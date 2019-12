Pierre Hoppé présente le spectacle "e Wenterfir"

Alsace, France

Ce programme, imaginé en collaboration avec la comédienne Isabelle Klein, sera créé dans le cadre du festival Les Noëlies d'Alsace par...

• la Pré-Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau - Annette Schäfer, direction de chœur,

• l'ensemble instrumental Klezmhear,

• Isabelle Klein, récitante,

• et Pierre Hoppé à la direction musicale.

Les dates retenues par Les Noëlies sont...

• le vendredi 20 décembre • 20h00 • à BISCHWILLER église protestante

• le samedi 21 décembre • 18h00 • à TRUCHTERSHEIM église Saints-Pierre-et-Paul

• le dimanche 22 décembre • 16h00 • à SOULTZ-SOUS-FORÊTS église protestante

La veillée-concert E WENTERFIR propose une rencontre entre la tradition chrétienne de Noël et la tradition juive de la fête de Hanouka. Le solstice d’hiver a été choisi par les juifs et les chrétiens pour fêter la lumière.

Un ensemble instrumental klezmer accompagne les cantiques entonnés par un chœur d’enfants. Autour des récits de Claude Vigée, de Martin Graff et d'Isabelle Klein, le français, l’alsacien, l’allemand et le yiddish se côtoient. Un dialogue se tisse au cours d’une veillée-concert festive et fraternelle. Des couleurs musicales du patrimoine rhénan, de la Mitteleuropa et du Moyen-Orient posent leur empreinte chaleureuse sur des chants traditionnels de Noël.

La veillée-concert E WENTERFIR bénéficie de l’aide de l’Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle.

Site internet Les Noëlies.