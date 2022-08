Plein de nouveautés à Aquensis pour cet été.

Situé à Bagnères-de-Bigorre, Aquensis propose un pur moment de détente et de relaxation, grâce à ses eaux thermales naturellement chaudes et ses différents espaces répartis sur 3500 mètres carrés dans un écrin de bois et de marbres baignés par la lumière du ciel pyrénéen.

De nombreuses nouveautés cet été

Outre quelques menus travaux comme le rafraichissement des peintures, le nettoyage des poutres ou la reprise de carrelage, ce sont de grandes nouveautés qui attendent cet été les amoureux de détente.

Le bain musical a fait peau neuve, et présente dorénavant un ciel étoilé sur le plafond, des montagnes en relief découpées en quartz sur les murs , et un chalet de montagne en décoration. Et en plus de profiter d'une musique douce une fois immergé, votre odorat sera également mis à contribution puisque l'eau est dorénavant parfumée à l'eucalyptus.

Le Hamman a également subi d'importants changements, afin d'inviter encore plus aux voyages. Murs et plafonds ont été recouverts de carrelage dans le style oriental, et une fontaine, de la mosaïque, et un lustre marocain ont fait leur apparition à l'espace thé.

La terrasse vous permettant de profiter d'une vue panoramique sur la cité thermale, la forêt du Bédat et les sommets pyrénéens présente également des nouveatés. Les deux jacuzzis peuvent maintenant accueillir jusqu'à 12 personnes (contre 6 avant)

Aquensis, la cité des eaux à Bagnères-de-Bigorre

Toutes ces nouveautés viennent s'ajouter à l'offre relaxante du centre thermo-ludique, qui propose également un espace fitness et un espace bien-être où vous pouvez prendre rendez-vous pour des soins à base de produits pyrénéens

Plus d'informations sur le site d'Aquensis : www.aquensis.fr