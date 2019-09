Plongée dans le 7ème art au château de Hautefort

Depuis plus de 50 ans, le château de Hautefort accueille des tournages. Amoureux du 7ème art, visitez un vrai plateau de cinéma et découvrez une exposition qui retrace l'histoire des principaux tournages qui ont animé la forteresse de Hautefort.

Hautefort, France

Le château de Hautefort est l'un des 10 sites nominés aux Trophées du Tourisme et de l'Innovation 2019 par l'équipe de France Bleu Périgord. Vous avez jusqu'au 13 octobre pour voter et d'élire votre site touristique préféré de Dordogne.

Du cinéma au château de Hautefort

L'élégante silhouette du château de Hautefort se profile au sommet d’un plateau qui domine les vallées de la Beuze et de la Lourde, un château classique perché sur un éperon rocheux. A l’automne 2015, le château accueillait l’équipe du film d’Albert Serra, "La mort de Louis XIV", sélectionné pour le Festival de Cannes 2016. Intégralement préservé, le décor de la chambre de Louis XIV est ouvert à la visite durant la saison 2018. En complément de la visite du décor, le plateau de cinéma a été recréé quasiment à l’identique de celui du film. Ce plateau interactif vous offre l’opportunité d’essayer tour à tour les métiers de cadreur, réalisateur, preneur de son ou chef opérateur. L'expo "50 ans de cinéma à Hautefort" présente les principaux tournages qui ont eu lieu au château, à travers une exposition photos et une projection vidéo. Le domaine de Hautefort est autant utilisé pour son architecture classique que pour ses jardins à la française. Le parc à l’anglaise peut aussi être choisi pour des séquences de forêt (promenade, fuite, repaire,...). Les longs métrages tournés au château sont essentiellement des films « d’époque ». Ces dernières années, les tournages pour la télévision se sont multipliés ce qui permet de toucher un très large public.



Parmi les films à succès Le château de Hautefort a accueilli le tournage de "Le capitan" en 1969 avec Jean Marais et Bourvil, un film de cape et d'épée. Mais aussi, "à tout jamais, une histoire de Cendrillon" avec Jeanne Moreau, en 1998.

L'exposition "50 ans de cinéma au château de Hautefort" est à voir pendant toute la saison estivale. L'entrée est à 10 euros pour les adultes et 5 euros 50 pour les enfants de 7 à 14 ans.