Poésie à Gaillac, Manège à Toulouse, Zoo à Plaisance : nos idées sorties et culturelles

A Gaillac (81), la 6ème édition de "Chuchote moi ta poésie" aura lieu du 1er au 31 mars avec un objectif : faire lire de la poésie. En écrire aussi : Stage d'écritures, zones d'écoutes en centre-ville, spectacles et lectures aussi. Concours de poésie pour les minots avec le hashtag #ChuchoteMoiTaPoesie sur Facebook ou Instagram. Soyez des poètes !

A St-Céré (46), le centre itinérant de pratiques artistiques "Arts Scènes et Compagnie" recherche un animateur sur le site de la ferme des cerisiers. Vous pouvez postuler : artscene46@yahoo.fr 05 81 48 01 62.

La salle Odyssud de Blagnac (31) propose un atelier BD jeudi de 14h à 15h30 sur la chaîne Youtube d'Odyssud avec Goof, l'auteur de BD régional. Il y aura la semaine de la jeunesse du 16 au 25 avril avec une expo visible en extérieure. L'expo Rétrospective dessinée de Régis Loisel est maintenue jusqu'à ce qu'elle puisse être visible par la public. Celle de Walter Barrientos "Creuser le papier, graver le vivant" sera reprogrammée la saison prochaine.

Fermé depuis le 29 octobre 2020, le Zoo African Safari à Plaisance du Touch (31) se visite virtuellement à travers les réseaux sociaux pendant ces vacances. Tous les mercredis après-midi, une vidéo inédite est publiée sur Instagram et Facebook pour découvrir les animaux les plus menacés avec Sarah, chargée de pédagogie. Visite interactive. Et notez que le Zoo African Safari a rejoint la coalition mondiale pour la biodiversité. Il y a 600 animaux exotiques issus de 80 espèces différentes.

Jusqu'à dimanche, à Toulouse (31), la Halle de la Machine vous invite de 10h à 17h30 face aux jardins de la ligne pour embarquer avec les buffles, les poissons volants et les insectes mécaniques. Le Manège Carré Sénart c'est une oeuvre d'art forain et populaire sur la Piste des Géants. Tous les weekends de mars aussi, un moment de famille tout plein d'émotion sera possible pour 3€50 le billet d'entrée.

Quelques initiatives gourmandes

Un aveyronnais a transformé une dameuse en food truck en Savoie. Le restaurant ambulant de Cédric Lacombe est à 1900 mètres d'altitude à la station Valmeinier. Aligot saucisse au menu dans ce camion avec les chaînes qui vient tout droit des Pyrénées. + d'infos ici.

Depuis le début du mois, l'association Entr’Act Solidarité récupère des boîtes-cadeaux au profit des étudiants en galère. Donc vous pouvez remplir des boîtes à chaussures avec des denrées non périssables, non-alcoolisées, et des objets en bon état : 1 loisir : livre, jeu, scrap… 1 douceur : chocolat, gâteau … 1 produit alimentaire : conserve, riz, soupe, pâtes, thé… 1 produit de beauté : dentifrice, shampooing, gel douche, déo… 1 petit mot positif pour encourager. 3 points de collectes à Toulouse : Espace Goshen, Epicerie Sociale et Solidaire, 8 impasse André Marestan. Boulangerie « Secret des Pains », 147 bis avenue Lespinet et le Lexington Café, 1 rue de la Viguerie (tous les jeudis de 9 h à 17 h 30). La première distribution aura lieu ce samedi 27/02, sur la résidence étudiante « Les Humanités » à l’université Jean-Jaurès.

Dans le Lot, saluons Corinne Delpech et Sébastien Laussier, 2 acteurs qui ne peuvent pas monter sur scène. Au café théâtre "Côté Rocher" de Rocamadour, ils proposent une pause gourmande. Des crêpes, des brioches, des boissons à emporter sur le pas de la porte. Notez qu'en ce moment, Monsieur Carnaval déambule dans les rues de la Cité de Rocamadour (46).

La boulangerie de Blagnac représente notre région !

La semaine dernière, "La meilleure boulangerie de France" était en Occitanie. Parmi les gagnants de la semaine, il y a eu Barthélémy à Carcassonne (11), Yann à Cornebarrieu (31), Jérôme à Cahors (46) et Jean-Luc à Villefranche de Rouergue (12). C'est la Maison Blanchard de Blagnac (31) qui représente toute notre région Occitanie lors de la grande finale à Paris. Bravo à Philippe et Grégory pour leur audace et leur technique ! Notamment un pain à base de date, et une bonne brioche !

Notre interview de Philippe à 9h10 mardi dernier Copier

On parle télé dans "Côté Culture Comptez sur Nous" chaque jour à 9h15. Ce lundi soir à 21h sur France 4, les amateurs d'acrobaties vont adorer "le meilleur du 43ème festival international de cirque de Monte-Carlo". Et sur TF1, la suite de la série Je te Promets, en partenariat avec France Bleu. Dans l'actu de la télé, sachez que Jonathan, moniteur d'escalade de 31 ans participe à la prochaine saison de Koh Lanta en Polynésie Française qui démarre le 12 mars sur TF1. L'aveyronnais fait partie des 20 candidats.

Mardi à la télé : aventure et terroir

Pékin Express revient sur M6 : Rencontre avec les candidats du Sud-Ouest sur France Bleu Occitanie. Et à l'occasion de la diffusion de "Nous Paysans" ce 23/02 sur France 2, Guillaume Canet et la réalisatrice du documentaire sont les invités d'Alban Forlot ce mardi dès 9h pour évoquer une agricultrice aveyronnaise : Marie Thérèse. A voir aussi, le témoignage de 2 lotois : Marion DEBATS et Grégory BORDES.