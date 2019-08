Portes ouvertes à l'EHPAD Saint-Morand d'Altkirch

Altkirch, France

Portes ouvertes à l'EHPAD Saint-Morand

L'affiche de l'événement - EHPAD Saint-Morand

La fête « Portes Ouvertes » de l’EHPAD St Morand d’ALKTIRCH aura lieu le Dimanche 1er septembre 2019.

Sur cette affiche, vous y trouverez tous les renseignements utiles pour une annonce dans votre journal.

Nous vous précisons que l’Association mieux Vivre à Saint-Morand est une association à but non lucratif qui a pour objectif d’améliorer le confort et la vie quotidienne des personnes âgées du Centre Hospitalier Saint-Morand, d’y créer une animation socio-culturelle et une ouverture vers le monde extérieur.

Gestionnaire : Centre Hospitalier d'Altkirch

Statut juridique : Public

Adresse :

23, rue du Troisième-zouave

68130 ALTKIRCH

Téléphone : 03 89 08 30 30