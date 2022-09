Pourquoi il faut absolument aller au Château de Tourrette-Levens cet après-midi

C'est la première édition de Festiv'arts des vivants. Comme son nom ne l'indique pas, c'est l'occasion de faire une sortie dans un spot incroyable de la Côte d'Azur, d'entrer dans le monde des arts engagés et de soutenir des actions louables. On est convaincus...

Le premier Festiv'arts des vivants a donc lieu ce dimanche 11 septembre après-midi au Château de Tourrette-Levens. Nous avons trouvé de nombreuses raisons d'y participer. En voici quelques-unes.

1. Pour (re)découvrir la beauté du lieu

A partir de midi, l'organisation est prête. Et on peut se rendre sur le site du Château de Tourrette-Levens. Et en prendre plein les mirettes. C'est bien connu Tourrette-Levens est un joyau d’art, de patrimoine et de culture. Sur le site du Château, un panorama exceptionnel mer/montagne vous attend car le Château est sur un éperon rocheux.

Mickael Chalopin, art thérapeute et investi dans l'organisation évoque sur France Bleu Azur le lieu de Festiv'Arts des Vivants Copier

2. Pour découvrir les arts engagés

Ce premier Festiv'Arts, c'est la réponse d'un collectif d'artistes engagés dans des causes humanistes à un appel à projet proposé par la Fondation Harmonie Mutuelle. Ainsi, Don QuiChotte de la Riviera (DQR) et le Centre NezSens se sont associés dans un projet de spectacle créé par les mineurs non accompagnés de l'association ALC d'Antibes.

Les Don Quichotte de la Riviera, le Centre Nezsens, ALC Antibes , SOS Villages d'enfants Carros, et nombreux partenaires (et bénévoles) investissent le Château de Tourrette dimanche 11 septembre - DQR

Éveiller les consciences, expliquer ce qu'est la migration sont parmi les objectifs de l'évènement. C'est aussi l'occasion de créer du lien social.

3. Pour participer (ou assister) à des performances artistiques... et rencontrer Yume

Créer une toile, la voir s'émanciper sous nos yeux, tester le cirque, ou encore le yoga du rire. De nombreux ateliers sont mis en place. On regarde aussi des performances : une déambulation, un spectacle de marionnettes... On écoute du slam.

François Alexandre, peintre engagé. Une toile participative est réalisée avec plusieurs artistes dès 13h sur le site du Château de Tourrette-Levens - DQR

On découvre Yume, qui cartonne sur Instagram et qui fait du beatbox.

On écoute de la musique, avec Cara ou Kawalight. Parfois, des jeunes de l'ALC Antibes et de SOS villages d'enfants de Carros se produisent aux côtés des artistes sur scène.

Pratique

De 12 à 19h, Festiv'Arts des Vivants sur le site du Château de Tourrette-Levens.

Parking gratuit. Repas possible à midi avec Emmaüs Roya.

Tout le détail de la programmation est en ligne.