Prades : que fait-on à l'université catalane d'été ?

Après deux éditions organisées en partie en distanciel, l'université catalane d'été retrouve Prades pour sa 54ème édition. L'occasion, jusqu'au 23 août, de participer à des ateliers, des conférences et de parler politique.

Droit, économie, politique, écologie, sciences, linguistique… Il y a de quoi faire pendant les six jours de l'université catalane d'été à Prades ! Du 17 au 23 juillet, la commune est le lieu d'un événement important pour les défenseurs de la culture catalane et des catalanistes. Une semaine pour échanger autour de la langue et la culture catalane.

Un rendez-vous qui manquait depuis deux ans. À cause de la pandémie de Covid, de nombreuses conférences avaient dû être organisées en distanciel et des activités annulées. L'université retrouve donc ses habitudes : le château Vallroc et le cinéma Le Lido accueilleront des universitaires pour des débats. La salle Jean-Cocteau accueillera des cours de catalan. Enfin, des animations gratuites auront lieu sur la place de l'église de Prades.

Une semaine d'apprentissage…

Sabrina est libraire à Perpignan. Elle est présente à l'université pour vendre ses ouvrages écrits en catalan. Pour elle, "ce rendez-vous est important. Il y a des professeurs, qui sont des références dans leur domaine, qui viennent donner cours, mais c'est aussi un lieu de rencontre pour les habitants des pays catalans".

Et des catalans, il y en a, comme José et Louis. Tous deux sont venus de Catalogne pour assister à cette université. Ils ont déjà un petit programme en tête : "Je veux participer au cours sur la science de la nature. C'est important de se rapprocher de la nature en cette période de réchauffement climatique", pour José. Quant à Louis, il ne fait pas de choix, "histoire, philosophie, économie… Tout m'intéresse !"

Toutes les rencontres se font évidemment en catalan. Une difficulté pour les français curieux qui viendraient jeter un œil. Mais pas de quoi décourager Mireille. Elle est alsacienne et elle a déménagé à Prades en 2016. Depuis, elle a participé plusieurs fois à l'université, toujours avec une même volonté, _"m'ouvrir sur une autre manière de voir le monde et une autre culture que la mienne"_. Elle souhaite participer au cours d'astronomie, mais elle l'admet, "parfois, ils parlent tellement vite que je ne comprends rien. Heureusement qu'il y a des photos à lesquelles je peux me raccrocher !"

…et de défense de la langue catalane

Par cette université, la fondation organisatrice Université catalane d'été espère aussi sensibiliser à la question des langues régionales. Pour son président, Joandomènec Ros, "comme en Espagne, la France n'a pas conscience de sa richesse linguistique." Les langues régionales doivent selon lui devenir des langues du quotidien, _"pourquoi pas à l'Assemblée nationale, avec une traduction simultanée ?". Le risque, sinon, "c'est de perdre cette richesse"._

Cette année, l'événement est tourné vers les liens qu'entretient la Catalogne avec ses voisins espagnols et européens, avec, entre autres, des conférences sur "La place des nations sans Etat dans l'Europe et la mondialisation" ou "Le pays catalan : fin de parcours ou dernier refuge ?" La question de l'indépendance de la Catalogne est assumée. Avec, pour invité d'honneur, l'ancien premier ministre écossais Alex Salmond. Il avait été le premier, en 2004, à organiser dans son pays un référendum sur l'indépendance. Le "non" l'avait emporté à 55,3%.

Joandomènec Ros, président de la fondation Université catalane d'été Copier