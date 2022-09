Première Fête des plantes aromatiques et médicinales

Une belle première qui regroupera des producteurs et transformateurs de plantes aromatiques et médicinales, mais également des artisans et artistes en lien avec le métier ou plus largement le thème de la nature et du jardin (vanniers, pépiniéristes, fleuristes, etc.).

Un marché d'artisans (avec une trentaine d’exposants) se tiendra de 10h à 18h autour de l’église de Sennevières, Juliette Mallet, créatrice de "La cabane à Plantes" fera visiter son jardin de plantes aromatiques et médicinales et les animations ne manqueront pas: conférence sur le métier, lecture au jardin, démonstration de teinture végétale, découverte du thé français, promenades découverte de plantes sauvages, ateliers pour enfants, dégustations...

Pour le petit creux, Le bar-épicerie du village sera ouvert et la traiteur Marion Clément de "Ma p’tite Campagne" proposera des repas le midi, sans oublier dégustations de glaces aux plantes !

À l'heure du déjeuner à 12h30 se déroulera un concert de musique des Balkans avec le groupe tourangeau : ŠABAN-Shukar.

Autre bonne nouvelle, l'entrée à cette première édition de la fête des plantes aromatiques et médicinales de la Région Centre Val de Loire à Sennevières sera en accès libre!