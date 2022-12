Prime Video Club s'installe à Nice, des créneaux réservés à France Bleu Azur

Dès l'annonce de la venue de Prime Video Club, les aficionados de séries sont déjà sur les rangs pour réserver leurs créneaux. Tant l'événement est rare. Nice sera d'ailleurs la première ville de province a accueillir cette expérience.

3 étapes seulement en France

Lancé l'an dernier uniquement à Paris, le Prime Video Club (sorte de version 2022 du vidéo-club) se développe et s'offre une mini-tournée. Seules trois villes en France vont l'accueillir : Nice, Paris et Toulouse, donc. France Bleu Azur a réservé plusieurs sessions pour ses auditeurs.

Plusieurs activités exclusives pendant deux jours

Pendant deux jours (vendredi 9 et samedi 10 décembre) devant l'entrée du Centre Commercial Nice Lingostière, vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel.

1. Immersion dans l'univers de vos films et séries préférées

En accès libre, mais il va y avoir du monde, on découvre l'univers de nos films et séries préférées de Prime Video, comme Seigneur des anneaux, Terminal List ou Parks and Recreation. L’accès se fait de 13h à 21h le vendredi 9 et de 11h à 21h, le samedi 10.

2. Voir des séries en avant-première exclusives

Vous allez pouvoir assister à des projections exclusives en avant-première des prochaines sorties de la plateforme. Ainsi, on peut assister aux deux premiers épisodes de Jack Ryan dont la sortie n'est prévue que le 23 décembre et de Cœurs Noirs, une série Française avec Nicolas Duvauchelle qui ne sort que l'an prochain. Pour assister aux projections exclusives, il faut s’inscrire sur le site de l'événement , les places sont limitées à 20 personnes par projection.

3.Participer à une session de doublage avec la voix Française de Julia Roberts

Des sessions de doublage en présence de voix Françaises célèbres – celle de Julia Roberts (Céline Monsarrat) et celle de Reine Maeve dans la série The Boys (Barbara Beretta) sont proposées. Des sessions de trente minutes sont organisées, il faut là aussi réserver sur le site de l'événement . Pour les sessions de doublage, il faut nécessairement être accompagné(e) d’un ou deux amis.

Plusieurs sessions sont mises en jeu sur France Bleu Azur dans notre rendez-vous Côté Culture (le matin à 9h) et dans Les Azuréens qui donnent envie de sortir (l'après-midi à 17h).