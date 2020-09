PRISMES : Goethe, réflexions contemporaines

La directrice du CEAAC, Viktoria von Der Brüggen, fait le lien entre Goethe, la lumière et la couleur et vous présente l’influence de Goethe sur la création moderne. Quels sont les artistes exposés à PRISMES ? Quelques exemples d’œuvres, et les informations pratiques.