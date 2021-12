Professeur Sappinus, l’ambassadeur du sapin de Noel à Sélestat

Jusqu’au 30 décembre, le sapin de Noël se dévoile sous toutes ses coutures dans la ville qui en est, tout simplement, à l’origine.

C’est le 21 décembre 1521 exactement que pour la première fois ont recense l’utilisation de sapins entiers pour les célébrations de Noël.

Icône païenne représentant le passage à l’Hiver. Cet arbre aujourd’hui si connoté à Noël fut jadis le symbole de l’espoir et de la persévérance pour traverser cette saison, certes jolie, mais surtout contraignante et dépendantes des récoltes passées.

Professeur Sappinus lui est l’ambassadeur de cet arbre et de l’histoire qui l’accompagne. Durant toutes les festivités qu’organise la commune de Sélestat à cette occasion, il joue le troubadour à travers les rues de la cité pour raconter les histoires et les anecdotes que le Sapin a véhiculées depuis le moyen-âge jusqu’aujourd’hui.

Ce dimanche 19 décembre, aura lieu La grande célébration du sapin de Noël, avec pour l’occasion une multitude d’évènements à découvrir en détails sur le site de la ville de Sélestat