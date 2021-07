PULSE, le Grand Spectacle des enfants du Charbon avec France Bleu Lorraine

Avec 5 représentations de leur nouveau spectacle : "Ils retournent au Charbon", les Mineurs reviennent dans une mise en scène exceptionnelle et interactive.

Depuis plus de 10 ans, les spectateurs se laissent transportez par cette extraordinaire épopée, jouée sur le site du parc Explor Wendel à Petite-Roselle. Ce spectacle vivant met en lumière les Gueules Noires dans ces imposants géants d'acier.

La force de ce spectacle réside dans le nombre important de figurants, acteurs et musiciens, une armée entière de bénévoles qui vous attendent pour vous faire découvrir leur région, leurs fiertés

"Imaginez-vous descendre à plus de 1000 mètres sous terre et partir à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu une des plus grandes aventures industrielles de France. Vivez avec nous cette grande aventure et partons ensemble découvrir la vie des Femmes et des Hommes qui ont fait l’histoire de cette région. Spectacle interactif où le spectateur ne sera plus que simple observateur mais sera véritablement acteur de cette belle aventure." Julian, Responsable communication.