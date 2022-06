Punition divine et monstre aquatique : les légendes du Lac de Sewen

Vous voulez un peu vous rafraîchir ?

La région possède de très beaux lacs et gravières, avec les légendes qui vont avec. Ondines, sirènes, monstres aquatiques. Hopla ! Direction le lac de...Ah presque, on dit Sewen, le lac est à un petit kilomètre de la commune. C’est le Seebach et ses affluents qui créent ce joli lac. Le tour se fait très bien à pied, en 1h à peine, vous suivez le rectangle bleu. N’oubliez pas de jeter un œil à l’oratoire, parce que ce lac a une légende particulière. Avant, il y avait des champs, ici, à Sewen, en lieu et place de l’eau. Un dimanche matin, un paysan et son épouse ont décidé de charger une charrette de foin au lieu d’aller à la messe.

Non, mais faites attention aux signes, tout de même ! Les cloches sonnaient, un orage arrivait, rien à faire, les agriculteurs ignoraient les signes et continuaient à rentrer le foin, pire, en se rendant compte du risque que la récolte soit mouillée, ils se mirent à insulter le ciel et les gros nuages noirs qui approchaient.

Alors le tonnerre éclata, la terre trembla, s'ouvrit soudain, une fissure gigantesque engloutissant dans ses entrailles le paysan, sa femme, et tout l'attelage. Quand le calme revint, le lac de Sewen occupait l'emplacement de la vaste prairie… ça rigole pas, là-bas. Ah, si déjà vous êtes devant le lac, j’en profite pour vous parler d’une deuxième curiosité. Si vous êtes très silencieux, vous verrez dans ce lac de Sewen une créature fantasmagorique. Un monstre de légende.

Moins grand que Godzilla, non, c’est le monstre du Loch Ness local… Une énorme carpe, qui hante les eaux du Lac de Sewen. Elle est inoffensive, se montre à peine, nage parfois assez près du bord, va capricieusement et lentement d'un côté à l'autre du lac. Qu’est-ce que cette carpe a donc de spécial ? Vous reconnaîtrez facilement l’animal mythique lorsqu’il monte à la surface. La carpe porte un arbre sur le dos : un minuscule cerisier toujours en fleurs.