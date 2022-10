Qu'est-ce Expecto Luminos ? Ce festival qui investit le village de Saint-Martin-Vésubie dimanche

C'est une première ! Mais au vu du nombre d'invitations, cela devrait être un succès. En effet, sorcières, sorciers et passionnés des aventures du petit sorcier à lunettes Harry Potter (ça fait du monde) se réuniront dimanche 30 octobre, à la veille d'Halloween à Saint-Martin-Vésubie.

On fait notre rentrée à l'école de sorcellerie qui est à Saint-Martin-Vésubie ce week-end - Lionel Lecourtier

C'est un festival sorcier inspiré fortement de la saga Harry Potter. "Nous sommes complètement gagas d'Harry Potter", explique Marjorie Meinesz l'une des organisatrices. "Régulièrement avec des amis on se refait toute la saga, aussi bien en livres qu'en films. Et là, on a eu envie d'exploiter l'univers à Saint-Martin-Vésubie".

Saint-Martin-Vésubie, un village Potter-friendly

Un village avec des petites maisons, petites ruelles toutes pavées. On s'y croirait. Un décor idéal pour se plonger dans un univers proche du petit sorcier à lunettes.

On peut s'initier aux balais volants

Des ateliers sont organisés tout au long de la journée. Pour apprendre à fabriquer des carnets monstres, des baguettes magiques et pour s'initier aux balais volants. Halloween oblige, on va aussi sculpter de la citrouille.

Des cours pour en savoir plus sur la sorcellerie

Plusieurs options existent pour votre cours de sorcellerie : option histoire de sorcières pour connaitre la sorcellerie dans les Alpes-Maritimes et pas que. Option animaux chimériques, il parait qu'on va y parler d'animaux magiques que l'on retrouve dans le Parc National du Mercantour.

