Qu faire en Côte d'Or du 24 au 30 janvier ?

Thomas Marty au théâtre des feuillants à Dijon le mardi 25 janvier avec son spectacle " Allez la bise" , cet humoriste n'aura pas fini de vous surprendre et vous faire mourir de rire , dépêchez-vous il reste encore quelques places !

Quelques sorties ciné ce mercredi :

« Adieu Paris » une comédie d’Edouard Bear avec Pierre Arditi, Jackie Berroyer, Francois Damiens

Un vieux bistrot parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les « rois de Paris »… Des trésors nationaux, des chefs-d'œuvre en péril. Un rituel bien rodé... Un sens de l’humour et de l’autodérision intacts. De la tendresse et de la cruauté. Cette comédie n'aura pas fini de vous surprendre , un bon moment de détente !

"Les promesses" Drame _d_e Thomas Kruithof avec Isabelle Huppert, Reda Kated, Naidra Ayadi

Maire d'une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l'insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ...

"Jardins enchantés" film d'animation de Déborah Cheyenne Cruchon et Nastia Voranina

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l'abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !!! Ce film d'animation envoutera les petits et les grands

Visite des coulisses du théâtre Parvis Saint Jean de Dijon le mercredi 26 janvier proposée par l'association du cercle laïque Dijon, découvrez l'envers du décor , inscrivez-vous vite au 09 51 57 85 60

Concert classique SONATE VIOLON PIANO par Anne Mercier, violon et Thierry Rosbach, piano, le mercredi 26 janvier à 20h30 au Cellier de Clairvaux de Dijon, un concert gratuit mais il faut réserver : reservations-crr@ville-dijon.fr

Le lac des Cygnes, ballet royal de Moscou au Cèdre de Chenove le jeudi 27 janvier à 20h , un partenariat France Bleu Bourgogne et nous avons encore des invitations à vous offrir ! 03 80 42 15 15

Le Lac des Cygnes est devenu l'un des ballets les plus populaires de l'histoire. Il reste d'ailleurs le plus représenté au monde. Un classique mythique ici interprété avec toute la rigueur et la grâce des 35 danseurs de cette troupe russe d'excellence. Un must intemporel à découvrir ou à redécouvrir. https://www.cedre.ville-chenove.fr/

Surprise Barbue sur la péniche de Cancale le jeudi 27 janvier à 20h30 , ce duo dijonnais joue une kyrielle de synthétiseur, du new-age, de la musique électro ou encore du rock progressif

Monté Cristo, récit musical au théâtre des feuillants , rue Condorcet à Dijon les 28 et 29 janvier , un partenariat France Bleu Bourgogne, un rendez familial qui retrace le roman d'Alexandre Dumas, nous vous offrons des pass famille , restez à l'écoute !

FILANSEN en concert le vendredi 28 janvier à l’espace des arts de Saint Apollinaire à 20h

Le chanteur dijonnais vous fera découvrir ou redécouvrir son dernier album intitulé « croiser ta route » et c’est gratuit réservez vite au 03 80 72 90 90

Concert « des poètes, des fous » Brel, Brassens, Ferré Dimanche 30 janvier à 16h au théâtre municipal de Beaune

40 artistes sur scène, musiciens, chanteurs et comédiens interpréteront des répertoires de Brel, Brassens et Ferré dans lesquels le symphonique rencontre le jazz. Date limite de réservation : 29 janvier 2022. Lieu/site internet pour la réservation/l'inscription : https://www.billetweb.fr/grandeszoreilles-beaune.

IL NE VOUS RESTE PLUS QU'A CHOISIR !