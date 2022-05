Que faire à Cannes quand on n'est pas Virginie Efira ou Vincent Lindon ?

Tous les ans, le Festival de Cannes donne vie à de nombreuses initiatives culturelles autour du cinéma et accessibles au public. Après une édition annulée en 2020 et reportée en 2021, les organisateurs du Festival et partenaires ont mis les bouchées doubles pour en faire un événement mémorable.

La FNAC fait son cinéma

Du 23 au 27 mai 2022, la FNAC de Cannes organise des rencontres, dédicaces et masterclass avec des acteurs, actrices, auteurs, scénaristes, réalisateurs.

Vous pourrez alors retrouver Isabelle Carré et Karine Tuil le 23 mai à 14h et 17h, David Foenkinos le 24 mai à 17h, Audrey Tcherkoff et Pascal Elbé le 26 mai à 17h et enfin Douglas Kennedy le 27 mai à 17h.

Tous ces événements sont gratuits et ouverts au public, nous vous conseillons de vous y rendre en avance car les places sont limitées.

Toute la programmation est à découvrir sur le site L'Eclaireur Fnac.

Le Cinéma de la Plage

Tous les soirs du 17 au 28 mai 2022 à 21h30 sur la Plage Macé à Cannes sont projetés, gratuitement,des films cultes du cinéma.

À retrouver le premier soir, le Truman Show de Peter Weir avec Jim Carrey dont s'inspire l'affiche de la 75ème édition du Festival.

De l'Australie avec Strictly Ballroom aux Etats-Unis avec The Godfather en passant par la France avec Le Pacte des loups, le Cinéma de la Plage réserve quelques surprises à ses spectateurs.

Cannes Cinéphiles

L'association Cannes Cinéma vous propose du 17 au 28 mai 2022, en partenariat avec le Festival de Cannes, de découvrir la programmation de la sélection officielle, les sélections parallèles et la programmation de Visions Sociales.

En tout, 186 séances sont proposées gratuitement au grand public dans les salles La Licorne, Studio 13, Raimu et théâtre Alexandre III.

Les sélections Cannes Ecrans Juniors et Cinéma des Antipodes sont aussi à retrouver en exclusivité.