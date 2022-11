Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes (11,12 et 13 novembre)?

Vendredi 11 novembre

Du cirque au Théâtre de Grasse à 20h

Warning, Expérience collective spectaculaire est proposé et tente de repousser toujours plus loin les frontières de l’extrême sans se départir d'un humour cinglant.

En gros, on met les doigts dans les prises .... de risques : naturels, technologiques, de la vie quotidienne, de chute, d’explosion, de noyade, d’arrêt cardiaque, de feu, de contagion… "Ensemble, expérimentons, tremblons, rions!"

Tarifs : de 10 à 18€

Tristan Lopin joue Irréprochable au Joa Royal Casino de Mandelieu-la-Napoule à 20h30

Tristan Lopin, découvert par Bérengère Krief, présente son second spectacle Irréprochable.

Tristan Lopin vient jouer son nouveau spectacle à Mandelieu © Maxppp - Fred Dugit

"Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé__... Les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire !", explique Tristan Lopin.

Tarifs : de 20 à 25 €

Un spectacle d'improvisation au Théâtre de la Cité de Nice à 20h30

L'occasion de découvrir une nouvelle association d'improvisation Les Toucont'Fé qui vont affronter les bien connus Counta Blabla.

Hugo Musella joue Apocalypse(s) au Théâtre de l'Eau Vive à Nice à 21h

(Et aussi samedi à 21h et dimanche à 17h)

Un conte ? Une conférence ? Un récital de poésie ? Du slam ? Un seul en scène ? Un peu tout ça peut-être, prévient le Théâtre de l'Eau Vive.

Hugo Musella - Hugo Musella

L'idée de ce spectacle est d'amener à la réflexion : nous devons penser à une transition vers un autre type de société.

Sans ça, le monde s'effondrera sur nous : terrifiant mais un propos important.

Lotfi Abdelli à la Nouvelle Comédie de Nice à 21h

(Et aussi samedi 12 novembre à 21h)

Le nouveau spectacle attendu de Lotfi Abdelli promet un humour sans limites avec pour seul mot d'ordre le rire dans tous ses états.

Samedi 12 novembre

Ciné Récré, l'opération se poursuit à Nice samedi et dimanche dans plusieurs cinés

Une sélection de films pour enfants au tarif de 3 € pour les moins de 12 ans et les accompagnants. Ça se passe au Mercury, Rialto, Variétés, Pathé Lingostière, Pathé Masséna, Pathé Gare du Sud et Cinémathèque.

Première convention Nice Japan Pop Show à Nice Acropolis dès 10h

(Et aussi dimanche 10-18h)

12.000 m² de culture Japonaise et pop culture. De nombreuses animations autour des mangas, jeux vidéo, cosplay, tatouages, gastronomie, jeux de société… Et des défilés, des ateliers, des conférences, des expos, des points de restauration de cuisine Japonaise.

Pass journée: 10€, week-end: 16€ GRATUIT pour les moins de 6 ans

Un récital violon-piano Romances et Danses au Théâtre Alexandre III à Cannes à 20h

Avec la violoniste et chef d'orchestre Stéphanie Marie Degand, qui est révélation instrumentale aux Victoires de la Musique, en duo avec Elsa Cassac, pianiste et directrice artistique des Moments Musicaux Allegro Amabile.

De la romance et des danses samedi

Les deux musiciennes offriront au public un florilège des plus belles romances et danses entre lyrisme passionné et mouvement endiablé !

Au programme Robert et Clara Schumann, Brahms, Bartók, Amy Beatch.

Le Counta'Lab 19 rue Saint Jean d'Angely à Nice à 20h

Des improvisateurs. Un seul sera capable de faire durer son improvisation le plus longtemps possible!

Et c'est nous qui décidons. Nouveau show d'impro' basé sur le format plus ou moins.

Tarif : 5€

Caroline Vigneaux Croque la Pomme au Joa Royal Casino de Mandelieu-la-Napoule à 20h30

Samedi 12 novembre à 20h30 Caroline Vigneaux Croque la Pomme

L'ex-avocate Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden. À son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance... Comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés et vous les révèle, quitte à briser les tabous.

Tarifs : de 20 à 25 €

Natasha Saint-Pier à l'Église Sainte Jeanne d'Arc à Nice à 20h30

Si ça c'est pas une merveilleuse coïncidence ! Natasha St-Pier présente son nouvel album Jeanne (en hommage à Jeanne d'Arc) dans l'Église qui porte le nom de cette sainte hors-norme.

Natasha Saint-Pier s'est confié au Diocèse de Nice sur sa venue : "Oui, je connais déjà Nice. J’ai eu la chance de venir à plusieurs reprises pour des spectacles ou en vacances même. Je suis ravie de revenir vous voir".

Natasha Saint-Pier présente son spectacle sur Jeanne d'Arc à l'Église... Sainte Jeanne d'Arc

Tarifs de 35 à 40 €

Julien Clerc en concert à Nice Acropolis à 20h30

C'est Clerc que là, on va passer une bonne soirée avec Julien.

Julien Clerc © Radio France - France bleu

Fleuron de notre patrimoine musical. Après le succès de son album Terrien le chanteur reprend, dans Les Jours Heureux, les artistes qui l’ont inspiré.

Tarifs : 47 à 70€

Benoit et la lune au Théâtre Francis Gag à Nice à 20h30

De la poésie à fleur de peau, un trio nous emmène découvrir son rock-folk onirique au Théâtre Francis Gag. Ça fait rêver, mais c'est bien de rêver : non ?

Du flamenco au Théâtre de la Cité de Nice à 20h30

(Et aussi dimanche à 15h)

Le nouveau spectacle de Kaena Colora revisite les standards de la culture hispanique à la sauce flamenca.

Les plus Andalous des Niçois interrogent la culture pop hispanique et le flamenco. Un spectacle qui est une grande fête.

Dimanche 13 novembre

Devenir fleur, la nouvelle expo au MAMAC de la Biennale des Arts de Nice, de 10 à 18h

(Jusqu'au 30 avril)Dans le cadre de la Biennale des Arts portant sur le thème des fleurs, le MAMAC accueille Devenir fleur. À travers le regard d’artistes, de 20 nationalités différentes, l'expo apporte un éclairage sensible sur les sujets écologiques d'aujourd'hui, notamment.

Des comédies musicales et l'Opérette à l'Opéra de Nice à 15h

West Side Story ; New York New York ; Singin' in the rain ; Cats ; Le Magicien d'Oz ; She Loves Me : les mélodies les plus suaves, les « tubes » incontournables du répertoire des comédies musicales et opérette sont réunis pour vous faire voyager dans les plus beaux paysages de cette musique que l’on dit légère – et qui, par sa légèreté même, nous procure souvent les émotions les plus profondes.

Illustration - Les comédies musicales mises à l'honneur à l'Opéra de Nice - Opéra de Nice

Tarifs : de 10 à 32 €

Cannes 39/90 la première pièce de théâtre sur le Festival de Cannes au Théâtre Croisette de Cannes à 18h

Voilà une pièce qui va peut-être vous en boucher un coin(coin) car ce qui y est raconté sur le Festival de Cannes n'a pas toujours été lu dans le canard. Cannes 39/90 dévoile les coulisses (réels) de la cérémonie-ciné la plus palmée et célèbre du monde.

Les Coquettes Merci Francis au Casino Royal Joa de Mandelieu-la-Napoule à 18h

Elles ont déjà conquis près de 500.000 spectateurs avec leur premier spectacle. Elles reviennent avec « Merci Francis » et prouvent qu’elles sont comme le bon vin et se bonifient avec l’âge. Mélange d’élégance et d’impertinence, elles soufflent sans arrêt le chaud et le froid et vous retournent sans prévenir.

Des chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon sucré qui pique et vous explose en bouche !

Tarifs : de 20 à 25 €

