Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (13 et 14 mai)

L'évènement du weekend : La Nuit Européenne des Musées

Ce samedi 13 mai se tient la 19e édition de la Nuit Européenne des Musées. Dans tout le département des Alpes-Maritimes, les événements sont nombreux dans tous les musées, l'occasion de profiter d'évènemnts spécifiques à l'évènement, c'est gratuit et c'est jusqu'à minuit !

ⓘ Publicité

Samedi 13 mai

La Nuit Européenne des Musées... comme à Grasse : Le temps d’une soirée, c'est l’occasion pour de nombreux élèves, de devenir médiateurs culturels et de présenter les œuvres sur lesquelles ils ont travaillé durant l’année, dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! ». Le dispositif qui est dispo au Musée d'Art et d'histoire de Provence à Grasse, s'appelle "HACK AU MAHP ! ". Deux classes de terminale du Lycée Simone Veil de Valbonne ont travaillées sur l’idée du mapping. Une classe a conçu une fresque lumineuse ou mapping, avec l’artiste numérique Frédéric Alemany, qui sera projetée lors de la Nuit des Musées sur la façade du musée.

PLUS D'INFORMATIONS

26ème Festival du film d'Art Singulier à Nice - Pour son 26e anniversaire, l'association « Hors-Champ » nous invite à réfléchir autour de la création artistique dans son ensemble, au sens large ! Un festival qui permet au grand public de découvrir des artistes à la marge, de promouvoir leurs œuvres autour d'une programmation variée, éclectique, et c'est ce vendredi et samedi au centre d'art et de culture l'Artistique, à Nice.

PLUS D'INFORMATIONS

Le TNN chante Bécaud - Ce samedi soir, la troupe du spectacle hommage à Gilbert Becaud, investi la Cuisine du TNN (Carras à Nice) pour rendre le plus beau des hommages à Monsieur 100 000 volts et à la Chanson Française. Jules Grison et Emily Bécaud (la fille de) reprendront les plus grand succès du toulonnais comme Nathalie, les marchés de Provence, ou encore… Et maintenant ! Emotions garanties !

PLUS D'INFORMATIONS

La No Finish Line - La course se poursuit jusqu'à samedi milieu d'après-midi. Depuis 2018, la No Finish Line® édition de Nice, réussi son pari d'attirer tous les Azuréens, sportifs ou pas… L'objectif est de récolter 65 000€, pour financer des projets en faveur d’enfants défavorisés ou malades de la Côte d’Azur.

Dimanche 14 mai

Le Championnat du Monde des Petits Farcis Niçois - ce dimanche en matinée, à la cave de la Tour dans le vieux Nice, 20 candidats, 1 jury, 1 curé, 1 huissier et une foule de curieux seront réunis pour la fête de la gastronomie niçoise. Le concours se déroule pour la 9e édition et fête cette année ses 11 ans. Les plus beaux légumes de printemps seront de sorties : tomate, courgette, poivron, champignons... Et le tout, farcis ! C'est un véritable évènement populaire, ouvert sur la rue, au grand public et les participants auront besoin de votre soutient ! Dégustation par les juges à partir de 10H30. Résultats à midi en direct sur France Bleu Azur avec Thierry Mesnages et l'équipe de la radio.