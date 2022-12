Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (16, 17 et 18 décembre)

PANORAMA FEERIQUE - Monter la Tour Saint-François et voir les illuminations de fin d'année à Nice

Vendredi 16 décembre de 16h à 20h à la Tour Saint-François dans le Vieux-Nice

Avis à tous les amateurs de vue panoramique ! Après avoir grimpé les 261 marches (on l'a fait, on a compté) de la Tour Saint-François dans le Vieux-Nice, vous allez être récompensé par un superbe panorama sur Nice et ses illuminations de fin d'année.

MARIONNETTES - On vous dit la vérité sur Casse-Noisette à La Brigue GRATUIT

Vendredi 16 décembre à 17h30 au Foyer rural place de Nice à La Brigue

Comment Casse-Noisette est devenu Casse-Noisette ? La réponse se situe dans un monde étrange où rêve, réalité et folie se côtoient sans cesse. Et dans lequel on vous propose d'entrer. Dans cette représentation, des marionnettes nous disent la vérité et nous font entrer dans le vrai esprit de Noël . Un spectacle familial pour les petits de la vallée, organisé par le Foyer Rural de Tende et de La Brigue , proposé gratuitement.

ROLLER PARTY DISCO - Une des soirées plus cools de la Côte d'Azur GRATUIT

Vendredi 16 décembre à 18h au 109 à Nice

Voilà une soirée où ça va rouler ! 1.000m² de piste ont été installés pour une soirée à base de patins, de dancefloor et de son par Tartine de kiff. Il y a aussi de la tartiflette et du vin chaud. En plus, l'entrée est gratuite (mais les places limitées).

La roller disco party c'est l'une des sorties les plus cools de ce week-end © Getty

CHORÉGRAPHIE ET MUSIQUE - Le petit cabaret, inspiré de l'univers de Marc Chagall à Mougins

Vendredi 16 décembre à 19h à Scène 55 à Mougins

C'est un duo complice qui va présenter ce spectacle chorégraphique et musical inspiré de l’univers de Marc Chagall.

Les oeuvres de référence de Marc Chagall sont transportées dans l’univers d’un cabaret acidulé, sur les partitions réinterprétées de Mozart. Le décor, quasiment nu, se dessine par de subtiles nuances de lumières. L’exigence et la précision de l’écriture chorégraphique font de ce Petit cabaret une invitation à l’onirisme, un moment suspendu dans le temps… comme on tombe dans un rêve. Trop trop beau !

FOOT - Nice reçoit Bergame à l'Allianz Riviera

Vendredi 16 décembre à 20h à l'Allianz Riviera à Nice

Le Gym reçoit la formation Italienne Atalanta Bergame, actuelle 6ème de Serie A.

THÉÂTRE - Le cabaret de Monsieur Mouche à la salle Juliette Gréco de Carros

Vendredi 16 décembre à 20 h à la salle Juliette Gréco de Carros

Tout part d'un homme à tout faire dans un théâtre. Il arrive à enthousiasmer le personnel administratif de l'établissement pour présenter un spectacle. Sauf qu'ils sont nuls. Mais ils vont tenter (quand même) et présenter des numéros visuels, du fakirisme, de la danse western, notamment. L'ambition est grande et les obstacles nombreux.

À lire aussi Le cabaret de Monsieur Mouche : 3 personnages clownesques à Carros

HUMOUR - Audrey Perrin a le 40 balais blues à Antibes

Vendredi 16 à 20h30 et samedi 17 décembre à 18h et 20h30 au Théâtre Le Tribunal d'Antibes

Un show, des sketchs , des chansons , une bouffée d'oxygène, un cabaret sauvage... Un spectacle qui va nous donner le sourire, et pourtant Audrey Perrin traite de la crise de la quarantaine.

Audrey Perrin - Audrey Perrin

HUMOUR - Manu Payet présente son nouveau spectacle à Nice (avant Paris ahahahah)

Vendredi 16 et samedi 17 décembre à 20h30 au Théâtre de la Cité de Nice (complet, sur liste d'attente)

Manu Payet est de retour avec un nouveau spectacle, un nouveau one-man-show qui sera joué seulement l'an prochain à Paris. Il devrait se dévoiler sans pudeur et aborder des souvenirs d'ado, des anecdotes sur la vie de couple... On va être nombreux à se reconnaître (et à rire).

CHANSON - Isabelle Boulay interprète Piaf avec l'Orchestre Symphonique de Cannes

Vendredi 16 décembre à 20h30 au Palais des Festivals de Cannes

Pour la première fois, Isabelle Boulay interprète les plus grandes chansons de l’icône mondiale Edith Piaf accompagnée par l’Orchestre national de Cannes sur des arrangements originaux de Nobuyuki Nakajima (qui avait aussi arrangé le concert symphonique de Jane Birkin).

À lire aussi Le quart d'heure de célébrité : Isabelle Boulay avant son spectacle à Cannes ce vendredi 16 décembre 2022

THEATRE - Sexe, magouilles et culture générale de Laurent Baffie à Nice

Vendredi 16 et samedi 17 décembre à 21h au Théâtre de l'Alphabet à Nice

C'est une pièce écrite par Laurent Baffie qui est jouée à Nice ce week-end. Pour sauver son jeu télévisé de culture générale nommé Culture pour tous dont l’audimat chute, le producteur Franck Petit veut impérativement éliminer Paulette une candidate très âgée et victorieuse depuis plus de 18 semaines… Il va introduire comme adversaire une candidate hyper… sexy à la plastique avantageuse mais à l’intellect limité...

MAGIE MENTALE - Un bien curieux spectacle à Antibes

Vendredi 16 et samedi 17 décembre à 21h à Anthéa à Antibes

Mêlant concert et tours de passe-passe, deux mentalistes utilisent leur talent pour ouvrir nos yeux et nos oreilles. Ils en profitent pour dénoncer la toxicité de la chanson française sur nos cerveaux et mettent à mal le statut d’idole . Tout cela est à la fois très sérieux et très drôle .

À lire aussi Musique et mentalisme à Anthéa à Antibes

EXPOSITION - Découvrir Mission Polaire à Monaco

A partir de samedi 17 décembre, pendant les vacances, tous les jours de 10 à 18h au Musée Océanographique de Monaco (sauf le 25 où le Musée est fermé)

Pendant les vacances, vivez la magie de Noël grâce au nouveau parcours de visite Mission Polaire qui vous embarque, en 5 étapes, de l’Arctique à l’Antarctique ! En point d’orgue, (re)découvrez la salle Immersion et ses 6 nouveaux scénarios à la rencontre d’ours et oursons polaires, de bélugas et autres manchots pour des interactions inédites…

JEUNE PUBLIC - Bidouille prépare un Noël archichouette à Antibes

Samedi 17 à 15h et dimanche 18 décembre à 11h et 15h au Théâtre Le Tribunal d'Antibes

Bidouille a rendez-vous avec son amie Carabistouille, mais celle-ci ne vient pas. Elle découvre alors les messages d’une piste au trésor qui se termine en surprise ! 45 minutes de rires, de magie, de musique… Et surtout beaucoup de participation des enfants dans un univers magique où règne l’esprit de Noël.

MUSIQUE TRADITIONNELLE - Le groupe Mescla à Tende GRATUIT

Samedi 17 décembre à 17h30 au Musée départemental des Merveilles à Tende

Mescla signifie mélange. Un mélange de voix et d’instruments appartenant à quatre musiciens venus d’univers très différents. Un ensemble musical qui crée de la musique traditionnelle nouvelle et contemporaine. Sur des textes en langues régionales du Sud-Est de la France ou du Nord de l’Italie, les chansons de Mescla nous font voyager dans une ambiance de folk Méditerranéen, tantôt rythmé et dansant, et tantôt mélancolique.

JEUNE PUBLIC - Le livre de la jungle à Antibes GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Samedi 17 décembre à 19h à Anthéa à Antibes

Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce petit d'homme qui experimente les grands principes de la vie au contact des animaux et de la nature. Un parcours musical et écologique pour petits et grands explorateurs. Attention ShereKhan et Kaa ne sont jamais très loin. Heureusement notre héros pourra compter sur ses fidèles amis Bagheera et Baloo pour l'aider à découvrir le monde.

CHANSON - Brel ! Le spectacle au Théâtre de Grasse

Samedi 17 décembre à 20h au Théâtre de Grasse (complet sur liste d'attente)

Ils sont nombreux à parler de lui comme d’une réincarnation. Sur scène, Olivier Laurent n’imite pas Brel, il est Brel, faisant revivre les textes de ses plus grandes chansons comme si sa vie en dépendait. Avec ce concert déjà joué une centaine de fois devant des publics en liesse ou émus aux larmes, à Paris, Montréal, New-York, Stockholm, Beyrouth, Londres ou Dubaï, c’est par la voix, la rage, l’ironie et la tendresse que l’artiste rend un hommage magistral au plus grand chanteur francophone que la Belgique ait connu. Frissons garantis.

CHANSON - Marc Lavoine, adulte jamais à Nice

Samedi 17 décembre à 20h au Palais des Congrès Acropolis de Nice

Adulte Jamais est le quatorzième album de Marc Lavoine. Dans celui-ci, il dénonce les fausses certitudes du monde des adultes, examine la légèreté, la peine et bien sûr chante l'amour. Bien évidemment, dans ce concert à Nice, un orchestre de quatre musiciens accompagnera Marc Lavoine sur ses plus grands tubes : Le parking des anges, Elle a les yeux revolver, Cher ami,....

A noter : c'est l'avant dernier concert qui sera joué au Palais Acropolis, voué à la destruction bientôt. Le dernier sera Carmina Burana vendredi 23 décembre.

COMEDIE(S) MUSICALE(S) - Découvrez All the way to Broadway en avant-première à Drap GRATUIT

Samedi 17 décembre à 20h30 à l'Espace Jean Ferrat de Drap

Toute une équipe de chanteurs, danseurs et comédiens Azuréens vont vous faire (re)découvrir Broadway avec des numéros de comédie musicales Américaines emblématiques.

À lire aussi All the way to Broadway à Drap (c'est gratuit !)

Plus d'infos et réservation (obligatoire) : 07 78 42 30 67

BAIN DE NOEL - Pour les courageux à Villeneuve-Loubet

Dimanche 18 décembre à 9h30 plage de la Fighière à Villeneuve-Loubet

C'est une tradition : on se baigne dans la Méditerranée... en costume. Et on partage des viennoiseries, du café chaud... Il y a des animations avec de la musique et de démonstrations de chiens sauveteurs.

CIRCUIT DES CRECHES - La tradition de Lucéram et des animations GRATUIT

Dimanche toute la journée à Lucéram

En plus du 25ème circuit des crèches à voir absolument, il y a un marché de Noël qui est organisé, des démonstrations de savoir-faire à voir et des animations traditionnelles par Li Luceramencs et Lou Caïreu Niçart. En plus, des concerts sont proposés à la salle Joe Dassin.

Le 25ème circuit des crèches de Lucéram a été lancé le 1er décembre - Circuit des Crèches Lucéram

À lire aussi Les crèches de Lucéram exposées à partir de ce week-end

CONCERT DE NOEL - Magie en chansons sur le thème de Noël avec un ensemble Gospel à Menton

Dimanche 18 décembre à 17h au Casino Barrière de Menton

Envie de magie sur le thème de Noël ? Shiny Gospel, ensemble vocal Gospel considéré comme l'un des meilleurs groupes du moment, vous donne rendez-vous pour un concert de Noël à vivre en famille. Père Noël, Mère Noël, lutins, anges et elfes s'invitent sur la scène du Casino et interpréteront pour vous les mélodies de Noël les plus célèbres ainsi que les grands classiques de Disney.

MUSIQUE TZIGANE - Violons, chants, danses à Valbonne

Dimanche 18 décembre à 17h30 à l'Eglise Sainte Blaise de Valbonne

Tzigomania joue l'âme tzigane : violons, chants et danses. Une dizaine d'artistes va vous faire voyager. C'est promis, vous aurez de belles émotions et vous allez vivre une rencontre humaine autour de la musique.

MAGIE - Gala de magie et des arts visuels à Valbonne

Dimanche 18 décembre à 20h30 à la salle du Pré des Arts à Valbonne

C'est (déjà !) la sixième édition du Gala international de magie et arts visuels : un événement exceptionnel, un spectacle familial varié. Huit maîtres de la magie seront présents. Le gala sera transmis en live sur la page facebook de la Ville car le spectacle est complet.

