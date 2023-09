Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (16 et 17 septembre)

Pour les journées du patrimoine, et si vous visitiez le port de la Darse à Villefranche ?

Le rendez-vous incontournable du week-end

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - Ministère de la Culture – 2023

Les Journées Européennes du Patrimoine partout dans le 06

Ce week-end se tient la quarantième édition des Journées européennes du patrimoine, ce samedi 16 et dimanche 17 septembre sur les thèmes « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport ».

Plus de 900 visites, découvertes, ateliers autour du Patrimoines sont organisés dans les Alpes-Maritimes, au temps vous dire qu'il y en pour tous les goûts ! Voici une sélection exhaustive de ce qui se passe non-loin de chez vous, pour des ouvertures exceptionnelles.

MENTON

La Station d'Epuration de Menton - Partez à la découverte de ce qui se passe sous vos pieds. Dans les entrailles de Menton, suivez les eaux usées, qui voyagent sous la terre jusqu'à la station d'épuration de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF). Cinq employés veillent quotidiennement au bon traitement des eaux usées qui y transitent. Leur mission: transformer ces eaux usées en eau propre prête à être restituée à la nature.

ÈZE

Le Fort de la Revère - Pénétrez dans l'un des piliers de la défense niçoise. En plein cœur du Parc Départemental de la Grande Corniche, découvrez ce fort construit entre 1882 et 1885. Le fort fait partie de la place forte de Nice à la fin du XIXe siècle. Des visites guidées du fort sont proposées ce samedi et dimanche de 10h à 16h, durée environ 1h, réservation obligatoire, ici .

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Port de la Darse et Hôpital du Bagne - (Re) Découvrez le Patrimoine Maritime azuréen. Le port de la Darse de Villefranche-sur-Mer est le port historique de la commune. Construit au milieu du XVIème siècle en même temps que la citadelle et inscrit aux Monuments Historiques depuis 1991. Parmi les éléments qui ont en fait un Port Royal, certains existent toujours. C'est le cas du phare ou encore du bassin de radoub datant de 1730, qui servait à la construction des galères.

ROQUEBILLIÈRE & SOSPEL

L'Ouvrage de Gordolon - Les vestiges de la Ligne Maginot maralpine. Située sur la commune de Roquebillière, l'ouvrage de Gordolon est une fortification faisant partie de la ligne Maginot et qui avait pour but de bloquer les accès à la Vésubie.

L’ouvrage de l’Agaisen. À 700 m d’altitude au-dessus de la petite ville de Sospel, avait pour mission de bloquer la trouée de la vallée de la Bévéra, axe stratégique qui menait du col de Tende à Nice.

NICE & PLATEAU DE CALERN

L'Observatoire de la Côte d'Azur - La tête dans les étoiles à Nice et dans le Moyen-Pays. Sur le site de Nice vous pourrez découvrir ou redécouvrir le symbole l'observatoire, l'emblématique "Grande Coupole" avec l'immense lunette astronomique… L'occasion d'en apprendre davantage sur le "père" de la Grande Coupole, un certain Gustave Eiffel.

Sur le site de Calern, au plateau de Caussols, découvrez-en davantage sur la vie scientifique du plateau et son actualité débordante accompagné d'un guide. A l'occasion de cette visite, découvrez l'exposition temporaire Veilleurs d’Étoiles, résultat d'un atelier-photo d'une semaine mené par Célia Pernot, photographe professionnelle. Réservation obligatoire, ici .

CARROS - Festival JACQUES A DIT au Forum Jacques Prévert

Depuis mercredi et jusqu'à dimanche, le Forum Jacques Prévert de Carros propose un festival des "arts de la parole" avec pas moins de 12 spectacles proposés pour petits et grands.

Jacques a dit, c'est le festival de rentrée du Forum Jacques Prévert ! Cette année, ce ne seront pas moins de 12 spectacles pour vous inviter, petits et grands, à Carros et dans les sept villages partenaires dans le Moyen-pays niçois : Bonson, Gattières, Gilette, La Gaude, Le Broc, St-Jeannet et Saint-Martin-du-Var. Du théâtre, de la poésie, des performances artistiques, des balades sonores ou encore de la danse aérienne, chacun y trouve son compte. Tous les spectacles proposés sont gratuits sur réservation.

NICE - Ensemble face aux risques majeurs

Avec France Bleu Azur, rendez-vous ce samedi et dimanche, de 9h à 17h, au Parc Phoenix à Nice. Entrée et animations gratuites !

La Métropole Nice Côte d'Azur organise une nouvelle fois des journées d'informations grand public autour des risques majeurs sur le territoire azuréen. Au programme des animations ludiques et immersives, des stands pour s’informer sur la prévention et la gestion des risques ou encore des conférences scientifiques pour comprendre les risques de notre territoire.

CAGNES-SUR-MER - World Clean Up Day

Le World Clean Up Day s'organise partout dans le monde, pour effectuer un "coup de balai" à notre environnement. A Cagnes sur Mer notamment, on se mobilise pour le 16 septembre.

BEAULIEU-SUR-MER - Beaulieu Classic Festival

Du 16 au 23 septembre, Beaulieu vibre au rythme de 7 soirées à ne pas manquer pour une programmation éclectique de la 21e édition du Beaulieu Classic Festival.

La merveilleuse Anny Duperey nous fait l’honneur d’être la Marraine de cette 21e édition du Beaulieu Classic Festival qui nous promet d’être exceptionnelle ! Sous le signe de l’excellence artistique avec notamment le concert de l’incroyable pianiste virtuose Alexandre Tharaud.