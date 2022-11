Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (18, 19 et 20 novembre)

- Pour refaire le monde

On rallume la flamme pour notre grande ville à Nice

La Ville, Nouveaux horizons dès 9h 30 au Centre Universitaire Méditerranéen (CUM) est un forum organisé par Le Point. En partenariat avec France Bleu Azur.

Illustration - On peut venir assister à une sorte de séminaire vendredi à Nice © Getty - Morsa Images

On y rallume la flamme pour la grande ville, on réfléchit, on pose des questions, on discute et on vous fait rencontrer les héros de la ville désirable. Voilà qui est bien urbain !

Qualité de vie, mobilité, culture : le programme est super intéressant. On peut venir à tous les moments, ou bien en sélectionner quelques-uns. Il suffit au préalable de s'inscrire.

Pour s'inscrire, c'est ICI. Le programme détaillé, c'est LÀ.

Vendredi 18 novembre de 9h30 à 18h au CUM de Nice

GRATUIT

- Pour chanter

Sylvie Vartan à Cagnes-sur-Mer

A 78 ans, Sylvie Vartan se confie comme elle ne l’a jamais fait auparavant lors d’un récital façonné des plus belles chansons intemporelles de son répertoire.

Sylvie Vartan donne un récital à Cagnes-sur-Mer © Maxppp - Olivier Corsan

Vendredi 18 novembre au Casino Terrazur de Cagnes-sur-mer à partir de 20h.

Tarif : 35 €

La bande a Bonnot revient et chante Renaud et Léo Ferré à Nice

Assurément, c'est l'un de nos coups de cœur du week-end. Après avoir chanté Boris Vian au cabaret de l’enfer, les membres de la bande à Bonnot profitent de deux semaines au paradis, remportées à la sueur de leurs guitares et de leurs voix. Mais les cieux ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. Gagnés par l’ennui, ils se lancent dans une battle musicale pour faire guincher les anges.

Illustration - Renaud ou Ferré pour défendre les couleurs de l'anarchie au Paradis ? © Getty

Quel chanteur élire pour porter haut les couleurs de l’anarchie ? Qui de Ferré ou de Renaud ? Les membres de la Bande sont prêts à chanter leurs idoles avec vous !

Vendredi 18 et samedi 19 novembre à 20h30 au Théâtre la Semeuse à Nice (il y a d'autres représentations le week-end prochain) Tarifs de 10 à 15€

TBG à Beaulieu-sur-Mer, une première mondiale

Un spectacle musical et théâtral où la parole sculptée des chansons sera mise en abîme par la parole en liberté des interviews de Charles Trenet, Georges Brassens et Serge Gainsbourg. La création, l'amour, la mort comme thèmes conducteurs de cette évocation. Quatre artistes vous feront revivre le meilleur de ces grands noms de la chanson française.

Un spectacle inédit présenté vendredi 18 novembre à Beaulieu-sur-Mer - Ville de Beaulieu-sur-Mer

Vendredi 18 novembre à la Crypte de l'Église de Beaulieu-sur-Mer à 20h

Cats on trees en concert au Broc

L'alchimie continue avec Cats on trees. Un concert debout dans l'esprit de The Cardigans. Vous connaissez déjà plusieurs de leur tubes, comme Sirens Call.

La première partie est assurée par Ninety's Story qui est un groupe Azuréen qui propose une musique entraînante sophistiquée et sensuelle.

Samedi 19 novembre Salle des Arts d'Azur du Broc à 20h30

Tarifs : de 16 à 22€

Rémy Gauche à Opio

Le guitariste Rémy Gauche vient présenter son nouvel album Gravity. Un jazz électrique et cosmique où chaque morceau prend le nom d’une planète pour s’en inspirer.

Rémy Gauche

Influences rock, douceur psychédélique sur fond de solo de jazz… Le voyage est inédit et invite à une expérience sensorielle en apesanteur.

Samedi 19 novembre salle Polyvalente à Opio à 20h30

- Pour se la jouer class(iqu)e

Les 11èmes Rencontres Musicales au Negresco à Nice

De la grande musique au profit des enfants atteints de cancers et de leucémies. Trois concerts sont prévus dans le week-end au profit de Enfants, Cancers, Santé dans le magnifique salon Massena du Negresco à Nice.

Les Rencontres Musicales du Negresco : du classique dans un endroit classe pour aider les enfants malades

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre à l'Hôtel Negresco de Nice

Tarifs: 30 € le concert

- Pour se marrer

Une soirée stand-up à Nice

Le Théâtre Francis-Gag à Nice accueille un plateau stand up avec Jérémy Nadeau et Rey Mendes.

Rey Mendes et Jérémy Nadeau joueront sur la scène du Théâtre Francis Gag

Rey Mendes n’a pas choisi de faire du stand up, c’est le stand up qui l’a choisi : « j’ai mis 27 ans à me rendre compte que j’en avais toujours fait ». Membre du Jamel Comedy Club, il se démarque par sa bienveillance et sa finesse.

Jérémy Nadeau, lui, est connu pour sa chaîne YouTube LaChaineDeJeremy, l’humoriste y cumule des millions de vues sur des sujets aussi divers que variés.

Vendredi 18 novembre à 20h30 au Théâtre Francis Gag dans le Vieux-Nice Tarifs : 5€ pour les étudiants de l'Université Côte d'Azur, 15€ tout public

Yacine Belhousse : son nouveau spectacle et une masterclass à Nice

C'est par le stand up qu'il se fait connaître avec le Jamel Comedy Club. Membre éminent de cette pépinière de talents, il multiplie ensuite les projets sur Canal + (Inside JCC, Bref, Le flambeau).

Dans ce nouveau spectacle**, Yacine Belhousse** nous parle avec légèreté de son regard sur notre société en développant son univers absurde, subtil et personnel. D'après Télérama, c'est **l'un des meilleurs humoristes de la scène actuelle.**YouTube - Comédie+

En plus de présenter son spectacle, Yacine Belhousse donnera également une master class Stand up, suivie d’un Open Mic les 19 et 20 novembre 2022 (places limitées).

Samedi 19 novembre au Théâtre de la Cité de Nice à 20h30

- Au Théâtre

Légende à Cannes

Quatre artistes en quête d’inspiration engageant leurs propres corps dans une reconstitution de ce qu’ils pensent être le vivant d’avant. Avec, notamment, la musique dédiée traditionnellement au Festival de Cannes : Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns.

Illustration - Le spectacle Légende, pour tout le monde à partir de 5 ans - Agnes Mellon

Vendredi 18 novembre à 19h30 au Théâtre de la Licorne à Cannes-la-Bocca Tarifs : de 5 à 10€

Maman à Anthéa à Antibes, avec Vanessa Paradis

C'est la première fois que Vanessa Paradis joue au Théâtre ! La pièce a été écrite par son époux Samuel Benchetrit qui joue aussi dedans.

Vanessa Paradis lors du Festival de Cannes 2021 © Maxppp - Franck Castel

Vendredi 18 et samedi 19 novembre au Théâtre Anthéa à Antibes à 20h30

Claire Deval, accompagnée de son complice François Barucco, pianiste, vont présenter pour la première fois au Théâtre de la Tour le spectacle Gréco, Moreau : ces drôles d'oiseaux. Ce spectacle est un voyage musical et narratif, se mêlant à l'imaginaire, s'inspirant de moments forts, "les plus touchants à mes yeux de la vie de Juliette Gréco et Jeanne Moreau" indique Claire Deval.

Un pianiste accompagne une chanteuse pour rendre hommage à Juliette Gréco et Jeanne Moreau

Vendredi 18 novembre au Théâtre de la Tour à Nice à 20h.

La Course des géants à Cannes

Entre vérité historique et clins d’œil à la fiction, le spectacle a la fougue d’une véritable aventure et il est joué, notamment par Nicolas Lumbreras qui a eu le Molière 2022 du comédien dans un second rôle.

L'histoire ? 1960, Chicago. Passionné d’astronomie, Jack Mancini partage sa vie entre les services à la pizzeria, les nuits en garde à vue pour comportement violent et une mère irresponsable. Lorsqu’un professeur en psychologie détecte ses facultés hors norme et lui offre une place dans une prestigieuse université́, sa vie bascule. La Course des Géants, c’est la course aux étoiles à laquelle se livrent les États-Unis et l’URSS en pleine guerre froide. C’est surtout celle d’un jeune Américain lancé à la poursuite de son rêve d’enfant : devenir astronaute.

Dimanche 20 novembre au Palais Stéphanie Théâtre Croisette de Cannes à 18h

- Vivre nos traditions

Les fêtes de la châtaigne de Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer

Dégustation conviviale et vente de châtaignes grillées au profit du Téléthon 2022

Illustration - Castagnada - Cote d'Azur France

Vendredi 18 novembre à partir de 17h place de Verdun au village de Villeneuve-Loubet

Dégustations et ambiance conviviale (avec animaux, manège écolo, sculptures à la tronçonneuse et tout et tout) pour la grande fête traditionnelle de la châtaigne de Cagnes-sur-Mer, avec le concours des communes du Haut-Pays : Valdeblore, Roure, Isola Village et St-Etienne de Tinée.

1 tonne de châtaignes sera grillée en public pour une dégustation gratuite à partir de 12 heures.

Samedi 19 novembre à partir de 10h Place de Gaulle / Cours du 11 Novembre à Cagnes-sur-Mer

La magie de Noël s’installe à Mougins !

Visite de la Maison du Père Noël, lancement des illuminations, marché de Noël, crèche de Noël, patinoire et fête dans tous les quartiers.

Illustration - Les animations pour les fêtes de fin d'année débute ce vendredi à Mougins - Ville de Mougins

Vendredi 18 novembre à 18h, inauguration de la maison du Père Noël Four à Pain, rue des Mûriers

21ème salon Saveurs et Terroirs à Mandelieu la Napoule

Le salon cosy et gourmand de la Côte d'Azur. Il regroupe 80 producteurs, artisans, créateurs Français et Italiens sélectionnés pour la qualité de leurs produits qui célèbrent la gastronomie dans toute sa diversité.

L'affiche du 21ème salon Saveurs et Terroirs de Mandelieu-la-Napoule

Les repas et cadeaux de fin d'année sont évidemment au cœur de ces trois jours gourmands durant lesquels on pourra déguster, savourer et rencontrer ces ambassadeurs de l'Art de Vivre à la Française.

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre au Centre Expo de Mandelieu la Napoule

Marché des créateurs de Saint-Blaise

5ème édition du Marché de Créateurs de Saint-Blaise. Une quarantaine d'artisans locaux propose leurs créations uniquement faites à la main (décoration, bougie, cosmétique, luminaire, maroquinerie, bijou, papeterie, peinture, poterie, savonnerie, vêtements...). La restauration est assurée tout au long de la journée ainsi que les animations (concours, tombola...).

Rénald Leroc de l’atelier Cré-Art'I-Bois n’a jamais exposé à Saint-Blaise, il vient présenter son travail ce dimanche

Dimanche 20 novembre 10 à 18h au Village de Saint-Blaise

- Pour les mômes

Le salon du livre jeunesse de Juan-les-Pins

C'est déjà la 4e édition du Salon du Livre Jeunesse de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 23 auteurs et illustrateurs viennent à votre rencontre pour des débats, des animations, des séances de dédicaces et de nombreux ateliers d’écriture et de dessin pour célébrer la littérature jeunesse, la création graphique et le spectacle vivant !

Samedi 19 novembre de 10 à 19h au Palais des Congrès à Antibes

- Danser (ou regarder danser)

Le premier Dance Over Music à Nice

C'est une nouveauté à Nice : Dance Over Music. Une fois par mois, au Centre Melting Danse on peut venir s'exprimer librement et sans contraintes par la danse. Un thème et une musique tirée au sort. Un mini Danse avec les Stars en somme. Face aux danseurs : un jury de trois personnes.

Illustration - Désormais une fois par mois, on peut se faire un Danse avec les Stars locales à Nice © Getty

Et si on ne danse pas on peut venir s'amuser et assister à cette belle expérience.

Samedi 19 novembre à 20h au Centre Melting Danse de Nice Tarif : 10€

Uwrubba, la dernière création des frères Ali et Hédi Thabet

Danseurs, circassiens, musiciens, metteurs en scène, les deux frères Thabet signent un spectacle éblouissant, au croisement de l'Europe et de l'Orient.

Six danseurs, huit musiciens grecs et tunisiens, une chanteuse lyrique et un poète interprètent ce spectacle qui évoque les bannis d'hier et d'aujourd'hui.

Dimanche 20 novembre à 17 h au Théâtre de Grasse

- Voir des passionnés

La grande nuit des arts martiaux à Antibes

Un show son et lumière de 2 heures avec démonstrations de Kung Fu, Taekwondo, Aïkido, Boxe Chinoise, danse du lion et dragon, Viet-Vo-Dao, Kendo, Karaté combat, Karaté kata, Krav Maga, MMA et d’autres surprises.

Illustration - Lors d'une précédente nuit des Arts Martiaux - Alain Giorsetti

Près de 200 bénévoles travaillent chaque année sur cet événement très attendu. C'est la 15ème édition cette année!

Samedi 19 novembre à 20h à l'Azurarena d'Antibes Tarifs de 10 à 30€ (VIP)

Le lancement de PhotoMenton 2022

Le Festival PhotoMenton accueille cette année encore quelques 100 photographes. Près de 1000 photos seront exposées. Venir au Festival est l'occasion d’échanges et de partages, entre photographes et profanes, entre amateurs et professionnels. Une expérience unique en France pour le monde dit de la « photo amateur » au profit de l’ONG HAMAP .

A noter, le marathon photo dans la ville de Menton dimanche 20 novembre. Le départ se fera du Palais de l'Europe de Menton - Avenue Boyer- Menton à 10h00, après révélation des 3 thèmes du jour. A faire en solo ou en équipe. Inscriptions ICI.

Du samedi 19 novembre au 27 novembre au Palais de l'Europe de Menton

Un café vinyle à Valbonne

Veni Vinyle Vici : les vinyles, c'est votre rayon ? Vous avez des tonnes d'anecdotes sur cet album, ce musicien, ce morceau qui vous a marqué ? Venez avec vos vinyles, la médiathèque fournit la platine ! On peut aussi simplement venir écouter.

Illustration - Écouter ensemble des vinyles, c'est bon pour le moral (si, si) © Getty

Samedi 19 novembre de 16h à 18h à la médiathèque Colette de Valbonne GRATUIT