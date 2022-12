Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (2, 3 et 4 décembre)

-Mêler plaisir et bonne action avec les événements du Téléthon

France Bleu Azur vous fait vivre quelques animations du département samedi 3 décembre sur son antenne. Vous pouvez aussi retrouver notre petite sélection dans notre article ici.

ⓘ Publicité

Illustration - Les pompiers sont souvent partenaires des événements Téléthon © Maxppp - Alain Brun Jacob

- En musique

Thomas de Pourquery Supersonic à Grasse

Le turbulent et génial Thomas de Pourquery est de retour à la tête de Supersonic, son sidérant groupe sidéral. Avec lui, on croise Mingus, une histoire d’amour, E.T., Caetano Veloso en kikongo, un robot et des chansons épiques. Une grand-messe libératrice accessible à tout un chacun, peuplée de jazz, de pop, d’électro, de rock progressif.

Thomas de Pourquery © Maxppp - Georges Robert

Vendredi 2 décembre à 20h au Théâtre de Grasse

Plus d'infos

Le Niçois Le Môme à Valbonne

Le Môme c’est Grégory, un Niçois de 26 ans qui commence à se faire connaître sur la Côte d'Azur, et aussi dans toute la France. C'est un rappeur qui rassemble autour de rythmes entraînants et de textes puissants, influencés par Orelsan, Kerry James, Oxmo Puccino, Youssoupha, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour…

Le Môme s'est déjà produit sur de grandes scènes Azuréennes - Head Shorter

Vendredi 2 décembre à 20h au Pré des Arts à Valbonne

Plus d'infos

À lire aussi ENTRETIEN : Le Môme veut être emporté par la foule !

Orphée aux Enfers, opéra événement à Nice

Offenbach, le « père » de l’opérette française, n’a pas son pareil pour brosser des tableaux cinglants de la société. Mais avec quel humour et quelle verve il le fait ! Orphée aux Enfers est le chef-d’oeuvre absolu de ce genre, drôle et toujours autant d’actualité… Rencontre et présentation de la production avec Benoît Benichou, metteur en scène, au Foyer de l'Opéra 30 minutes avant chaque représentation !

Orphée aux enfers est joué ce week-end à l'Opéra de Nice - Opéra Nice Côte d'Azur

Vendredi 2, samedi 3 à 20h et dimanche 4 décembre à 15h à l'Opéra de Nice

Plus d'infos

Pour se marrer

Paul Mirabel à Nice

Dans le genre bien décalé. D'ailleurs le nom de son spectacle le qualifie de drôle de zèbre. En quelques années, Paul Mira­bel est devenu la nouvelle coque­luche du rire fran­co­phone. Son sketch « Je me suis fait racket­ter » dépasse même les 18 millions de vues sur YouTube !

Vendredi 2 décembre à 20h au Palais Acropolis de Nice

Plus d'infos

Manuel Pratt dans Hors-Champs à Antibes

Un florilège des meilleurs extraits des deux derniers solos...l'actualité du moment revisitée au jour le jour et bien sûr des impros saupoudrées suivant l'humeur ou les réactions du public. Jamais agressif, toujours dans l'autodérision, drôle, libre et sans tabous, Manuel Pratt est à Antibes.

Manuel Pratt joue ce week-end à Antibes, un humoriste rare dans les médias

Vendredi 2 et samedi 3 décembre au Théâtre Le Tribunal à Antibes

Plus d'infos

- Voir les comédiens

Swann Arlaud dans Exécuteur 14 à Mougins

Swann Arlaud, deux fois primé aux César (en 2018, il reçoit le César du meilleur acteur pour le film Petit Paysan et en 2020, le César du meilleur acteur dans un second rôle grâce à son interprétation dans Grâce à Dieu de François Ozon) est à l’affiche de la pièce Exécuteur 14.

Swan Arlaud a été primé deux fois aux César - Caroline Botarro

Swann Arlaud se glisse dans la peau – sous la peau – du dernier survivant d’une guerre civile.

Vendredi 2 décembre à 20h30 à Scène 55 à Mougins

Plus d'infos

Par le bout du nez avec François Berléand et Antoine Duléry à Cannes

Tout juste élu, le nouveau Président de la République souffre d’un mal étrange qui le pousse à se frotter frénétiquement le nez et le rend incapable de prendre la parole en public. Le problème serait d’ordre psychologique et le voilà donc contraint de rencontrer un thérapeute, dernier espoir pour tenter de mettre fin d’urgence à cet absurde symptôme. Une séance de psy assez jubilatoire.

François Berléand avec Antoine Duléry - Sven Anderson

Dimanche 4 décembre à 18h au Théâtre Claude Debussy de Cannes

Plus d'infos

-Avec les enfants

La grande journée des Enfants à Nice

La grande journée des Enfants revient dans les cinémas Pathé. Au programme, deux avant-premières exceptionnelles, Le Chat Potté 2 : La dernière quête et Pattie et la colère de Poséidon. Les spectateurs pourront aussi assister à la projection d’un film mythique sur grand écran, E.T. L’Extra-terrestre.

La grande journée des enfants a lieu à Nice dimanche 4 décembre - Pathé Gare du Sud

Dimanche 4 décembre à 14h au Pathé Gare du Sud

Plus d'infos

Miraculous en spectacle musical à Nice

Les personnages du phénomène mondial Miraculous : Ladybug et Chat Noir prennent vie dans un spectacle musical exceptionnel. Le public se retrouve dans une aventure inédite en plein cœur de Paris où vivent Marinette et Adrien, deux adolescents entourés de leurs amis. Le grand jour approche, tout le monde s'organise pour célébrer l’anniversaire de Marinette, mais l’ombre terrible de Papillon s’abat sur les héros !

Dimanche 4 décembre à 14h au Palais Nikaïa de Nice

Plus d'infos

- Aller à la montagne

Ouverture de la station d'Isola 2000

Le ski vous a manqué ? Vous pouvez ressortir vos skis, snowboard, skis de rando, raquettes, luges, traineaux, motoneiges à Isola 2000 pour l’ouverture de la saison d’hiver. Fous de glisse, familles, fans de neige, amoureux des grands espaces : la saison d'Isola débute et avec de nombreuses animations : lancement des matinées bien être, snow duo trail, pétanque sur neige, spectacle de magie, marché de produits locaux...

Illustration - Partir en famille à Isola est vraiment un bon plan de ce week-end © Getty

Samedi 3 décembre toute la journée à Isola 2000

Plus d'infos

- Rencontrer des auteurs

Lecture en fête à Roquebrune-Cap-Martin

80 auteurs sont présents à Roquebrune-Cap-Martin pour le festival Lecture en fête. Au programme expositions, débats et bien sûr, dédicaces. L'invité d'honneur est l'académicien Goncourt Éric-Emmanuel Schmitt.

L'affiche de Lecture en fête à Roquebrune Cap Martin, en partenariat avec France Bleu Azur - Ville de Roquebrune Cap Martin

C'est l'un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés dans le monde. Parmi les auteurs présents : Bernard Werber, Sylvain Tesson, Irène Frain, Alexandre Jardin, Pascal Picq ou encore Yann Queffélec et Allain Bougrain-Dubourg.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre sur l'Esplanade Jean Goian à Roquebrune Cap Martin

Plus d'infos

Marché littéraire Niçois de Noël à Nice

C'est le premier marché littéraire dédié à la littérature locale et à la langue Niçoise.Avec la présentation de 4 ouvrages sélectionnés par l'association de langue régionale APLR dans la salle de réunion de la Bibliothèque Raoul Mille, et une conférence sur la cuisine Niçoise par Alex Benvenuto.

Illustration - Le premier marché littéraire Niçois a lieu samedi 3 décembre - Ville de Nice

Samedi 3 décembre à 14h à la Gare du Sud de Nice

Plus d'infos

- Par ici, c'est GRATUIT

Week-end Design et Arts à Juan-les-Pins

Au cours du week-end, les visiteurs sont immergés dans un espace de surprises et de découvertes où la mise en scène fait la part belle au design.

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre au Palais des Congrès de Juan-les-Pins

Plus d'infos

Lecture en fête à Roquebrune-Cap-Martin

L'invité d'honneur est l'académicien Goncourt Éric-Emmanuel Schmitt. C'est l'un des auteurs Francophones les plus lus. Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, il est traduit en 48 langues et plus de 50 pays jouent régulièrement ses pièces.

Éric-Emmanuel Schmitt était venu faire une conférence à Juan les Pins © Maxppp - Éric Ottino

Au total, 80 auteurs sont présents à Roquebrune-Cap-Martin pour Lecture en fête. Avec expositions, débats et bien sûr dédicaces. Parmi les auteurs présents : Bernard Werber, Sylvain Tesson, Irène Frain, Alexandre Jardin, Pascal Picq ou encore Yann Queffélec et Allain Bougrain-Dubourg.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10 à 18h Esplanade Jean Goian à Roquebrune Cap Martin

Plus d'infos

Le circuit des crèches à Lucéram

Plus de 450 crèches exposées et des santons de toutes les couleurs comme chaque année. Le 25ème circuit des crèches de Lucéram jusqu'au 8 janvier 2023. 30.000 visiteurs sont attendus pendant plus d'un mois pour découvrir ces crèches, installées partout, dans les caves, les jardins ou sur les rebords des fenêtres des habitants.

Illustration - Le circuit des crèches de Lucéram est une vraie attraction dans les Alpes-Maritimes © Maxppp - Franz Chavaroche

Dès samedi 3 décembre à Lucéram

Plus d'infos

Visitez la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer

Visitez la très célèbre Villa Kérylos, une reconstitution originale d’une demeure de la Grèce antique. En virtuel, en allant sur ce site internet . Et comme tous les premiers dimanches du mois, entre novembre et mars, la visite sur place est gratuite. D'habitude, ça coûte 11.50 € !

La Villa Kérylos de Beaulieu-sur-Mer est en visite gratuite tous les premiers dimanches du mois entre novembre et mars © Getty - Jean-Patrick Deya

Dimanche 3 décembre de 10 à 17h à la Villa Kérylos Beaulieu-sur-Mer

Plus d'infos