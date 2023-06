Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (2, 3 et 4 juin)

L'événement du week-end: le festival du livre de Nice de vendredi à dimanche

La 26e édition du Festival du livre se déroule en plusieurs lieux de Nice durant tout le week-end. L'événement est gratuit et ouvert à tous les amoureux de la lecture. Sous la présidence de Guliano da Empoli, auteur du Mage du Kremlin, le festival explore le thème “liberté(s)” à travers des rencontres, dédicaces, lectures, spectacles et débats...

Illustration - Le festival du livre de Nice avec de nombreuses animations nous accompagne tout le week-end © Radio France - Arno Visconti

Ne manquez pas la remise du prix Nice Baie des Anges, qui récompense le meilleur roman de l’année parmi huit finalistes. Venez aussi découvrir les univers variés de près de 200 auteurs, dont Éric-Emmanuel Schmitt, Virginie Grimaldi, Michel Bussi ou Susie Morgenstern.

Suivez le Festival avec France Bleu Azur, partenaire de l'événement. Des rencontres/débats en direct sur les réseaux sociaux de France Bleu Azur et de Nice-Matin (ainsi que sur les sites francebleu.fr et nicematin.com ).

De vendredi 2 juin à dimanche 4 juin, de 10 à 19h au Jardin Albert Ier de Nice (principalement)

⚡ L'activité insolite à tester : vivre une aventure électrisante avec Dimension Enigma à Nice samedi et dimanche

Venez vous amuser en famille à l’exposition immersive interactive qui vous plonge dans l’univers de Nikola Tesla, le génie de l’électricité. Découvrez ses inventions incroyables, résolvez ses énigmes et entrez dans une autre dimension !

Illustration - Dimension Enigma, une expo immersive et interactive

Une exposition en partenariat avec France Bleu Azur. Nous en avions parlé dans l'émission Les Azuréens qui donnent envie de sortir, à réécouter ICI.

Samedi 3 et dimanche 4 juin de 14h à 20h au niveau 1 de Nicetoile à Nice

Et sinon....

20 ÈME RENDEZ-VOUS AUX JARDINS À GRASSE

Découvrez les musiques du jardin à travers des ateliers théâtraux et musicaux, des visites sensorielles et des spectacles. Ne manquez pas, notamment, le spectacle Tombés du ciel au Musée d’art et d’histoire de Provence (vendredi 2 juin à 14h30), la balade troubadour aux Jardins du Musée International de la Parfumerie (dimanche 4 juin à 9h30, 11h et 14h30)...

De vendredi 2 juin à dimanche 4 juin à Grasse, dans plusieurs lieux

ON RECONSTRUIT LA ROYA AVEC DES CLOWNS!

Voici une création post-tempête Alex, post-pandémie, post-vagues migratoires & pré-catastrophes climatiques. Trois personnages proposent un atelier participatif pour se préparer à la suite. Le thème : la (re)construction de mur en pierres sèches. Ça s'appelle Au pied du mur.

Vendredi 2 juin à 19h30 à Notre Dame du Mont, Breil-sur-Roya

LA BOHÈME : UN OPÉRA QUI VOUS BRISERA LE COEUR ! 💔

Plongez dans l’histoire tragique de Rodolfo et Mimi, deux amants que la pauvreté et la maladie vont séparer. Découvrez la vision audacieuse (et très commentée) du metteur en scène Kristian Frédric, qui situe l’action dans les années 1990, au temps du SIDA. Ne ratez pas ce chef-d'œuvre de Puccini, qui mêle romantisme et vérisme, et qui vous fera vibrer d’émotion.

Illustration - La Bohème comme on ne l'a jamais vu à l'Opéra de Nice - Opéra Nice Côte d'Azur

Et si vous voulez en savoir plus, venez échanger avec le metteur en scène 30 minutes avant le début des représentations au Foyer Montserrat Caballé (3e étage). Pas besoin de réserver, la présentation de votre billet pour le spectacle suffira.

Vendredi 2 juin 20h, dimanche 4 juin à 15h, à l'Opéra de Nice

LA NOUVELLE CRÉATION DU TNN QUI EST (TRÈS) PIQUANTE !

Caricatures miniatures avec la troupe du TNN ! Un enchaînement de tableaux, saynètes, caricatures du quotidien et de nos existences qui sont autant de mises en abime des travers de notre époque. Pour en rire, et ça fonctionne.

La première de Caricatures Miniatures : des comédiens géniaux, un ton corrosif pour changer de perspective avec le sourire © Radio France - Arno Visconti

Vendredi 2 juin à 20h à la salle Les Franciscains de Nice

INTRA MUROS : UN THRILLER THÉÂTRAL SIGNÉ ALEXIS MICHALIK

Vous aimez les histoires qui vous tiennent en haleine, les personnages qui vous surprennent, les rebondissements qui vous éblouissent ? Suivez l'histoire d'Intra Muros... dans une prison, un metteur en scène vient donner un cours de théâtre à deux détenus : Kevin, un jeune impulsif, et Ange, un vieux taiseux. Avec l’aide de son ex-femme, une actrice célèbre, et d’une assistante sociale débutante, il va leur faire raconter leur vie et découvrir qu’ils sont tous liés par un secret.

Vendredi 2 juin à 20h30, salle Le Raimu à Cannes-la-Bocca

INÈS REG : UN SPECTACLE QUI MET DES PAILLETTES DANS VOTRE VIE

Ne ratez pas le spectacle d’Inès Reg, la nouvelle star de l’humour Français. Avec son franc-parler et son énergie débordante, elle vous fera passer une soirée inoubliable. Inès Reg aborde plein de sujets, du plus intime au plus universel, avec un humour piquant et décalé. Que vous soyez en couple, entre amis, en famille ou solo, vous vous reconnaîtrez dans ses sketches hilarants et touchants.

Vendredi 2 juin à 20h30, Palais Nikaïa à Nice

LE RENDEZ-VOUS IMPRO JIVÉJIGO

Depuis 2007, tous les mois Jivéjigo de l'équipe d'impro les CountaBlaBla offre une expérience unique. Avec 4 comédiens dirigés par un présentateur charismatique, le public est invité à participer activement en proposant des mots pour créer des histoires improvisées en quelques minutes. Le présentateur ajoute également des contraintes de jeu pour rendre la performance encore plus excitante et stimulante.Caricatures miniatures

Vendredi 2 juin à 21h, Théâtre de l'Impasse à Nice

LA FÊTE DU VÉLO : 6 RENDEZ-VOUS DANS LE 06

Le Département des Alpes-Maritimes organise un grand week-end vélo. Voici les temps forts de l'événement :

Découverte des pistes cyclables : il est possible de partir à la découverte de 7 pistes cyclables à travers les Alpes-Maritimes . Les itinéraires comprennent des tronçons allant du port de Nice au port d'Antibes, de Villeneuve-Loubet village au parc de Vaugrenier, de Menton à square Victoria Menton, de Pégomas à Mandelieu-La Napoule, de Vallauris à Cannes, de Valbonne/Mougins à La Valmasque, et de Sophia-Antipolis. Cols connectés 06 : un nouveau col à Puget-Théniers. Les cyclistes sont invités à partir à l'ascension du col de Saint-Raphaël depuis Puget-Théniers, avec une montée de 8 km et 465 m de dénivelé positif. Le départ est prévu samedi 3 juin à 8h30, en présence du coureur professionnel Clément Champoussin. Challenge Granfondo - La Drapoise – Souvenir René Vietto : il s'agit d'une course cycliste en hommage à René Vietto, champion Azuréen et grimpeur d'exception. Le parcours proposé est de 93 km avec 2 100 m de dénivelé positif. Le départ a lieu dimanche 4 juin à 8h45 à Drap. Vélo bistro au Parc Robinson à Mandelieu la-Napoule dimanche 4 juin de 10h à 18h : une journée détente, ludique, sportive et gourmande pour les amoureux du vélo. Au programme, des activités gratuites pour toute la famille, notamment des draisiennes pour les enfants, des sulkys et karts à pédales, des balades en VTT électrique, un spectacle d'acrobatie, des ateliers de réparation de vélos, des stands de dégustation de produits locaux, et bien plus encore. Coupe de France de Descente VTT à Valberg : sur le bikepark de Valberg, se déroule la manche de Coupe de France de VTT Descente. Les reconnaissances ont lieu vendredi, les manches de placement samedi, et les manches finales avec la participation de 250 pilotes dimanche. Grand Prix de Valberg – Championnat Régional Sud PACA Elite / U 23 / Open 1 : une course en ligne sur route organisée par l'Olympique Cyclo Club d'Antibes Juan-les-Pins. Le départ a lieu à Puget-Théniers et le circuit de 104 km emmène les coureurs sur les lacets du col de la Couillole pour une arrivée à Valberg.

Illustration - Le Département fait la fête au vélo - Département 06

Ces deux jours d'animations, de challenges et de compétitions promettent de ravir tous les amoureux du vélo, qu'ils soient petits ou grands, amateurs ou passionnés.

Samedi 3 et dimanche 4 juin, dans les Alpes-Maritimes

À PEILLE, DU ROCK POUR LA BONNE CAUSE

Un concert exceptionnel de 50 musiciens et chanteurs qui rendront hommage à ACDC. Au programme : un spectacle son et lumière époustouflant, une buvette et une restauration sur place, et surtout une belle action solidaire en faveur de la fondation Flavien qui combat les cancers pédiatriques et les maladies rares.

Samedi 3 juin à partir de 18h30, route de Peille à Peille

L'ÈZE HARMONIES, NOUVELLE ÉDITION (JUSTE MAGIQUE !)

2 amis, Rémy Mathieu - ténor -, Nicolas Cousin - percussionnistes- propose à tous le 2ème festival L’Èze Harmonies. Pour vous qui pensez que la musique classique n’est pas faite pour vous. Parce que là, vous allez vivre une expérience unique dans le cadre magnifique du village perché entre ciel et mer. V****ous pourrez écouter des artistes talentueux et passionnés, qui vous feront découvrir la musique classique parfois avec des formes (assez) originales.

Comme le concert aux bougies donné samedi soir avec Thibaut Cauvin dans le magnifique décor du jardin Exotique d'Eze.

Tout ce week-end, plusieurs lieux à Eze

FABLES LAB À CANNES, UN FESTIVAL GRATUIT DE CONTES

Énorme : dans les jardins de la Médiathèque Noailles, on découvre six spectacles en plein air qui mêlent tradition orale, mythes, légendes, contes urbains et contemporains, humour et musique. Le public peut aussi participer à un pique-nique et à une lecture d’histoires. C’est une occasion de découvrir des artistes talentueux et des histoires universelles dans un cadre verdoyant (bien sûr, en cas d'intempéries, on fête à l'intérieur).

Samedi 3 et dimanche 4 juin, à la médiathèque Noailles de Cannes

ROCK'IN OPIO, 2ÈME EDITION - GRATUIT

Un petit voyage dans l'Amérique rock'n'roll ça vous dit ? A Opio grâce au groupe Lone Redneck on va s'y croire. Ces musiciens sont hyper connus chez nous et proposent des compos originales et reprises de standards qui font bouger.

Illustration - Lone Redneck - Lone Redneck

Des stands divers (vêtements, bijoux, décoration) , un food truck qui propose du salé et du sucré, de la socca, une buvette seront aussi de la partie. Des jeux type flippers sont installés avec un petit concours et quelques lots sympathiques à gagner. Le parking est gratuit, l'entrée est libre.

Dimanche 4 juin, de 10 à 19h sur le parking de la Font Neuve – Rond-point Font Neuve à Opio

LA BAJON NOUS EMMÈNE SUR MARS AU CANNET

Star de l'humour, depuis ses vidéos d'une avocate impitoyable sur Youtube, La Bajon nous propose son nouveau spectacle qui se veut être une note d'espoir : "on pollue trop, on nous accuse de tous les maux de la terre mais les humains font aussi des choses merveilleuses, l'humain n'est pas foutu ", explique La Bajon . Mais pour mieux voir, elle choisit de prendre de la distance et de nous emmener sur Mars. Avec humour , bien sûr.

Dimanche 4 juin 18h La Palestre au Cannet

