Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (23 et 24 septembre)

Le rendez-vous incontournable du week-end

Grande Braderie Niçoise - illustration - VILLE DE NICE

🎁​ Grande Braderie Niçoise - Les 21, 22 et 23 septembre 2023

Comme chaque mois de septembre, la Ville de Nice et les commerçants niçois organisent la Grande Braderie ! Ces vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre, les boutiques vous déballent le grand jeu sur l'avenue Jean médecin, dans le Carré d'Or ou à la Libé.

La grande fête des commerçants locaux ne peut se faire sans vous, pour l'occasion, 10 000 euros de cadeaux sont à gagner !

Des milliers de lots à gagner

Parmi les milliers de lots à gagner, des cartes cadeaux jusqu’à 150€, de la mode, du sport, de la déco, des diners ou encore des loisirs... Les commerçants mettent la main au porte-monnaie pour vous régaler. Pour participer au jeu, retrouvez les hôtesses et les totems géants, flashez le QR code et laissez parler la chance ! Ce vendredi à Garibaldi de 11 h à 18h et samedi place Masséna, toute la journée.

SAINT-VALLIER-DE-THIEY - La fête du PNR des Préalpes d'Azur

Ce samedi 23 septembre 2023, le Parc Naturel régional des Préalpes d'Azur vous donne rendez-vous à Saint-Vallier-de-Thiey pour sa grande fête annuelle !

Depuis 11 ans (date de la création du Parc), les 48 communes adhérentes au parc organise une grande fête. L'objectif ? célébrer le terroir, ses artisans et les activités qu'on peut y faire.

Prenez le temps de (re) découvrir le PNR des Préalpes d'Azur avec près de 100 stands : Ateliers, balades et randonnées, marché d’artisans et de producteurs, projections et conférences. Un grand nombre d’animations est proposé toute la journée et France Bleu Azur y sera en direct ce samedi entre 11 h et 12 h avec Richard Marcovecchio.

BREIL-SUR-ROYA - Fête de la Bière et de la Choucroute

Ce samedi 23 septembre 2023, à l'Espace Loisir de Breil, sous le chapiteau vous attend la fête de la Bière et de la Choucroute ! Soirée Dj, tombola et gastronomie alsacienne au programme d'une belle soirée festive !

Si au mois d'octobre on célèbre l'Oktoberfest en Allemagne… dorénavant on fête la bière, à Breil !

Réservations auprès de l'Office du Tourisme pour le raps et la soirée est ouverte à tous à partir de 22h30 pour Dj Domino et la tombola.

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT - Challenge des deux baies

Ce samedi 23 septembre 2023, la baie de Beaulieu affronte celle de Villefranche/St-Jean-Cap-Ferrat dans le challenge des deux baies ! Concours de pêches, régates, et convivialité au programme.

Ce samedi se tient la 1ère édition de cet évènement sportif et convivial ouvert aux plaisanciers des ports de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-Sur-Mer et Villefranche-Sur-Mer. Au Programme, partie de pêche la matinée, course de régate l'après-midi.

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN - Fête du Cap-Martin

Ce samedi 23 septembre, profitez de votre après-midi pour remonter les siècles avec la fête du Cap-Martin ! Dans le Parc du Cap-Martin à Roquebrune c'est une grande fête médiévale qui vous attend avec un programme pour petits et grands.

"Un petit saut dans le temps pour cette Fête du Cap Martin qui nous invite à l’époque du Moyen âge, des valeureux chevaliers, des Templiers en croisade, des mystères, des combats et des Princesses ! De quoi profiter d’une après-midi de découverte ludique dans une ambiance festive pour le plaisir de tous" nous annonce-t-on dans le programme.

BEAULIEU-SUR-MER - Beaulieu Classic Festival (TOUJOURS !)

Jusqu'au 23 septembre, Beaulieu vibre au rythme de 7 soirées à ne pas manquer pour une programmation éclectique de la 21e édition du Beaulieu Classic Festival.

La merveilleuse Anny Duperey est la Marraine de cette nouvelle édition du Beaulieu Classic Festival qui promet d’être exceptionnelle ! Avec notamment le concert de l’incroyable pianiste virtuose Alexandre Tharaud.