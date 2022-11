Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (25, 26, 27 novembre)

-Pour chanter

Le karaoké géant de N'oubliez pas les paroles à Nice

Un concert interactif qui ravira tous les fans de l’émission N'oubliez pas les paroles sur France 2. Les Zikos ainsi que les plus grands Maestros du jeu traversent le petit écran pour venir chanter en live. Et, nous, assis dans la salle, on peut chanter et bien sûr s'amuser à participer à ce karaoké géant au rythme des plus grands tubes de la chanson française !

Vendredi 25 novembre à 20h30 au Palais Nikaïa de Nice

Un hommage à Serge Gainsbourg

Serge Gainsbourg est toujours dans le coeur de nombreux Azuréens, dont les 7 membres d'Under Arrest, une formation 100% Azuréenne qui propose pour la première fois un concert hommage. Le répertoire du groupe est principalement inspiré du mythique concert de Serge Gainsbourg au Casino de Paris en 1985, complété de titres jamais joués en live par le chanteur.

Vendredi 25 novembre à 21h à la Black Box de Nice

La Bande à Bonnot chante Renaud et Léo Ferré

Après avoir chanté en Enfer du Boris Vian, la Bande à Bonnot qui a gagné deux semaines au paradis veut renouer avec l'anarchie. Gagnés par l'ennui, ils se lancent dans une battle musicale avec les anges (nous) et s'emparent du répertoire bien trempé de Renaud et de Léo Ferré.

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre au Théâtre la Semeuse de Nice

Sheila fête ses 60 ans de carrière au Cannet

Son premier 45T c'était en 1962. Soixante ans ont passé, Sheila est toujours dans le cœur de nombreux Azuréens. Yéyé, disco, funk, chanson : elle ne boude jamais notre plaisir.

Samedi 26 novembre à 20h30 à La Palestre au Cannet

Un concert caritatif pour les enfants de Madagascar à Nice

Celsius et Call me Winston sont réunis pour une soirée au profit de Ny Fitia, une association engagée dans la lutte contre la pauvreté et l’amélioration du système d’éducation dans les écoles primaires à Madagascar. Celsius est un tribute band du groupe Toto. Call me Winston propose un hommage à Quentin Tarantino pour sa manière d’utiliser la musique dans ses films. Une buvette est ouverte toute la soirée, une boisson (soft) est offerte pour chaque billet acheté.

Samedi 26 novembre à 20h30 à la Black Box de Nice

S'enjailler avec Coco, Umbree, Boris Way et Mercer à Nice

Une soirée, 4 artistes très connus des jeunes. Tendance électro sur ce coup là. Avec des tarifs réduits pour les étudiants de l'Université Côte d'Azur

Samedi 26 novembre à 20h30 au Nikaia Live à Nice

- Aller voir les comédiens

On s’attache : Elsa enchaîne les rencards ratés à Mandelieu-la-Napoule

Au 25ème rencard raté, Elsa n’y croit plus. Et si le 26ème avec Pierre était le bon ? Pourtant, c'est pas parti pour. Il aime la variété française, elle écoute Nova. Il adore les voyages romantiques, elle ne jure que par le camping sauvage. Il veut fonder une famille, elle a peur de l’engagement.

Vendredi 25 novembre à 20h30 Espace Léonard de Vinci à Mandelieu-la-Napoule

Laura Calu parle d'autres femmes à Nice

S'accepter telle qu'elle est avec tous les personnages qui l'habitent, c'est le défi du spectacle. En grand, est joué par une femme qui parle d'autres femmes, écrit et mis en scène avec des hommes.

Vendredi 25 novembre à 20h30 au Théâtre de la Cité à Nice

Moi, actrices d'Almo à Nice

Pitchons... Lola rêve d’être une actrice mais pas n’importe quelle actrice ! Une actrice qui tournera pour Pedro Almodovar. Elle doit faire face à une profusion de situations comiques et tendres, tragiques et hilarantes, émouvantes, magnifiques et absurdes. Ces situations qui font la vie des chicas d'Almódovar. C'est promis : quand vous sortez du spectacle vont trotter dans votre tête des chansons inoubliables et vous saurez presque tout du cinéma du grand Pedro.

Vendredi 25 novembre à 20h30 au Théâtre de la Tour à Nice

Hommage à Juliette Gréco et Jeanne Moreau à Nice

Claire Deval, accompagnée de son complice François Barucco, pianiste, présentent le spectacle Gréco, Moreau : ces drôles d'oiseaux. Ce spectacle est un voyage musical et narratif, se mêlant à l'imaginaire, s'inspirant de moments forts, "les plus touchants à mes yeux de la vie de Juliette Gréco et Jeanne Moreau" indique Claire Deval.

Vendredi 25 à 20h30 et dimanche 27 novembre à 18h au Théâtre de l'Impasse à Nice

Petit boulot pour vieux clown à Menton

Trois clowns se retrouvent après bien des années pour un petit boulot. La joie des retrouvailles, les souvenirs et la complicité font place à la dure réalité : il n’y a qu’une seule place pour trois. C’est une histoire de mots et de gestes, d’illusions perdues et de temps qui passe, de lutte pour s’en sortir.

Vendredi 25 novembre à 20h30 au Lavoir Théâtre à Menton

Sacha Guitry intime à Nice

Auréolé de gloire, Sacha Guitry connut un destin extraordinaire d’auteur, acteur et cinéaste. Inexorable amoureux, il épousa cinq femmes. Une sixième fut la femme de toute sa vie : Fernande Choisel, sa fidèle secrétaire durant trente-deux ans. On dit qu’aux pieds de tous les grands hommes, on trouve toujours une grande femme... souvent épuisée.

Samedi 26 novembre à 20h30 au Théâtre de la Cité à Nice

- Pour se marrer

Tano pour relancer Comiques en Scène à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Cela faisait deux ans que Comiques en Scène n'était pas revenu à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Une nouvelle date est annoncée avec l'humoriste Tano qui vient présenter Homo Sapiens, son spectacle décalé, punk, trash, acide, intelligent et surtout très drôle.

Vendredi 25 novembre à 20h30 à la Salle Charlie Chaplin de Saint-Jean-Cap-Ferrat

Alexis Le Rossignol, ce copain qui subit la vie et s'en sort toujours à Nice

Bienvenue dans l’univers décalé d’un type qui raconte bien les histoires. Et le pire, c’est que tout est vrai (même les cochons…). Drôle et intelligent...à mourir de rire.

Vendredi 25 novembre à 21h à La Nouvelle Comédie de Nice

Timothé Poissonnet Dans le bocal à Antibes

Un humoriste comme les autres, très différent. Plongez la tête la première et le cœur ouvert dans le Bocal, le spectacle de Timothé Poissonnet ! Une rencontre avec un garçon ultra-frais, dont l’humour innove et l’humeur percute ! Il s’adresse à chacun et concerne tout le monde.

Vendredi 25 à 20h30 et samedi 26 novembre à 18h et à 20h30 au Théâtre Le Tribunal d'Antibes

Une disco party à Vence

Le bon pour plan pour s'amuser et danser sur la musique disco ! On peut venir (c'est même conseillé) déguisés! C'est l’AS Vence Football qui organise.

Samedi 26 novembre à 18h30 salle Falcoz à Vence

Véronic DiCaire : son showgirl Tour passe par Nice

Une transformiste vocale ! Un vrai spectacle où l'émotion et surtout l'humour n'est jamais loin... Car Véronic DiCaire restitue le timbre des célébrités qu'elle imite, mais aussi leurs gestuelles et leurs mimiques. Marrant et bluffant!

Samedi 26 novembre à 20h au Palais des Congrès Nice Acropolis à Nice

Chéri, on se dit tout à Menton

Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu'il est temps ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors, le temps d'un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire... Leur contrainte, ne jamais se fâcher ! La famille, les amis, le quotidien, tout y passe ! Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ?

Samedi 26 novembre à 20h30 au Casino Barrière de Menton

Leurs premières scène devant Smain à Menton

Le 1er concours seul en scène du Festival_Côte et Scène_avec 6 humoristes qui présenteront un monologue comique, quelques fois acerbe, durant 10 minutes, devant un public et un jury présidé par le comédien Smaïn... Un seul lauréat sera retenu !

Dimanche 27 novembre à 14h au Casino Barrière de Menton

Il a la côte Devos reprend à Antibes

C'est un spectacle hommage, mis en scène par Daniel Benoin. Une pléiade de célébrités rendent hommage à Raymond Devos. En 2022, le jongleur des mots aurait eu 100 ans. Ce dimanche, Christophe Alévêque, Daniel Benoin, Sarah Doraghi, Mélanie Doutey, Julie Ferrier, Hippolyte Girardot et Alessandra Sublet l'évoquent sur scène.

Dimanche 27 novembre à 16h30 à Anthéa à Antibes (représentation aussi lundi 28 à 20h)

Patrick Bosso joue son nouveau (et dernier) spectacle au Cannet

Patrick Bosso vient jouer son nouveau spectacle qui s'appelle Dernier Round. Comme son nom l'indique c'est son dernier one-man-show. Et si vous ne l'avez jamais vu sur scène, c'est le moment ou jamais. Dernier round, parle de l’âge qui avance et le temps qui passe. Patrick Bosso a soixante ans.

Dimanche 27 novembre à 18h à La Palestre au Cannet

- Être curieux

Le festival OVNi dans plusieurs lieux de Nice

OVNi pour Objectif Vidéo Nice est de retour! La huitième édition qui a débuté vendredi dernier et qui est à voir dans une vingtaine de lieux culturels Niçois (et dans des hôtels !) jusqu'en décembre. La marraine de l'événement cette année est Laura Tenoudji-Estrosi. OVNi donne de la visibilité à des artistes vidéastes émergents, tout en permettant au public de redécouvrir des vidéastes plus établis.

Jusqu'au 6 décembre dans plusieurs lieux de Nice

Jo & Léo, un spectacle sur l’adolescence à Carros

Ah l'adolescence ! Ce moment où l’on commence à dessiner les contours de ce que l’on pense vouloir être à tout prix. Où l’on fait des rencontres qui changent la vie. C'est ce que raconte ce spectacle à voir en famille (et surtout avec des ados).

Vendredi 25 novembre à 20h au Forum Jacques Prévert de Carros

De la danse Simple à Mougins

Déstabilisant et inhabituel, notamment du fait que la seule musique est celle des corps en mouvement. Simple présente une danse de grande précision, pleine d’humour. Un spectacle surprenant. Le caractère drôle du propos fait mouche aussi avec le jeune public ! Une parenthèse rafraîchissante !

Vendredi 25 novembre à 20h30 à Scène 55 à Mougins

Un spectacle de danse contemporaine aérienne

La Roue Humaine : les valeurs qui existent depuis la nuit des temps nous rappellent combien la cohésion de groupe est nécessaire. Transportée soudainement avec son groupe, une personne trouvera un objet qui l’emmènera vers le début d’une nouvelle ère, « la civilisation évoluée ».

Samedi 26 novembre à 19h30 Espace Magnan à Nice

Rencontrer des auteurs locaux à Roquefort-les-Pins

C’est la première fois qu'a lieu à Roquefort-les-Pins le salon du livre des auteurs locaux. 63 auteurs sont annoncés pour des ateliers (comme de la calligraphie), lectures, tables rondes et bien sûr dédicaces.

Samedi 26 novembre de 10 à 17h au Pôle Image de Roquefort-les-Pins

Un clown, virtuose de l'erreur à Grasse

Fissure est la dernière création de Camille Boltel, acrobate, virtuose et artiste majeur du cirque contemporain. Camille incarne un clown Fissure qui est un virtuose de l'erreur, qui ne prévoit jamais sauf l'imprévisible et qui rate tout ce qu'il entreprend.

Samedi 26 novembre à 20h au Théâtre de Grasse

Une œuvre en une heure à Cannes

Laissez-nous vous révéler les secrets d’une œuvre et de son compositeur en une heure. Accompagné par le chef d’orchestre, vous partez pour une exploration au cœur d’une œuvre majeure du répertoire. Avec l'Orchestre National de Cannes. Séance au profit des Restos du Cœur.

Dimanche 27 novembre à 11h Auditorium des Arlucs à Cannes

- Pour réviser la magie

Un marathon Harry Potter à Cannes

Pour fêter sa première année, le Cinéma Olympia à Cannes propose un séjour au Château de Poudlard. Marathon de dingue pour voir tous les films d'Harry Potter en VOST. Avec des animations, des tests et épreuves pour s'y croire complètement. Uniforme de sorcier fortement conseillé !

Samedi 26 et dimanche 27 novembre au Cinéma Olympia de Cannes

- Pour préparer Noël

Le concert de l'Avent à Nice

Le concert de l’Avent avec l'Ensemble Musicâme de France s’annonce plein d’émotions avec les plus belles musiques de : Vivaldi, Mozart, J.S.Bach, Leclair, Schubert, Dvorà.

Vendredi 25 novembre à 20h30 Église Saint François de Paule de Nice

Le lancement des illuminations de Noël à Pégomas

Assistez au lancement des illuminations dans les quartiers : à pied, à vélo, en trottinette… Rejoignez la parade munis de guirlandes (à piles, solaires…) et brillez de mille feux : la parade illuminée débute dans la ville dès 17h, ensuite il y a un concert des Shiny Gospel, vin et chocolat chaud. Et un feu d'artifice.

Samedi 26 novembre à 17h à Pégomas

Un marché de Noël à Châteauneuf-Grasse

Des créateurs pour vos cadeaux, des producteurs locaux, de nombreuses animations pour les enfants (calèche, animaux de la ferme, ateliers zéro déchets, musique)

Dimanche 27 novembre de 10 à 18h place du Pin à Châteauneuf-Grasse

- Vérifier que la montagne ça nous gagne

Festival de la Montagne à Saint-Paul de Vence

Trois journées de découverte des sports de montagne et de rencontres avec des alpinistes et sportifs passionnés dans une ambiance conviviale. Avec projections de films (aussi) et conférences.

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre place De Gaulle et auditorium de Saint-Paul de Vence

- Pour fêter les (super) mamies

C'est une tradition. A Nice, on assiste à l'élection de Super Mamie. 7 candidates des 4 coins de France, de 51 à 82 ans, dynamiques, très présentes dans leur vie familiale et sociétale seront portées sur la scène par leurs enfants et leur petits enfants et dans la salle par leurs supporters, tous motivés pour les faire gagner ! Dans le jury cette année, Véronique Jannot, Eve Angeli et Vincent Fernandel.

Dimanche 27 novembre à 15h au Palais de la Méditerranée à Nice et c'est GRATUIT (mais sur réservation)

