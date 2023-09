Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (30 septembre et 1er octobre)

MENTON - Les Colloques de Menton

Ce samedi 30 septembre et le samedi 14 octobre, vous avez rendez-vous (gratuitement !) au Palais de l'Europe à Menton pour les Colloques. Journaliste, avocat, chercheur ou anthropologue vous invitent à "penser notre temps" pour deux conférences.

À 14 h dans le Palais de l'Europe à Menton, ce samedi, la table ronde est autour du thème "L’état de la société : cohésion sociale, Emprise sectaire, Terrorisme islamiste, mais aussi violences de l’Ultra Gauche et de l’Ultra Droite". Animée par Patrice Zerh, journaliste, avec :

- Etienne Gernelle, journaliste, directeur de l’hebdomadaire Le Point

- Hugo Micheron, enseignant-chercheur français en sciences politiques, sociologie et géopolitique

- Thibault de Montbrial, avocat

- Florence Bergeaud-Blackler, anthropologue française, chargée de recherche au CNRS, en poste au laboratoire Groupe Sociétés, Religions, Laïcités de l’EPHE

NICE - Clown Power

11 spectacles, 8 compagnies, 1 fanfare, 1 projection de film, 1 stage professionnel autour du clown, des ateliers de pratique amateur de cirque, 1 espace de jeux en bois, 1 stand librairie, 1 web média : c'est le programme de la 3e édition de CLOWN POWER du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre.

C'est la compagnie de théâtre GORGOMAR, basé au 109 à Nice qui a lancé ce festival clownesque en 2021. Depuis le festival a bien grandit, sur 3 jours cette année encore, il y en a pour tous les goûts, avec une programmation 100 % gratuite et une participation libre pour les ateliers théâtrales.

Parmi les coups de ❤️... La compagnie LES UTO'PISTES initie les parents et les enfants aux arts du cirque ce samedi et ce dimanche entre 10 h et 12 h.

/!\ la réservation est vivement conseillée /!\

NICE - Concert d'Amadou et Mariam au Théâtre Lino Ventura

C'est le retour à Nice ce samedi 30 septembre au soir des deux chanteurs maliens les plus connus : Amadou & Mariam sont en concert ce samedi 30 septembre au Théâtre Lino Ventura (l'Ariane). Préparez-vous à voyager et à passer une soirée remarquable en compagnie de ces deux amoureux.

C'est en 1998 que le duo se fait remarquer au-delà des frontières maliennes avec la chanson « Mon amour, ma chérie » puis avec l’album « Dimanche à Bamako » produit par Manu Chao (2004). À partir de ce moment-là, ils enchaînent les tubes et nous font découvrir des musiques aux sonorités africaines, rythmés par l’échange entre les instruments traditionnels et les synthétiseurs. Leur dernier succès en date est une collaboration avec Christophe Maé, "l'amour", en playlist sur France Bleu Azur !

NICE - Soirée de l'ovalie "We are the 90's"

Depuis le début de la Coupe du monde de Rugby en France, Nice qui a accueilli 4 rencontres, tient également une fan-zone dans le Jardin Albert Ier. Si la compétition est en "pause" avec la fin des phases de poules, la fête reprend ce samedi 30 octobre.

Les Soirées de l'Ovalie vous proposent une programmation musicale au cœur du Village, où vous pourrez découvrir de nombreux artistes et animations. Trois soirées, trois thèmes, trois ambiances pour vivre au rythme de la 3e mi-temps. Ce samedi 30 septembre, dernière soirée de l'ovalie sur le thème "we are the 90's". Une soirée pour rendre ses lettres de noblesses à une décennie de musique en le début du hip-hop, de l'électro ou encore de la variétés avec les grandes voix de l'époque !

MOUGINS - "TUTU", marrez-vous en dansant !

Les Chicos Mambo revisitent toutes les danses et se jouent sans tabou des codes chorégraphiques dans le spectacle de danse "TUTU". Le tutu, oui, mais pas que... Vendredi 29 et samedi 30 septembre 2023 à Scène 55 à Mougins, pour ouvrir la nouvelle saison de la salle.

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT - 6e édition du marché alsacien

Hopla geiss ! Et si vous profitiez du week-end pour filer à St-Jean-Cap-Ferrat et visiter le marché alsacien ? Dès ce vendredi 29 septembre et jusqu'à ce dimanche 1er Octobre, plongez dans l'univers des bretzels, pains d’épices et autres kouglofs.

Venez savourer sur place les traditionnelles spécialités alsaciennes, dont le munster, les tartes flambées. Des artisans créateurs sont également de la partie avec la Fédération des artisans producteurs Alsaciens présents sur place.

ANTIBES - Nathalie Dessay dans "l'Imprésario de Smyrne"

En retrait de la scène lyrique et désormais très active au théâtre, Natalie Dessay est l'une des interprètes du chef-d’œuvre de Carlo Goldoni, joué vendredi 29 et samedi 30 septembre 2023 à Anthéa à Antibes. Dans cette mise en scène, on mélange la pièce originale à des airs d'opéras très connus.

CANTARON - Terroir et biodiversité en fête (3e édition)

Pour la troisième année consécutive, la ville de Cantaron organise la fête de la biodiversité et du terroir. Ce samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, 2 jours d'événements pour faire connaître le patrimoine naturel, et ceux qui contribuent à son bien-être.

ROUBION - Fête de la Transhumance

Ce dimanche 1er Octobre, 1000 moutons sont attendus dans le centre du village pour un voyage direction la station des Buisses. 3 000 personnes sont attendues pour cette fête traditionnelle.

Et nous serons de nouveau en direct ce dimanche, entre 11 h et midi avec Quentin Lacrome et ses copains ovidés !

