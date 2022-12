Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (9, 10 et 11 décembre)

MAGIE - Un festival de magie à Villeneuve-Loubet

Magie, illusions et surprises au rendez-vous avec de jeune magiciens, Miss Roxy et Mister John. Leur show s'appelle Impact. C'est de la magie sans filtre.

Mister John, Miss Roxy - Fesitval It's Magic

En plus du spectacle, les deux artistes proposent aux amateurs de magie, un atelier pour s'initier samedi et dimanche (à 10h) et un marché aux trucs pour découvrir des tours et repartir avec (samedi et dimanche de 11h30 à 14h30).

THEATRE - Un seule-en-scène sur l'avortement à Cannes

Claire et Fabien ont 15 ans. Ils sont amoureux et ça y est. Ils l’ont fait ! Depuis Claire y pense tout le temps. Ce souvenir lui colle des papillons dans le cerveau. Mais aujourd’hui, c’est l’inquiétude qui prend le dessus. Au fond d’elle, Claire le sent, un processus a commencé, là, dans son corps, elle le sait et va devoir prendre une décision.

Seule en scène, la comédienne interprète tous les personnages, les voix qui la traversent, qui la dévorent parfois. Un spectacle fort et touchant, qui décortique avec délicatesse le sujet de l’avortement.

Vendredi 9 décembre à 19h30 au Théâtre de la Licorne de Cannes

HUMOUR - Nordine Ganso, (ultra) Violet à Nice

Voilà un mec drôle et stylé. Amis de la golri bonjour ! Nordine Ganso se raconte avec (beaucoup) d'humour et de sensibilité. On a pas fini d'entendre dans le milieu du stand-up son nom.

Le violet est présent de bout en bout (jusqu'à son survêtement) dans le spectacle. Parce que c’est une couleur rassurante, apaisante …

Nordine Ganso : son deuxième spectacle est joué à Nice - Thomas Braut

Vendredi 9 décembre à 20h30 au Théâtre de la Cité de Nice

DANSE - Le Cannes Jeune Ballet est à Mougins

Le pôle de formation pour les danseurs professionnels présente un spectacle de grande qualité à un tarif modique. Le programme a été choisi avec soin et les pièces de Carolyn Carlson, Thierry Malandain et Filipe Portugal sont magnifiquement interprétées par ces jeunes danseurs au seuil de leurs belles carrières.

Le Cannes Jeune Ballet est en représentation à Mougins - Sakher Almomem

Vendredi 9 décembre à 20h30 à Scène 55 à Mougins

SPECTACLE SUR GLACE - Le Noël de Casse-Noisette à Cagnes-sur-Mer

À l’occasion de l’inauguration du marché de Noël, venez assister au spectacle sur glace Le Noël de Casse Noisette.

Laissez-vous emporter dans l’univers féérique des patineurs de la Compagnie Delice Show (de Drap) !

Un moment de magie à vivre sans modération, avec chocolat chaud et papillotes offerts par la ville de Cagnes-sur-Mer. À l’issue du spectacle, la patinoire sera ouverte au public.

Le Noël de Casse-Noisette proposé gratuitement à Cagnes-sur-Mer - Compagnie Delice Show

Samedi 10 décembre à 10h30 sur le marché de Noël de Cagnes-sur-Mer GRATUIT

CONCERT DE NOËL - Les élèves de l'école de musique chantent GRATUITEMENT pour vous au Broc

C'est une tradition : les élèves de l'école de musique Les Arts d'Azur vous offrent un concert de Noël. Avant le concert, il y a une déambulation au village de Noël à 16h.

Illustration - Un concert Noël offert au Broc © Getty

Samedi 10 décembre à 17h30 aux Arts d'Azur au Broc (GRATUIT, il faut juste réserver)

MUSIQUE - On commémore Johnny avec l'Orchestre Philharmonique de Nice (et Yvan Cassar)

On rend hommage à Johnny avec un spectacle présenté de façon exclusive à Nice - Bruno Roben

Pour commémorer les 5 ans de la disparition de Johnny, une création hors-norme qui va se jouer en exclusivité dans les Alpes-Maritimes pour le Festival C'est pas Classique .

Le célèbre compositeur, pianiste et directeur musical français Yvan Cassar entreprend de construire un show inédit mêlant la voix de Johnny Hallyday à un orchestre symphonique sous sa direction. Yvan Cassar dirigera pour l’occasion l’Orchestre Philharmonique de Nice accompagné d’une quarantaine de choristes.

Samedi 10 décembre à 20h30 au Palais Acropolis de Nice GRATUIT

THEATRE - Molière...joué par le Cercle Molière à Nice

Molière, auteur, directeur de troupe, metteur en scène et acteur, dirige la répétition d'une de ses pièces qui doit être jouée dans deux heures devant le roi. Les acteurs n'ont pas eu le temps d'apprendre leur rôle, l'affolement gagne la troupe...

C'est un peu un making-of joué par la troupe du Cercle Molière qui célèbre cette année ses 100 ans, faisant de la troupe de théâtre amateur Niçoise la plus ancienne de France.

L'Impromptu de Versailles est joué par le Cercle Molière, plus ancienne troupe de théâtre amateur de France - Cercle Molière

Samedi 10 à 21h et dimanche 11 décembre à 17h au Théâtre de l'Eau Vive de Nice

CINE - On fête la première année du Megarama à Nice (happy birthday)

Pour célébrer son arrivée dans le 06, la place de ciné est à 6€ toute la journée

Illustration - On irait bien au Mégarama : c'est moins cher dimanche © Getty

Dimanche 11 décembre au Cinéma Mégarama de Nice

DANSE - Lovetrain 2020 à rebours de la morosité ambiante au son de Tears for Fears

Le chorégraphe Emanuel Gate s'appuie sur des morceaux de Tears for Fears pour présenter une sorte de comédie musicale excitante et joyeuse. Avec une danse qui va crescendo. Un show grandiose avec des danseurs lumineux.

Illustration - - Julia Gat

Dimanche 11 décembre à 18h au Palais des Festivals de Cannes

CONCERT LYRIQUE - Des chants de Noël à Beaulieu-sur-Mer

On adooooore : Beaulieu se transforme en BohOHohOHlieu-sur-Mer : c'est l'époque ! Des chants de Noël du monde entier vont être interprétés.

Dimanche 11 décembre à 18h30 dans la Crypte de l'Eglise de Beaulieu-sur-Mer GRATUIT

MUSIQUE - On finit C'est pas Classique avec le Federer de la Guitare

Une soirée inoubliable est programmée pour terminer C'est pas Classique 2022 - Franck Loriou Benoit Peverelli

Une création originale pour une clôture du festival C'est pas classique en beauté. Thibault Cauvin, le virtuose voyageur, qui a donné plus de 1000 concerts dans près de 120 pays, qui a raflé des prix de concours de guitare faisant de lui le "Federer de la guitare", invite sur la scène d'Acropolis le rocker de légende Yarol Poupaud et Ballaké Sissoko. Portés par l'Orchestre national de Cannes, les trois enchanteurs vont mêler leurs mondes et leurs musiques dans des créations sensibles et captivantes.

Dimanche 11 décembre à 20h30 au Palais Acropolis de Nice GRATUIT

