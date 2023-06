Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (9, 10 et 11 juin)

A Antibes : (enfin) le retour des Déantibulations🎭🎪🎶

Les Déantibulations sont de retour ! Après trois ans d’absence, le festival de spectacles vivants vous invite à découvrir *des artistes talentueux et originaux dans les rues du vieil Antibes. *Cirque, danse, théâtre, musique : il y a 21 spectacles différents dans le festival. Certains sont joués plusieurs fois à différents endroits.

Illustration - Les Déantibulations font (enfin) leur retour à Antibes - Cirque La Compagnie

Yin Zero, par exemple, une danse jonglée hypnotique, Mlle Orchestra : un concert déjanté qui mêle musique, humour et folie, Pub Show Urbain : une satire circassienne qui dénonce le capitalisme et la publicité, Manto : une danse marionnette qui raconte l’histoire d’un couple vieillissant avec poésie, Le Poids des Nuages : un cirque trampoline qui illustre la quête d’absolu de deux hommes

Burning Scarlett : un théâtre de rue qui revisite le mythe de Scarlett O’Hara avec humour et dérision ou encore Mentir Lo Minimo : un cirque vélo acrobatique qui questionne la relation au corps et à soi-même.

Un festival à ciel ouvert au Château de Bellet à Nice

Le Château de Bellet, au milieu des vignes, célèbre la culture en pleine nature avec des spectacles en plein air de danse, théâtre, musique, jeune public, ateliers, lecture, dégustation de vin et même du yoga dans les vignes !

Illustration - Des artistes, de la culture, en pleine nature : c'est ça le festival A ciel ouvert - Château de Bellet

Un décor de carte postale, des animations pour tous : pourquoi voudriez-vous louper ça ?

Vendredi 9 et samedi 10 juin au Château de Bellet

On continue de découvrir les pièces Niçoises avant le festival d'Avignon

Des compagnies que la Ville de Nice a choisi de soutenir avant leur présentation au Festival OFF d'Avignon , en juillet prochain. Le deal ? La Ville prend en charge l’impression de leurs affiches et flyers, ainsi que l’accès aux espaces du Théâtre Francis-Gag pour peaufiner leurs productions . En contrepartie, une présentation devant les Niçois est faite avant Avignon (héhé). Et franchement, ça casse trois pattes à un canard.

Vendredi 9 juin à 20h30 au Théâtre Francis Gag de Nice avec la pièce Tête à tête avec Molière, illustre inconnu **

Samedi 10 juin à 20h30 au Théâtre Francis Gag de Nice avec la pièce Cigalon**

Les Étoiles Noires reprennent les tubes de Starmania à Nice

Starmania, écrit par Luc Plamondon et composé par Michel Berger, a fait ses débuts le 10 avril 1979, a été mis en scène de nouveau en 2022 (répété, fignolé à Nice d'ailleurs ). À l'occasion du 45e anniversaire de l'opéra-rock, le groupe Azuréen les Étoiles Noires vous propose de revivre les plus grandes chansons dans une version "concert". Seulement les chansons !

Les ETOILES NOIRES chantent STARMANIA

Sur scène, 7 musiciens et chanteurs. Demandez autour de vous et vous constaterez que peu de gens ne connaissent pas des titres tels que Quand on arrive en ville, SOS d'un terrien en détresse, Le Blues du businessman, Monopolis, ou Le monde est stone.

Vendredi 9 juin à 20h30 au Nikaïa Live à Nice

Le dernier spectacle des Arts d'Azur au Broc avec Will Barber!

Will Barber est un musicien au style blues, country et rock folk, qui a marqué les esprits avec sa reprise de Another Brick in the Wall à The Voice.

Will Barber

Il partage son univers musical avec une voix puissante et rocailleuse.

Vendredi 9 juin à 20h30 au Théâtre de Verdure au Broc (solution de repli en cas de pluie)

Kiki pour terminer la saison du Lavoir Théâtre de Menton

Le Théâtre du Lavoir programme Kiki,** écrit et interprété par Guillaume Geoffroy, un Niçois. Dedans, il incarne Pétou un homme qui parle avec sa télé... Kiki. Il lui raconte des histoires drôles et touchantes pour ne pas être triste.

Vendredi 9 juin à 20h30 au Lavoir Théâtre de Menton

Il a (toujours) la côte Devos à Antibes

"Un exercice d'admiration pour Raymond Devos", c'est ainsi qu'est décrit le spectacle Il a la côte Devos qui réunit autour de bons jeux de mots de l'humoriste qui aurait eu 100 ans cette année des stars du théâtre.

Illustration - Il a la côte Devos avait déjà réuni l'automne dernier de nombreuses stars des planches - Anthéa

Autour de Daniel Benoin, on retrouve Gérard Jugnot, Christophe Alévêque, Clémentine Célarié, Patrick Chesnais (que l'on voit en ce moment dans HPI), Julie Ferrier et Stéphane Guillon.

Vendredi 9 et samedi 10 juin à 20h30 à Anthéa à Antibes

L'expo immersive Dimension Enigma à Nicétoile

Une expo immersive et interactive, c'est un nouveau format d'amusement. Le participant est invité dans un autre monde, dans lequel il est acteur. Pour cette fois, on plonge dans un univers fascinant inspiré du célèbre inventeur Nikola Tesla et explorez les mystères et énigmes de ses expériences farfelues dans des décors immersifs et interactifs.

Illustration - Dimension Enigma, une expo immersive et interactive - Celebrating Life

Cette expérience extravagante mélange sons, lumières et décors incroyables pour vous émerveiller et vous transporter dans une autre dimension ! Tout le monde peut participer à ce parcours d'exploration inspiré de l'univers de Nikola Tesla. Qui fut l'inventeur de la technologie du smartphone, par exemple (on est en 1901), du premier bateau jouet télécommandé (1898) ou même encore de la radio (1892)! Vous devrez résoudre des énigmes et percer des mystères à travers huit pièces immersives qui révèlent les expériences incroyables de ce génie. Son obsession pour l'électricité et la porte inter-dimensionnelle vous réserve d'ailleurs quelques surprises !

Samedi 10 et dimanche 11 juin, toute la journée au niveau 1 de Nicétoile à Nice

"Bruxelles on aime, Bruxelles on aime" (comme Angèle) à Mougins tout ce week-end

L'office de tourisme de Mougins et «Visit Brussels» organisent un week-end dédié à la gastronomie et à la bande dessinée bruxelloises.

La bédé, les artistes et les gourmandises de Bruxelles sont mis à l'honneur ce week-end à Mougins © Getty

Pendant deux jours, on va pouvoir déguster les spécialités des artisans bruxellois et profiter de nombreuses activités culturelles telles que des expositions de bandes dessinées, des ateliers de maquillage, des ateliers de dessin au Musée d'art Classique de Mougins et une soirée dansante avec des tubes d'artistes belges (coucou #AngèleBruxellesjetaime)

Samedi 10 et dimanche 11 juin à Mougins

On suit la transhumance à Saint-Étienne de Tinée

Tonte de moutons, et déplacement des troupeaux avec les bergers de la Vallée de la Tinée : c'est la 33ème édition de la transhumance au coeur du village.

Thierry Mesnage a suivi la fête de la Transhumance en direct sur France Bleu Azur © Radio France - Rémy Martinez

Tout au long de la journée, on découvre des métiers anciens, les travaux agricoles à la mode de chez nous (et d'autrefois) et des expos artisanales. Des produits du terroir, des mets d'antan fait maison et des produits naturels. Il y a aussi une ferme pédagogique pour les petits. Et tout est gratuit !

Samedi 10 juin à partir de 8h30 place de l'Église à Saint-Étienne de Tinée

On écoute les musiques du cinéma à l'Opéra de Nice

Le Sextuor Brass'N Nice joue des musiques de films cultes : comme celle de Love Story, La liste de Schindler, Jurassic Park, Star Wars, ...Issu de la rencontre de six artistes Azuréens, le Brass N’Nice est constitué de musiciens ayant déjà joué dans de prestigieux ensembles.

Dimanche 11 juin à 11h à l'Opéra de Nice

Des airs d'opéra repris pour les Restos du Coeur à Villeneuve-Loubet

C'est pour les Restos du Coeur, et alors que selon les chiffres de l'association montrent que plus de 17% des maralpins vivent en dessous du seuil de pauvreté, que des chorales et autres artistes (dont Matt Attard qui a participé à Prodiges) se mobilisent et nous offrent un spectacle musical.

Ainsi, une centaine de choristes mettent à l'honneur les valeurs des Restos du Cœur : " Amour, Paix, Liberté " dans un spectacle musical avec des voix lyriques interprétant des extraits d'opéras accompagnées au piano, clavecin, accordéon et percussions...

Dimanche 11 juin à 17h au Pôle Culturel Auguste Escoffier de Villeneuve-Loubet

Le plus grand chœur d'Europe à Nice avec Patrick Fiori

Le Choeur du Sud, le plus grand chœur d’Europe à ce jour, vous invite à un concert exceptionnel pour la première fois au théâtre de Verdure à Nice. Sous la direction de Frank Castellano, le groupe vocal vous fera vibrer avec son répertoire varié et sa complicité avec le public.

Illustration - Lors d'une précédente représentation des Choeurs du Sud avec Patrick Fiori - Choeur du Sud

Pour cette occasion, il sera accompagné du célèbre Patrick Fiori, qui partagera la scène avec les 2000 choristes. Ne manquez pas ce spectacle époustouflant, qui mêle chant, lumière, pyrotechnie et émotion.

Dimanche 11 juin à 21h au Théâtre de Verdure de Nice

