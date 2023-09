Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (9 et 10 septembre)

Le rendez-vous incontournable du week-end

L'Art de la Fête - illustration - Agence AZ Nice

🍷 L'Art de la Fête au Château de Crémat (Bellet) à Nice 🎉​

L'Art de la Fête c'est ce samedi et ce dimanche au Château de Crémat, sur les collines de Nice, entre 10 h 30 et 19 h. L'entrée avec les animations et une dégustation se fait à partir de 10€.

C'est le retour de l'événement ginguette-chic du Château de Crémat ! L'Art de la Fête, 2e édition. C'est depuis les hauteurs de Bellet que l'événement a rassemblé l'an passé plus de 3 500 curieux venus à la rencontre de celles et ceux qui créent ici, dans les Alpes Maritimes.

Au total, ce sont plus de 50 exposants qui sont à (re) découvrir durant ces deux journées d'exception ! Parmi les "folies", des tours en 2CV (pour les nostalgiques) sont proposés dans les vignes, ou encore des cours de cuisine seront dispensés. Les gourmands pourront assister à un moment de show "Les Douceurs en Fête”, la Maison Godet prévoit quant à elle un atelier de création de parfum de niche.

VALLAURIS - Fête des Paysans et de la Saint-Sauveur

Depuis vendredi et jusqu'à mardi, Vallauris Golfe-Juan célèbre ses paysan et son Saint-patron, Saint-Sauveur. Le gros des festivités se tiennent dimanche.

Dimanche 10 septembre -> sélection exhaustive

10 h 00 : Début de journée avec le défilé en costume provençal au départ de la Chapelle de la Miséricorde

Début de journée avec le au départ de la Chapelle de la Miséricorde 11h30 : Les paysans rentrent dans la danse avec une procession , accompagnés de leurs brouettes décorés de fleurs, fruits et légumes et groupes de musiques d'antan (Au départ de l'église Sainte-Anne Saint-Martin)

, accompagnés de leurs brouettes décorés de fleurs, fruits et légumes et groupes de musiques d'antan (Au départ de l'église Sainte-Anne Saint-Martin) 15h30 : Démonstration de danses folkloriques et de groupes musicaux (Place de l'Homme au Mouton)

Démonstration de et de (Place de l'Homme au Mouton) 17h00 : Le point fort des festivités, le Grand Corso paysan en centre-ville avec plusieurs groupes de musique et d'associations, de distribution de fleurs, de fruits et de légumes des paysans participant.

LA COLLE-SUR-LOUP - La Colle d'Autrefois

Ce dimanche 10 septembre la Colle-sur-Loup organise sa 30e édition de "la Colle d'Autrefois" sur le thème "Marcel Pagnol, la Provence dans les années 50". C'est toute la journée, de 10 h à 18 h dans le cœur du village.

Toutes générations confondues, les visiteurs redécouvrent au détour des ruelles et des places ce qui faisait le quotidien de nos aïeux, les gestes oubliés, les savoir-faire d’autrefois.

Les métiers anciens sont à l’honneur** : du forgeron à la maitresse d’école en passant par le rémouleur ou le garde champêtre et bien d'autres encore... C'est un vrai voyage dans le temps qui attends petits et grands.

Dimanche 10 septembre -> sélection exhaustive

10 h 30 : Découvrez 3 extraits de pièces de Pagnol …** ou presque , plongé directement sur un plateau de tournage de Marcel Pagnol, dans le décor naturel de la Colle. « César, Fanny, Marius… ou presque ! », c'est à partir de 10 h 30.

Découvrez …** , plongé directement sur un plateau de tournage de Marcel Pagnol, dans le décor naturel de la Colle. « César, Fanny, Marius… ou presque ! », c'est à partir de 10 h 30. 17 h : Pour la fin d'après-midi, sortez les tambourins et le galoubets, vous aurez rdv avec des Chants, des danses et des musiques traditionnelles méridionales par le groupe «Escapado ».

Animations fil rouge

Place de la Libération de 11 h à 17 h : Exposition de voitures et motos anciennes , Atelier pétanque par la Boulisterie (gratuit - tout public), Circuit de voitures anciennes à pédales et trotteurs (gratuit)

, Atelier pétanque par la Boulisterie (gratuit - tout public), et trotteurs (gratuit) Rue Klein de 10 h à 18 h : Ateliers créatifs gratuits pour les enfants & découvertes - Fuseaux de lavande, Poterie, Senteurs provençales (tout public)

GRASSE - Fête de la bière

La fête de la bière à Grasse c'est depuis jeudi et jusqu'à dimanche, avec brasseurs et orchestre bavarois sur le cours Honoré Cresp.

Le mois d'octobre, en Allemagne on célèbre l'Oktoberfest ou la fête de la bière. L'une des boissons les plus populaire à le droit à une fête digne de ce nom à Grasse, mais toujours avec modération !

Petit plus pour samedi soir, 21 h : le groupe Plast (Rock et cover) vous emmène dans son univers pour passer la soirée.

CANNES - Viva association 2023

Dimanche 10 septembre, au Palais des Festivals de 9 h à 18 h, les cannois, petits et grands sont attendus pour rencontrer plus de 200 associations sportives, culturelles et artistiques.

Organisé par la Mairie, "les Cannois de tous âges de rencontrer sur un même site près de 200 associations sportives, culturelles, de loisirs, et bien d’autres, pour obtenir tous renseignements utiles sur les activités qu’elles proposent, et concocter ainsi le menu de ses loisirs pour l’année" promet la municipalité cannoise.

NICE - La fan zone Village Rugby

Le Village Rugby de Nice a ouvert ses portes ce vendredi soir afin de suivre la Coupe du monde de rugby 2023 dans une ambiance festive, devant écrans géants et en public. Présentation de toutes les soirées.

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN - Les journées de la mer

La communauté de la Riviera Française nous donne rendez-vous jusqu'à dimanche, 10 septembre, pour profiter des journées de la mer de Roquebrune-Cap-Martin. Au programme, sensibilisation, protection de l'environnement et sorties pour partir voir les dauphins.

Trois journées dédiées aux scolaires et au grand public qui se dérouleront sur l'esplanade Jean-Gioan et ses abords.

