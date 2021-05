Que faire ce week-end en Touraine ? Honneur au spectacle VIVANT !

On a envie de partager avec vous ce week-end le spectacle VIVANT ! Dès ce soir à la guinguette de Tours qui a fêté son ouverture en fanfare, et ça continue tout le weekend avec des concerts et des arts de la rue à la guinguette principale, près du pont Wilson, et aussi sur la rive nord, à la Plage.

Et le coup de coeur PROG! dans cette riche programmation du week-end en bords de Loire, c’est le groupe DES LIONS POUR DES LIONS: on les avait vus au festival Oh! La Villaine il y a deux ans, ça vaut le détour, et ce groupe venu d’Anjou sera à la Plage et à la guinguette samedi à partir de 17h30, dans le strict respect des gestes barrières et des consignes sanitaires.

Pour ceux qui veulent prendre l’air un peu plus en campagne “Les Bons Plan(t)s de Valmer”, au château de Valmer. Samedi, dimanche et lundi, les amateurs de jardinage et autre bouturage, se donnent rendez-vous pour la première édition de cet événement à Chançay, avec des exposants (pépiniéristes, jardiniers) et quelques conférences et ateliers, mais ce n’est pas tout : on trouvera aussi des dégustations de vins sur place et même une pièce de théâtre avec la compagnie l’Echappée Belle. L’entrée est payante, entre 5 et 15€ selon les activités que vous choisissez, et vous pouvez réserver en ligne dès maintenant sur le site www.chateaudevalmer.com

Enfin, en intérieur, dès ce soir à Ballan-Miré, La Parenthèse propose un spectacle seul en scène du comédien Brice Cousin intitulé “Tout seul, mais ça va”. Une sorte de fausse conférence drolatique sur le célibat, qu’on peut aller voir même si on est pas célibataire hein. Alors attention: la billetterie en ligne est déjà fermée, mais il reste quelques places que vous pouvez grapiller en appelant la Parenthèse ou en vous présentant très en avance au guichet.

Et le reste de l’actualité des sorties comme toujours sur le site du magazine PROG.