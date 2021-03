Que faire ce weekend en Touraine ?

Une belle balade culturelle à Tours ce samedi…

Pour fêter notamment les 4 ans du CCC OD : un beau succès avec des rendez-vous virtuels qui ont presque tous affiché complet… Il vous reste encore une opportunité d’en profiter : c’est samedi à 15h, pour une rencontre autour de l’exposition « Atlas des régions naturelles », d’Eric Tabuchi, une expo photo pour laquelle l’artiste parcourt la France et photographie des lieux insolites et variés. Et puis à noter sur votre agenda, un rdv virtuel avec Alain Bublet le jeudi 18 mars qui avait présenté l’an dernier son installation « American Landscape » Et si vous préférez une visite « en vrai » : tous les jeudis et samedis, vous pouvez visiter le CCCOD en restant à l’extérieur du bâtiment : grâce aux grandes baies vitrées on voit deux belles expositions : Hors Studio, et l’installation de Nicolas Llamas. Pour vous inscrire sans tarder, rdv sur le site du CCC OD : cccod.fr

Et ce week-end on parle aussi poésie et art contemporain…

Avec d’une part des sculptures de l’artiste Rémou installée dans la cour de l’Hôtel Gouin, et donc visible depuis la rue du commerce : des insectes en métal, et en couleur, ça plait beaucoup aux enfants et ça égaie un peu un weekend qui s’annonce pluvieux. Et pour mettre un peu de poésie dans votre vie vous pouvez compter sur l’équipe tourangelle du Printemps des Poètes, qui vous donne rendez-vous rue nationale à Tours samedi de 14h30 à 17h, des poèmes qui s’exposent, galerie nationale par exemple, et peut-être des poètes déclamés, qui sait… Faites une pause pendant votre balade shopping !