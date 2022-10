Que faire dans le 06 ce week-end ? (14, 15 et 16 octobre 2022)

Vendredi 14 octobre

19h > Villa Massena à Nice > Lancement des Journées Impériales

Durant tout le week-end : exposition, débats, lecture, récital, projection, spectacle...

L'ouverture des Journées a lieu vendredi à 19h à la Villa Massena mais les animations se font en plusieurs lieux, vendredi samedi et dimanche. Au Centre Universitaire Méditerranéen, au Musée Masséna, à la Cinémathèque de Nice, ou sur le Quai... Napoléon Ier.

19h30 > Espace Magnan à Nice > Le mariage de Figaro

Le mariage de Figaro est repris par les comédiens de la Compagnie l'Émergence qui jouent les scènes dans un univers hispanique, oriental, musical.

L'affiche du Mariage de Figaro par la Compagnie l'Emergence - Compagnie l'Emergence

L'histoire est celle Figaro, valet du Comte Almaviva, et de Suzanne, première camériste de la Comtesse, projettent de se marier. Mais cette union semble compromise par le Comte, qui convoite en secret les faveurs de la jeune servante.

Cependant, Figaro, espiègle et léger, est bien décidé à déjouer les plans de son maître. Parviendra-t-il à maintenir son mariage avec sa chère et tendre?

20h30 > Théâtre Georges Brassens à Saint-Laurent-du-Var > Gainsbourg Confidentiel Vol.1

Entre théâtre et concert ce biopic tendrement irrévérencieux, fascinant et savamment documenté, nous plonge au cœur des questionnements de l’artiste, de ses doutes et de quelques-unes de ses plus belles pépites musicales.

Ici, Gainsbourg n’est pas encore Gainsbarre. C’est « l’époque d’avant », celles des années 60 et du début des Yéyé.

Gainsbourg Confidentiel

Le texte est finement écrit, l’interprétation du comédien et des deux musiciens très juste. Une belle histoire de musique.

20h30 > Théâtre de la Tour à Nice > Amok

Une adaptation d'Amok à 6 personnages, jouée par 2 comédiens, d'après la célèbre nouvelle de Stefan Zweig.

loading

Sous la forme d'une pièce de théâtre, Amok acquiert bien plus de force. Plus incandescent. C'est l'histoire d'un médecin qui se prend de passion, pour une femme de la haute bourgeoisie au charisme envoûtant.

20h30 > Église Saint-François de Paule à Nice > Les 40 ans d'Ensemble Baroque de Nice, avec l'ouverture de saison

L'Ensemble Baroque de Nice, c'est 40 ans de créations, de découvertes et de mise en valeur du répertoire baroque. Cet orchestre est l'une des principales formations spécialisée dans le genre en France.

L'ouverture de saison se fait avec Concertos grossos de Arcangelo Corelli, un compositeur important pour l’Ensemble Baroque de Nice. L’Ensemble aime à interpréter les Concertos grossos de Corelli, en particulier l’opus VI comme ce vendredi soir.

20h30 > Le Pavillon Bleu à Roquefort-les-Pins > Vanessa Beaudoin Je lâche prise pour de bon

Pas facile d'arrêter de tout contrôler, pas facile d'accepter ce qui est quand vous voulez autre chose. Pas facile de changer ses habitudes même en connaissant tous les outils de développement personnel. Vous vous reconnaissez ? Venez en rire avec Vanessa Beaudoin.

21h > La nouvelle Comédie à Nice > Smaïn

Smaïn est drôle. Super drôle. Ça tombe bien, il a une drôle d'histoire à raconter. Dans ce tout nouveau spectacle, il remonte le temps à la recherche de ses origines. Et, pour tout vous dire, c'est hilarant !

L'affiche du spectacle de Smaïn

Personnages truculents, anecdotes cocasses, tours d'adresse et de passe-passe, jeux de mots et notes de musique vont vous enchanter. Une immense déclaration d'humour au public et à la vie.

Samedi 15 octobre

14h > Yacht-Club de Beaulieu sur Mer > La régate La Berlugane 2022

Avec les départs de 2 courses, samedi à 14h : catamarans et habitables.

A 19h30 il y a un concert qui est proposé pour se remettre de ses émotions au Yacht-Club, et on mange de la paëlla.

Dimanche, 2 courses à nouveau sont programmées avec un départ à 11h. La remise des prix a lieu à 17h30, toujours au Yacht-Club.

20h30 > Les Arts d'Azur au Broc > Le ciel bleu de Réza

Reza, un jeune garçon Iranien décide un jour de quitter maison, famille, amis et amour pour partir en Europe. Première étape en Autriche. Puis arrivée au Broc.

Cette histoire est vraie. C'est celle d'Aron Malek qui l'a mise en scène.

20h30 > Espace Léo Ferré à Monaco > Jérôme Commandeur Tout en douceur

Jérôme Commandeur - Thomas Laisné

Jérôme Commandeur fait ici son dernier tour de piste. Tel Achille Zavatta à son dernier lever de rideau, il va bientôt remiser ses tartes à la crème et ses seaux d’eau. Mais avant cela, ce vieux chameau de Jérôme a encore quelques biscuits sous le pied.

20h30> Théâtre de la Cité à Nice > Paname Comedy Club

Institution en matière de stand-up, le Paname Art Café est le Comedy Club incontournable de la capitale. Véritable dénicheur de talents depuis plus de 10 ans (quand même).

On délocalise la chose à Nice ce samedi. Avec une heure de stand-up, une sélection du meilleur des one-man show des humoristes du moment.

21h > La nouvelle comédie de Nice > Cindy Lopes "Lopes ....Tacle"

Vous souvenez-vous de la plus scandaleuse grande gueule de la téléréalité, Cindy Lopes qui était dans Loft Story. Provocatrice, elle règle ses comptes !

La Gourou du Girl Power balance et s'en balance du qu'en dira-t-on ! Tout y passe : la téléréalité, les hommes, le sexe, l'Amour, les fils à papa... Jusqu'à la mort !

Elle vous a toujours fait rire sauf qu'avant elle ne faisait pas exprès !

21h > L'art et théâtre de Touët-sur-Var > Auto-psy

Un seul en scène mêlant humour noir et quelques vérités bien placées.

Prenez une adorable petite fille, enlevez lui une ou deux valeurs fondamentales pas très importantes puisque essentielles, laissez-là macérer quelques années dans sa solitude et vous en ferez la serial killeuse la plus innocente de toute l'histoire du crime.

Dimanche 16 octobre

10h > Club Hippique de Nice > Cheval 06, l'événement

Après deux ans d'absence, la manifestation A Cheval 06, l'événement est de retour au Club Hippique de Nice. Village exposants, baptêmes et démos au programme tout au long de la journée.

L'organisation précise qu'on ne peut pas venir à cheval (#pénuriedessence), mais par contre on peut y aller en tram ligne 3 - arrêt éco parc.