Que faire dans le 06 ce week-end ? (7, 8 et 9 octobre 2022)

Vendredi 7 octobre

10h> Mouans Sartoux > 35ème Festival du livre de Mouans Sartoux

Le très célèbre Festival débute vendredi et dure tout le week-end. Rencontres, dédicaces, animations. Le programme est très vaste. Il y en a pour tous.

ⓘ Publicité

L'ancien Président de la République François Hollande est attendu dimanche.

Plus d'infos

20h30 > Palais Nikaïa à Nice > avant-première de Starmania

Starmania revient sur scène. Dans une nouvelle version avec quasiment 40 personnes qui jouent cette histoire prophétique, des chorés de Sidi Larbi Cherkaoui (excusez du peu), le génial Victor Le Masne, directeur musical de cette nouvelle version et Thomas Jolly, qui en est le metteur en scène et qui vient d'être nommé directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques de Paris 2024.

L'affiche de Starmania

Les Niçois assistent à l'avant-première (car la vraie première sera à Paris le mois prochain), le spectacle est fignolé chez nous. Trois représentations ont lieu : vendredi à 20h, samedi à 15 et à 20h.

Plus d'infos ici

À lire aussi Starmania se prépare en toute discrétion à Nice, notre rencontre au Palais Nikaia

20h30 > Saint Laurent du Var > Le festival du polar

A 20h30 pour ouvrir le festival, une pièce de théâtre Fausse note est proposée à la salle Georges Brassens, avec Pierre Deny qui joue dans_Demain nous Appartient_le docteur Renaud Dumaze.

Et durant tout le week-end, le Polar à Saint-Laurent-du-Var envahit la salle Deboulle pour vous plonger dans l’angoisse, le suspense et le sang avec la venue d'une bonne trentaine d'écrivains.

On peut citer Jacques Pradel par exemple. Eric Giacometti, lui, est l'invité d'honneur de cette nouvelle édition.

Outre des dédicaces et des rencontres-débats avec des auteurs à qui le crime va bien, des expériences immanquables, comme celle de voir une vraie scène de crime avec de vrais experts de la PTS (police technique et scientifique)

Plus d'infos ici

Samedi 8 octobre

20h30 > Les Arts d'Azur au Broc > Les liens du cœur

Un spectacle touchant sur le sujet encore tabou d'Alzheimer. Cette pièce de théâtre musicale est remplie d'humour. On va rencontrer des patients à différents stades de la maladie. Mais on sourit beaucoup car ici il s'agit de dédramatiser, de montrer (aussi) qu'il existe des maisons de retraite où existe compassion et humanité.

Cette histoire est une fiction, mais largement inspirée de l’histoire vraie d’une personne, à qui ce spectacle rend hommage.

Plus d'infos ici

Dimanche 9 octobre

18h > Théâtre Croisette à Cannes > The Opéra Locos

5 interprètes d'opéra (très) excentriques se réunissent pour un récital. The Opera Locos est une performance portée par ces cinq chanteurs aux voix incroyables qui reprennent des airs d'opéra très célèbres en ajoutant une pincée de pop.

Illustration - Lors du final de The Opera Locos, en tournée en France - The Opera Locos France

Ici pas d'histoire d'opéra. L'histoire est celle de ces cinq barrés qui ne communiquent qu'en chantant. C'est burlesque, parfois chargé d'émotion, et c'est (surtout) pour toute la famille.

Plus d'infos ici