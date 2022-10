Que faire dans les Alpes-Maritimes ce week-end ? (28, 29 et 30 octobre 2022)

Vendredi 28 octobre

Pendant tout le week-end > Auron > Le festival des Yogas Tibétains

La station d’Auron accueille pour la 2ème fois le Festival des Yogas Tibétains, pour trois jours d’immersion dans la culture tibétaine ! De 5h du matin à 22h, des professeurs de yogas tibétains se relaient pour vous offrir une expérience intense.

ⓘ Publicité

Pensé pour toute la famille, vous danserez, chanterez des mantras, pratiquerez les yogas tibétains, l’épée de sagesse, vous méditerez, fabriquerez des cerfs-volants, vous vous laisserez bercer par des concerts de bols ou des massages bienfaisants, recevrez des conseils en médecine traditionnelle Tibétaine ou en géomancie tibétaine ou encore admirerez la montgolfière ou le mandala sacré de sable créé sur place par des moines bouddhistes.

Plus d'infos

14h (et jusqu'à lundi) > Palais des Expositions de Nice > Maison hantée

Le Dementia Park est ouvert tout ce week-end et il ne faut pas louper cette occasion. Car dans cette maison, on n'entre qu'une fois tous les 100 ans.

Le Dementia Park et son thème Spectres, un show d'horreur - Dementia Park

Douze comédiens ont la lourde tâche de nous terroriser. Entre 14 et 16h c'est le teen-show, réservée aux ados (à partir de douze ans) et aux familles et entre 18 et 23 h c'est plus horrifique (à partir de seize ans). Bouh!

Plus d'infos

15h > Centre Culturel de Cagnes-sur-Mer > Le défi illuminé

Mais où est donc passé l’arc en ciel ? Il faisait la pluie et le beau temps pour les deux royaumes On et Off et il a décidé de prendre la poudre d’escampette !

Depuis ce jour, la pluie et la mauvaise humeur se sont installées chez Cabou Cadin le roi Off, le soleil et la bonne humeur chez Ritone le Roi On ! Heureusement, le Roi Merlin (!) le conteur, a plus d’un tour dans son sac pour que l’arc en ciel revienne !

Tarif unique 5 €

Plus d'infos

15h > Théâtre de la Licorne à Cannes > Mule

Une fable joyeuse et cruelle, parfois immorale portée par deux acrobates.

Une première incursion dans le monde du cirque proposé dans le cadre du Festival Les P'tits Cannes a You.

20h > Forum Jacques Prévert à Carros > Louis Chedid et Yvan Cassar

Une relecture du riche répertoire de Louis Chedid avec le pianiste, chef d'orchestre et arrangeur de génie Yvan Cassar qui a accompagné, notamment, Mylène Farmer.

Yvan Cassar et Louis Chedid sont ensemble sur la scène de Carros vendredi

Plus d'infos

20h > Casino Terrazur à Cagnes-sur-Mer > Le Cabaret de Clara Morgane

Célèbre depuis plus de quinze ans dans divers domaines artistiques, Clara Morgane symbole de l’érotisme et du glamour à la Française, mêle aujourd’hui ses talents et son expérience pour créer son cabaret itinérant.

Clara met en scène des artistes qu’elle aime. Des humoristes, magiciens, danseurs, chanteurs, acrobates et artistes burlesques se produisent sur scène, à ses côtés. Clara joue les maîtresses de cérémonie et interprète également ses chansons « jazzy » dont sa version d’ I’m so excited accompagnée de ses musiciens.

Plus d'infos

20h30 (et aussi samedi et lundi) > Théâtre de l'Impasse à Nice > Rocky Horror Picture Show

Le film culte Rocky Horror Show est projeté, dans la salle des comédiens pour passer une soirée inoubliable.

À lire aussi The Rocky Horror Picture Show projeté et animé au Théâtre de l'Impasse

20h30 > Salle du Pré des Arts Espace de la Vignasse à Valbonne > Un couple en danger

C'est pour rire et réfléchir sur la vie de couple... Ce moment de théâtre a été écrit par Éric Assous auteur à succès (à qui l'on doit notamment les scénario d'Une hirondelle a fait le printemps ou des Randonneurs à Saint-Tropez).

La pièce est jouée par un vrai couple.

Samedi 29 octobre

10h15 (et durant tout le week-end) > Cinéum à Cannes > Marathon Harry Potter

Samedi et dimanche sur le quai 9 3/4 du Cineum Cannes, on projette tous les films Harry Potter (il y en a huit!).

Un conseil : révisez bien vos sortilèges et n'oubliez pas vos baguettes et autres fournitures scolaires car Professeur Severus Rogue vous attend de pied ferme pour une interrogation surprise.

À lire aussi Projection à Cannes des huit films de la saga Harry Potter

14h > Observatoire de la côte d'Azur Mont-Gros à Nice > Parcours d'énigmes

Les scientifiques de l’observatoire se sont absentés pour une mission importante et ont laissé une grande valise à votre attention.

Malheureusement, des cadenas empêchent son ouverture et leurs clés manquent à l’appel. Partez à l’aventure en compagnie d’un guide pour les retrouver !

14h30 > La Colle-sur-Loup > Halloween

Halloween est fêté au cœur du village toute l'après-midi. Le thème : l'Égypte. Escape-game, chasse aux bonbons, et défilé costumé. Attention quand même aux momies. GRATUIT

À lire aussi Un escape game sur l'Egypte à la Colle-sur-Loup

19h > Médiathèque Émile Tornatore du Broc > Soirée jeux frissons

Une soirée jeux spécial frisson est organisée de 19h à 23h, à la médiathèque Émile Tornatore du Broc. En mode auberge espagnole, car chacun est invité à apporter quelque chose à manger et sa monstrueuse bonne humeur. GRATUIT.

20h30 > Terrasse des Arts à Châteauneuf-Grasse > Vanessa Beaudouin Je lâche prise pour de bon

Pas facile d'arrêter de tout contrôler, pas facile d'accepter ce qui est quand vous voulez désespérément autre chose.. Psychologue en psychologie positive et insomniaque chronique, Vanessa a tout essayé pour aller mieux. Elle qui a toujours voulu tout contrôler, se décide enfin à lâcher prise. Pour de bon !

Auto-dérision, humour et sensibilité Vanessa vous raconte son parcours.

Plus d'infos

20h30 > Palais Acropolis à Nice > Drag Race Live

« Acceptez-vous comme vous êtes et la vie sera une fête ». Il faut assister au show Drag Race pour comprendre ce phénomène de société made in service public. Cet été, un programme télé Drag Race France a été lancé sur France 2.

Dix drag queens se sont affrontées dans diverses épreuves. Nicky Doll, plus célèbre drag française, animait le concours et été accompagnée dans le jury par l'animatrice Daphné Bürki mais aussi par des personnalités invitées comme Yseult, Shy'm ou encore Jean-Paul Gaultier. Et ça a été un carton d'audience !

Drag Race Live c'est une tournée dans plusieurs villes à l'issue de l'émission télé - Solène Saint-Gilles

Parmi les concurrentes, une Niçoise : la Grande Dame (mais elle a pas gagné).

Pendant le live de Drag Race, joué à Nice, on pourra découvrir "en vrai" les drags. Le spectacle leur ressemble et chacune à son numéro : les danses latines, le cabaret ou encore Mylène Farmer.

Plus d'infos

À lire aussi Une niçoise en finale de la DragRace France

Dimanche 30 octobre

9h30 > Saint-Martin-Vésubie > 1er festival sorcier Expecto Luminos

Un festival sorcier inspiré fortement de la saga Harry Potter dans le village deSaint-Martin-Vésubie au décor idéal pour se plonger dans un univers proche du petit sorcier à lunettes.

Des ateliers sont organisés tout au long de la journée. Pour apprendre à fabriquer des carnets monstres, des baguettes magiques et pour s'initier aux balais volants. Halloween oblige, on va aussi sculpter de la citrouille.

15h > Place Neuve au Broc > Contes d'Halloween

On nous raconte des contes pour frissonner, pour se faire peur sur la place Neuve du Broc.

Ils sont racontés par la compagnie En faim de Contes. Et c'est GRATUIT.

À lire aussi 7 rendez-vous Halloween en famille à ne pas rater dans les Alpes-Maritimes cette année

16h > Conservatoire National de Région Auditorium Joseph Kosma à Nice > Piaf ! Le Spectacle

C'est le plus grand succès francophone dans le monde, c'est un spectacle Niçois qui rend hommage à Édith Piaf. Nathalie Lermitte y chante les plus grands succès de la Môme.