Que faire en Béarn / Bigorre ? : Aventure chlorophylle à Louvie-Juzon vous attend pour des sensations fortes

Pour les amoureux de sensations fortes, Aventure Chlorophylle vous attend à Louvie-Juzon. Au programme, de la Via Ferrata, du canyoning, du rafting et de la spéléologie pour découvrir la montagne différemment

Pour les passionnés de sports, et de montagne Alexandre Gumy et sa compagne Marine ont crées Aventures Chlorophylles vous attendent à Louvie-Juzon pour faire du canyoning, du rafting, de la via ferrata ou encore de la spéléologie. Malgré la crise sanitaire de ces derniers mois, les activités reprennent progressivement, seule la spéléologie n'a pas encore repris. Vous pourrez découvrir la montagne à travers les différentes activités. Le Canyoning, vous propose de vous balader dans une rivière et de profiter des toboggans naturels. La Via Feratta, vous permet de faire de l'escalade sur une paroi rocheuse aménagée. Le rafting vous permet de dévaler les cours d'eau dans un kayak ou dans un raft, là encore les sensations fortes sont garanties.

Comment profiter d’Aventures Chlorophylles en toute sécurité ?

Si vous souhaitez profiter d’Aventures Chlorophylles en venant de Pau, prenez la direction de Gan puis Louvie-Juzon. Comptez une trentaine de minutes pour arriver sur place. Les activités sont à nouveau ouvertes au public avec des restrictions sur le rafting qui ne pourra se dérouler qu'avec des membres d'une même famille dans chacune des embarcations pour limiter les risques de transitions du virus.

Il est fortement conseillé de réserver votre venue sur le site internet d’Aventures Chlorophylles pour être sur de pouvoir participer aux différentes activités. Les structures sont accessibles à tous à partir de 10 ans et il est impératif de savoir nager. La structure Aventure Chlorophylle est ouverte tous les jours de 09h00 à 20h30. Si vous souhaitez réserver par téléphone, contacter le 06 28 07 90 22.