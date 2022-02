Que faire en Côte-d’Or du 07 au 13 février ?

Festival A PAS CONTES , programmes divers et variés , un spectacle vivant qui émerveillera les petits et enchantera les plus grands jusqu'au 18 février proposé par l'ABC pour tout savoir : http://apascontes.fr/infos-tarifs/

La salle de spectacle L’athénéum de Dijon a 40 ans , à cette occasion vous pourrez le visiter dans ces moindres recoins et connaître son histoire, rdv vous le mercredi 09 février renseignez-vous au 03 80 39 52 11

Quelques sorties cinéma ce mercredi :

"Great Freedom" , drame romance de Sebastian Meise Avec Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke

L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, dans l’Allemagne d’après guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du Code pénal. Mais il s’obstine à rechercher la liberté et l’amour même en prison...

"Pour toujours" drame de Ferzan Ozpetek Avec Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca

Arturo et Alessandro traversent une période de crise. Quinze ans de vie commune ont érodé la passion et l’amour qui les animaient. Un jour, Annamaria, la meilleure amie d’Alessandro, leur confie ses deux enfants car elle doit être hospitalisée pour des examens.

"Les Vedettes" comédie de Jonathan Barré Avec Grégoire Ludig, David Marsais, Julien Pestel

Théâtre « La Compétition » le jeudi 10 février à 20h au théâtre du rempart à Semur en Auxois et le vendredi 11 février à Mirebeau sur Bèze au forum à 20h30 : Maxida et Alexa sont sœurs jumelles. Elles ont seize ans et font du kung-fu depuis l’enfance. Alexa se prépare pour le championnat de France. Maxida n’a plus envie de se battre, en tout cas, plus de cette manière-là. Repérée en ligne par un mystérieux mouvement appelé « Génération Renégats », la jeune fille accepte de relever une série de défis sans jamais poser de questions. D’épreuves en discussions avec les meneurs du jeu, Maxida devient Xam l’Explosive, une « renégate » prête à tout pour servir le mouvement.

Concert Nostalgic Orient Express, jeudi 10 février à 20h au centre animation Pierre Jacques à Fontaine Les Dijon , organisé par la Scène Fontenoise , un périple lyrique à travers 4 pays avec Cathia Lardeau , mezzo-soprano et la pianiste Glawdys Wild renseignements au 06 01 96 12 47

Les instants disjonctés vous proposent le tout nouveau spectacle de Geremy Credeville "Bientôt", cet humoriste aux multiples talents vous fera mourir de rire le vendredi 11 février à l’Ecrin de Talant à 20h

Brassens même pas mort , spectacle musical pour retrouver les mots du poète avec quelques touches d’humour, à l’espace Georges Brassens de Talant le vendredi 11 février à 20h c’est gratuit mais il faut réserver au 03 80 44 60 30

Opéra "Cosi Fan Tutte" musique de Wolfgang Amadeus Mozart à l'auditorium de Dijon les 8, 10 , 12 février , un partenariat France Bleu Bourgogne et on vous offre des places , restez à l'écoute ! https://opera-dijon.fr/fr/au-programme/calendrier/saison-21-22/cosi-fan-tutte/#para_nb_1

Salon MINERALEXPO , mineraux, fossiles, gemmes , la 29ème édition les 12 et 13 février de 10h à 19h au palais des congrès de Dijon

Minéraux

Spectacle "La Raclette" au café théâtre Darcy Comédie à Dijon samedi 12 février à 21h15 https://www.darceycomedie.com/programm

Amitié, embrouilles et fromage fondu ! La raclette, ce repas convivial et chaleureux... Pourvu que personne ne mette les pieds dans le plat ! C'est dans une ambiance électrique qu'Elisa et David doivent annoncer à leur groupe d'amis qu'ils s'aiment. Rires assurés !