Que faire en Côte-d'Or du 10 au 16 janvier ?

"Rouge" à Dijon

Mardi 11 janvier à 20hh au Théâtre des Feuillants

Rouge, une douce tempête. C’est un trio composé de Madeleine Cazenave au piano, Sylvain Didou à la contrebasse et Boris Louvet à la batterie. Leurs trois pigments troublent les couleurs connues et nous entraînent dans une odyssée chromatique.

Madeleine Cazenave, dont la délicatesse des compositions puise ses inspirations dans le jazz, la musique classique et la pop, déploie sa palette sonore sans jamais s’emmêler les pinceaux.

Les nouveaux films de la semaine

Ils sortent ce mercredi dans les salles en Côte-d'Or, ne les manquez pas !

Permis de construire

Un film d'Eric Fraticelli avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain se situe en Corse.

Scream

Un film de Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett avec Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette

Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé.

"La Compétition" à Châtillon-Sur-Seine

Jeudi 13 janvier à 9h30 et 14h30 au Théâtre Gaston Bernard

Maxida et Alexa sont sœurs jumelles. Elles ont seize ans et font du kung-fu depuis l’enfance. Alexa se prépare pour le championnat de France. Maxida n’a plus envie de se battre, en tout cas, plus de cette manière-là.

Repérée en ligne par un mystérieux mouvement appelé « Génération Renégats », la jeune fille accepte de relever une série de défis sans jamais poser de questions. D’épreuves en discussions avec les meneurs du jeu, Maxida devient Xam l’Explosive, une « renégate » prête à tout pour servir le mouvement.

Mêlant théâtre et kung-fu, La compétition s’inspire des phénomènes d’emprise et des jeux en défi sur internet. Comment se défendre des menaces extérieures autant sur le plan physique que psychique ? Comment s’engager sans perdre son discernement et son indépendance ?

"Cocktail' Impro" au Bistrot de la Scène

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 janvier 2022 à 20h30

Cocktail Impro

Un bar, des spectateurs assoiffés et deux serveurs de la ligue d’impro qui vont mixer vos ingrédients (des mots) et vous servir leurs cocktails : des histoires. Il y en aura pour tous les goûts. L’abus d’impro n’est pas dangereux pour la santé.

"La Reine des Abeilles" à la Fontaine d'Ouche

Vendredi 14 et samedi 15 janvier à 20h au Théâtre de la Fontaine-d'Ouche

Seule en scène, Charlotte des Georges - ancienne chroniqueuse sur France Inter et RTL, que l’on connaît mieux pour ses rôles à la télé ou au cinéma – vous bluffera du début à la fin.

Sans aucun temps mort, cette comédienne exceptionnelle réussit la prouesse de nous faire vivre auprès d’elle toutes les étapes de sa quête, avec une touche d'humour irrésistible et beaucoup de légèreté.

Elle interprète toute une galerie de personnages tous plus vrais les uns que les autres et arrive à nous faire passer par tous les états : émotions, espoirs, craintes, douleurs... Toujours juste, et débordante d'énergie, elle n’impose pas de morale.

Sans pathos ni impudeur, écrit avec finesse et drôlerie, La Reine des abeilles raconte une aventure émotionnelle et organique en forme de marathon pour arrêter le tic-tac de l’horloge biologique.

Une véritable performance, un spectacle criant de vérité, un sublime petit bijou, à ne pas manquer !