Que faire en Côte-d'Or du 11 au 17 octobre ?

Les écrans de l'aventure fêtent leurs 30 ans !

C'est l'un des festivals préférés des dijonnais, un rendez-vous immanquable depuis toutes ces années. Les écrans de l'aventure sont de retour du 14 au 17 octobre à Dijon.

De l'Alaska au Kirghizistan, des profondeurs de l'Arctique aux frontières du Sahel, en montgolfière ou accroché à une paroi verticale... Laissez-vous transporter aux quatre coins de la planète et découvrez des aventures extraordinaires, des destins incroyables et des images à couper le souffle !

Découvrez le programme des Ecrans de l'Aventure ici. Rendez-vous au Cinéma Olympia et au Théâtre des Feuillants.

Gagnez vos places sur France Bleu Bourgogne

Du blues à Talant, once again

Le Talant International Blues Festival continue d'épater nos oreilles et de nous faire bouger la tête. Dernier rendez-vous cette semaine ce mardi 12 octobre à l'Ecrin.

♦ AWEK invite Sébastien TROENDLÉ

Awek, c’est 25 années sur les routes, à travers le monde, à user l'asphalte pour écumer les clubs et les festivals, sur des scènes petites ou grandes, sans jamais faillir ni défaillir. 25 années de passion pour ce Blues envoûtant voire enivrant, tel un dévouement. 11 albums et plus de 1700 concerts prouvent que le groupe s'est totalement investi dans cette aventure. AWEK n'a jamais cessé d'évoluer en gardant l'âme originelle, par respect, sincérité et simplicité.

♦ KIRK FLETCHER (USA)

Kirk Fletcher a la réputation d'être un artiste authentique et incontournable.

Son jeu aux accents soul ne manque jamais de susciter des frissons, et son approche unique de la musique Rhythm & Blues est à la fois rafraîchissante, moderne et sincère.

Considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de blues au monde, il suscite le respect et les éloges de la critique, de ses pairs et des fans du monde entier. Il a été nommé quatre fois aux Blues Music Awards, aux British Blues Awards 2015 et son album «Hold On» est nommé comme meilleur album de blues contemporain 2019.

Préparez-vous à une drôle d'impro

"LIVES" est un spectacle de théâtre dynamique et interactif emmené par deux acteurs énergiques. Comédiens et complices, ils savourent le plaisir de se surprendre autant que de nous surprendre.

Ici, le temps d'un soir, ils font connaissance avec le public... partage d'expériences, de parcours, de rencontres, de choix... Autant de discussions qui verront naître les scènes. Source d'inspiration, nos vies revisitées en direct par le duo donnent un bouquet d'histoires aussi étonnantes qu'inattendues.

Le public étant différent à chaque fois, le spectacle se réinvente pour offrir une soirée unique. Au gré de leur imagination, les comédiens remuent nos émotions par l'humour. Ils nous promettent une chose : nos vies sont toutes riches et fantastiques quand on veux bien les regarder ! avec Philippe Spailier & Julie Doyelle.

Un spectacle à voir au Bistrot de la Scène du 14 au 16 octobre à 20h30. Toutes les infos ici.

Le dernier duel en avant-première

Cette semaine faites-vous une toile, et dîtes à tout le monde que ce film, vous l'avez vu avant sa sortie officielle (classe !). Mardi 12 octobre, le Ciné Cap Vert de Quetigny diffuse l'avant-première du film Le dernier duel, le tout nouveau film de Ridley Scott (Alien, Gladiator...) avec Matt Damon et Adam Driver

D'après l'ouvrage Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 d'Eric Jager. Basé sur des événements réels, le film dévoile d'anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier récuse - elle refuse de garder le silence, n'hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s'imposer dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L'épreuve de combat qui s'ensuit - un éprouvant duel à mort - place la destinée de chacun d'eux entre les mains de Dieu.

La foulée des vendanges

Pour la trentième édition, la fête est prévue le 16 octobre pour une journée où performances, personnalités et convivialités seront une nouvelle fois au rendez-vous à Savigny-Les-Beaune.

Cette année, en raison des conditions sanitaires, il n'y aura pas d'inscription sur place, tout se fait en amont, en ligne.

Les personnalités invitées cette année : Muriel Hurtis, Jackson Richardson, Marc Lievremont, Bernard Hinault, Philippe Candeloro patinage; Michael Jones...

Le retour du DFCO

Samedi 16 octobre ce sera aussi le retour des footballeurs dijonnais après la trève internationale. Le DFCO reçoit ce weekend l'équipe d'Amiens pour la 12ème journée du championnat de Ligue 2 BKT. Rendez-vous à 19h au stade Gaston-Gérard !

Remportez vos places tous les jours de la semaine en jouant dans 100% DFCO, de 18h à 19h sur France Bleu Bourgogne

Jurassic Dijon

Tous les 2 ans, le Jardin des sciences et Biodiversité de la ville de Dijon accueille la Société de Minéralogie et de Paléontologie Dijonnaise pour présenter son exposition.

Après le T-Rex, les reptiles volants, le Triceratops et en 2019 le Mammouth, voici le retour du Tyrannosaurus rex. Jusqu'au 7 novembre découvrez sur plus de 200 m2 :

Un squelette de T-Rex (11 mètres de long et 3 mètres de haut).

Une étonnante reconstitution d’un cabinet de curiosité « Renaissance » dans lequel seront présentés des spécimens naturalisés, des minéraux, des fossiles ainsi que des instruments utilisés par les scientifiques à cette époque.

Deux automates, un Ptérosaure et un Velociraptor, « s’agiteront » dans l’exposition pour le plus grand plaisir du public. [Une fresque illustrera les grandes extinctions de la vie sur Terre.

Toutes les infos ici.

Mais aussi...