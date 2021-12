Que faire en Côte d'Or du 13 au 19 décembre ?

Murray Head à Chenove

C'est sûrement l'évènement musical de cette fin d'année, Murray Head nous donne rendez-vous pour un concert d'ors et déjà inoubliable : il sera en concert au Cèdre jeudi 16 décembre à 20h.

Depuis les années 1960, Murray Head s’est imposé comme un artiste complet, avec en partie émergée de son iceberg musical les énormes succès « Say It Ain’t So Joe » et « One Night In Bangkok ».

Depuis, Murray vit mille vies, comme acteur dans une vingtaine de films et autant de séries télé, auteur de bandes originales (dont deux pour Edouard Molinaro), écrivain (son autobiographie « En Passant » est sortie en 2011) et toujours chanteur, dans des comédies musicales, sur disque ou en live.

Murray Head sera de retour sur scène pour interpréter et faire redécouvrir l’intégralité de son album devenu culte « Say It Ain’t So ».

Seb Mellia "ne perd jamais"

C'est le nom du seul en scène de cet humoriste que l'on commence à ne plus avoir à présenter, mais faisons-le quand même

Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un stand up authentique, entre impros maîtrisées et anecdotes personnelles hilarantes.

Élevé à la culture des années 90, ce fin observateur du quotidien s'impose comme un nouveau phénomène de l'humour. Avec son sens aigu de l'improvisation, son naturel à toutes épreuves et ses aventures tordantes, vous comprendrez pourquoi Seb Mellia ne perd jamais.

Une véritable machine à vannes qui provoque les rires avec une profonde gentillesse et prouve que pour passer une bonne soirée, il ne suffit que d'un micro, un humour malin et un grand verre d'Ice Tea !Bref ! Un spectacle de stand up comme vous en trouverez partout... aux États Unis !

Et aussi à Dijon au Théâtre des Feuillants le 16 décembre

Le violoniste Renaud Capuçon viendra faire vibrer l'Auditorium

Dignes héritiers des grands duos piano-violon de l’histoire, Guillaume Bellom et Renaud Capuçon mettent tout leur art au service de trois trésors de la musique de chambre française au tournant du XXe siècle, entraînant l’auditeur dans un salon proustien.

Feu ! Chatterton à La Vapeur

Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, Feu! Chatterton est de retour avec son nouvel album : "Palais d’argile". C’est un space opera, un film choral ; une galerie de mystérieux personnages qui apparaissent et disparaissent dans les limbes du récit. Ici un musicien raté (Compagnons), là un cyborg androgyne (Avant qu’il n’y ait le monde), ailleurs un fauve énigmatique (Panthère). On en appelle aux éléments, à L’Eau (La Mer), au Feu (L’Homme qui vient), à Dieu lui-même (Cantique). L’album a été entièrement réalisé par Arnaud Rebotini, grand nom de la scène électronique française et producteur césarisé pour la bande originale du film "120 battements par minute".

Feu ! Chatterton à La Vapeur de Dijon le 16 décembre à 20h30

Paris et les belles chansons françaises

Christelle Loury rend hommage à la ville de l’amour et aux plus grands interprètes des années 40 à 70. Un voyage musical au cœur de ce Paris éternel qui a vu naître des chansons qui ont marqué leur génération et sont devenues des références mondiales.

Rendez-vous vendredi 17 décembre à 20h30 à la salle polyvalente de Savigny-Le-Sec

Vous connaissez Izier Land ?

C'est à Izier en Côte-d'Or !

Jusqu'au 2 janvier une fête foraine vous attend avec de ombreuses attractions, animations et manèges, stands de Noël, restauration et vente de sapins du Morvan.

Izier Land

Ouvert tous les jours durant les vacances scolaires. Vente de sapins tous les jours de 8h30 à 20h.

Chenille, manèges a sensations, toboggan géant, manèges enfants, trampoline, gonflable, tir, restauration sur place... Il y en a pour tous les gouts !

Gaël Faye, Pihpoh

Un rendez-vous que beaucoup de côte-d'oriens ont cvalé depuis longtemps dans leurs agendas,

L’auteur de « Petit pays » est de retour sur scène pour nous présenter son dernier opus "Lundi Méchant".

Gaël Faye à la Vapeur de Dijon vendredi 17 décembre à 20h30.

À quoi rêvent les méduses ? Surtout celles de Châtillon-Sur-Seine ?

La nuit nous rêvons. Est-ce que les méduses rêvent aussi ? Rêvent-elles de nous ? Avec A quoi rêvent les méduses, la compagnie en attendant... fait le choix de parler du sommeil à des tout-petits et à leurs parents en passant commande à l’illustratrice Mélanie Rutten;

À quoi rêvent les méduses ? © Radio France

Rendez-vous pour les enfants (et leurs parents) mercredi 16 décembre à 10h30 et 16h30 à la salle Kiki de Montparnasse de Châtillon-Sur-Seine.