Que faire en Côte-d'or du 13 au 19 septembre ?

Au programme cette semaine : Valérie Lemercier est Aline, Caroline Vigneaux est à Montbard et le patrimoine est... très à l'honneur !

Le film français le plus attendu de la rentrée.

Aline, le nouveau film de et avec Valérie Lemercier ne sortira en France que le 18 novembre mais vous pourrez le découvrir en avant-première ce vendredi 17 septembre au Ciné Cap Vert de Quétigny en présence de l'équipe du film.

Gagnez vos places pour l'évènement ciné de la rentrée en écoutant France Bleu Bourgogne

Les meilleures soirées sont celles qu'on improvise

La troupe d'improvisation Ma Tribu Dijon vous donne rendez-vous ce jeudi 16 septembre au Café Théâtre Darcy Comédie pour une soirée déjantée. Si vous n'avez rien prévu, c'est justement le bon moment pour vous laisser tenter !

L'humoriste Caroline Vigneaux à Montbard

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden. A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance... Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s'emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, et vous révèle tout, quitte à briser des tabous ancestraux !

Venez applaudir Caroline Vigneaux à l'Espace Paul Eluard de Montbard ce 18 septembre à 20h30. Vos places à gagner en écoutant France Bleu Bourgogne

Les 38èmes Journées Européennes du Patrimoine

Plus de 150 animations sont organisées les 18 et 19 septembre en Côte-d'Or. Retrouvez tous ces rendez-vous sur le site de l'évènement et suivez Caroline Paul en balade cette semaine entre 16h et18h. Elle a sélectionné quelques sites à ne pas rater ce weekend,

On se fait un match ?

Samedi 18 septembre à 19h, coup d'envoi de la sixième journée de Ligue 2 BKT, le DFCO reçoit l'équipe de Dunkerque. Un match à suivre en direct sur France Bleu Bourgogne à partir de 18h45

Le logo du DFCO, sur le nouveau centre de Saint-Apollinaire © Radio France - Adrien Beria

Ecoutez France Bleu Bourgogne et gagnez vos places pour tous les matchs à domicile du DFCO

Piazzolla à La Karrière

Enfin non, pas lui personnellement évidemment. Mais grâce à l'ODB (l'Orchestre Dijon Bourgogne) le compositeur argentin sera à l'honneur de cette scène unique en Europe. Un concert pour les mélomanes mais aussi pour celles et ceux qui veulent découvrir un compositeur culte dans un lieu qui est en train de devenir un incontournable de la Culture en Côte-d'Or.

Toutes les infos ici.

Pschit pschit pschiiiitt

La deuxième édition de Banana Pschit le festival street-art et graffiti se déroulera du 13 au 21 septembre dans plusieurs lieux de l'agglomération dijonnaise. Assistez à la créations d'œuvres monumentales et picturales, rencontrez les artistes, découvrez le monde du graffiti et passez deux soirées de concerts aux Tanneries.

Mais aussi...

Le spectacle "Carton plein, loto à la con" par la compagnie de théâtre "Pièces et main d'œuvre" vendredi 17 septembre à 20h au pôle agricole de Pouilly-En-Auxois

Le Bistrot fait son show au bar associatif "le Bistrot d'Icare" à Chevigny-Saint-Sauveur samedi 18 septembre. Une journée (et une soirée!) festive et culturelle pour découvrir ce lieu de rencontre et les activités de l'association.

Le marché nocturne des producteurs locaux. Samedi 18 septembre à partir de 16h30 à Vitteaux. Organisé par les Jeunes Agriculteurs de Vitteaux.