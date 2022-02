Que faire en Côte-d’Or du 14 au 20 février ?

On a sélectionné pour vous quelques idées de sorties entre amis, en amoureux, en solo ou en famille , à vous de choisir…

Exposition photo « Vision nature et Chatillonnais » à l’office du tourisme de Chatillon Sur Seine jusqu’au 25 mars et l’entrée est libre

Quelques idées de sorties ciné ce mercredi :

« Maison de retraite » comédie de Thomas Gilou Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost

« Un autre monde » Drame de Stéphane Brizé Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail

« Uncharted » Aventure , action de Ruben Fleisher Avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali

« Hopper et le hamster des ténèbres » animation de Ben Stassen

Spectacle de danse pour les moins de 12 ans « À quoi rêvent les méduses » jeudi 17 février à 10h et 11h à Quetigny Espace Mendès France , renseignements et réservations au service culturel 03 80 48 28 43

Théâtre "Jamais le premier soir" vendredi 18 et samedi 19 février au Darcy Comédie de Dijon , un spectacle hilarant et moderne , fous rires garanties on vous le dit ! https://www.darcycomedie.com/programme

Festival "les nuits de l'alligator" concert de blues rock à la Vapeur le vendredi 18 février à 20h avec Théo Charaf, Jerron Paxton, et Left Lane Cruiser, renseignements et réservations : http://www.lavapeur.com/programme/les-nuits-de-lalligator-theo-charaf-jerron-paxton-left-lane-cruiser-180222

Spectacle de marionnettes « les vieux enfants » à Chatillon sur Seine à l’espace rencontres loisirs à 14 h et 18h30 le vendredi 18 février , renseignez-vous au Théâtre Gaston Bernard 03 80 91 39 51

Spectacle humoristique « Au suivant » avec Guillermo RUIZ, un partenariat France Bleu Bourgogne au théâtre des feuillants de Dijon à 20h le samedi 19 février, comme tout adepte de l'humour noir, l'artiste aborde beaucoup de sujets sensibles, sur lesquels le public n'aurait pas pensé rire avant d'entrer dans la salle. Il le fait très habilement et apporte une nouvelle preuve qu'on peut rire de tout lorsque ces thèmes sont abordés avec détachement et humour, et il nous reste des places à vous offrir 03 80 42 15 15 , restez bien à l’écoute !

Théâtre « cadre exceptionnel » les 19 et 20 février à Censerey , Sylvain Brunet est un jeune cadre trentenaire et toujours célibataire. vit chez ses parents où il a convié Dominique, une femme qu'il a rencontrée sur Internet mais qu'il na encore jamais vue . Cadre exceptionnel est une comédie virevoltante, aux dialogues pétillants, qui ravira tous les publics. Réservations Office du tourisme Pays du Liernais 03 80 90 07 55

Bourse des collectionneurs à Genay dimanche 20 février de 10h à 18h salle Saint Loup et l’entrée est gratuite

Troc Pêche dimanche 20 février de 8h à 18h à Plombières Les Dijon salle des fêtes rue du château , du matériel de pêche , des vêtements, des livres , avis aux passionnés de pêche !

Belle semaine !