Que faire en Côte-d'Or du 14 au 20 mars ?

Swing Time concert de jazz le mardi 15 mars à 19h30 au M7 restaurant by Mercure Beaune avec Cecil L. Recchia, une des plus belles voix du jazz accompagnée de Nicolas Fourgueux

Concert de Jazz à la vapeur le mercredi 16 mars à 20h15, les "boeufs Vaporetto" ou Jam Session sont les rendez-vous des musiciennes et musiciens curieux, où rencontre, spontanéité et improvisation sont les maîtres mots. Venez avec ou sans instrument à cette session animée par le "School band" de Jazz'On. Un rendez-vous convivial à ne pas manquer http://www.lavapeur.com/programme/jam-session-jazz-160322

Quelques idées pour les sorties du grand écran mercredi :

"Alors on danse" comédie de Michèle Laroque Avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte

"Notre Dame brule" Drame de Jean-Jacques Annaud avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian

"Un fils du sud" Drame de Barry Alexander Brown avec Lucas Till, Lucy Hale, Julia Ormond

Film documentaire "Escales en Nouvelle Zélande" avec la présence du réalisateur Antoine, chanteur des élucubrations et navigateur que nous connaissons tous au cinéma CGR de Beaune le vendredi 18 mars pour une séance unique à 14h

Concert de François-Xavier Roth le samedi 19 mars à l’auditorium de Dijon à 20h , 100% Stravinsky , un partenariat France Bleu Bourgogne, nous vous offrons des invitations , restez à l’écoute !

Fête du Crémant et du Tape Chaudron de Châtillon sur Seine , le samedi 19 mars , cet événement est un savant mélange entre une fête du vin et un carnaval, un partenariat France Bleu Bourgogne au programme :

10h : intronisation

11h30 : inauguration officielle et remise des coupes

12h : vin d'honneur + restauration

14h : mise en place du défilé

14h30-16h : défilé du Tape-Chaudrons

16h15 : présentation des groupes

18h : brûlage du "Bonhomme Carnaval"

La Saint Vincent tournante tant attendue aura lieu les 19 et 20 mars à Corpeau, Puligny Montrachet et Blagny , un partenariat France Bleu Bourgogne , nous serons en direct de la Saint Vincent le samedi 19 mars avec un micro baladeur pour vous faire vivre le retour de cette grande fête populaire, de 8h à 9h et de 11h à midi

Saint Vincent tournante

La 61ème Vente des vins de Nuits Saint Georges les 19 et 20 mars, en passant par le salon du chocolat, le marché gourmand , la fête foraine , le salon des vignerons, concert de pop rock, le salon du livre des arts , le défilé officiel et bien entendu la vente aux enchères au château du Clos-de- Vougeot le dimanche 20 mars à 14h30 avec 109 pièces à la vente réparties en 18 cuvées différentes pour professionnels et particuliers, un partenariat France Bleu Bourgogne avec des places , des tee-shirts et des ballotins de chocolats à gagner toute cette semaine ,consulter le programme : https://ville-nuits-saint-georges.fr/vente-des-vins-des-hospices-de-nuits-saint-georges/

Concert de la Saint Patrick au Poney Fringant de Sacquenay le samedi 19 mars avec Hop Corner, musique irlandaise avec un répertoire traditionnel, réservez vite au 06 79 02 30 08

Concert "Les étoiles de la chanson française" à l'Abreuvoir à Salives le samedi 19 mars à 20h, les plus grand succès de Montand, Nougaro, Ferrat, Aznavour ... renseignements et réservation au 06.08.48.80.89

Première édition du Petit Festival de théâtre à Barbirey sur Ouche les 19 et 20 mars à la salle des fêtes avec un beau programme Samedi à 16h30 : "Le vent des peupliers" par la Cie Les Dodus Dindons ; à 20h30 : "Même pas peur", one man show avec notre incontournable Guillaume Pierre. Dimanche à 11 h : "L'heure de l'apéro" par la Cie L'Escalier ; à 16 h : "La véritable histoire de Blanche Neige" par La Fabrique à Berlue. Réservation conseillée au 07 77 88 83 69

Le couronnement de Popée , opéra au Grand Théâtre de Dijon le dimanche 20 mars à 15h , un partenaire France Bleu Bourgogne, des invitations sont à gagner au 03 80 42 15 15 https://opera-dijon.fr/fr/decouvrir-l-opera/grand-theatre/

Bourse et expo de pièces mobylettes motos, vélos à Champagne sur Vingeanne le dimanche 20 mars de 7h à 18h , restauration sur place , l'entrée est gratuite

Vide Grenier à Fenay dimanche 20 mars au terrain du boulodrome de 5h à 18 h , buffet, buvette, crêpes