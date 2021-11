Que faire en Côte-d'Or du 15 au 21 novembre ?

De l'humour, de la chanson, de la danse, du cinéma, des sorties familiales et équitables... On peut tout faire en Côte-d'Or cette semaine. Laissez-vous guider, France Bleu Bourgogne a sélectionné le meilleur !

Un atelier pour les enfants à l'Auditorium de Dijon

Entrez dans le monde de l’Opéra ! En famille, venez découvrir les spectacles de la saison à travers des ateliers créatifs (arts visuels, danse, musique), mais aussi des visites des coulisses, des rencontres avec des artistes. Mercredi 17 novembre l'atelier est dédié à L’Isola disabitata, rendez-vous à 14h30

Rover s'arrête à Talant

Disque d’Or dès son premier album en 2013, et véritable stakhanoviste de la route avec plus de 300 concerts réalisés depuis, ROVER est de retour en 2021 avec un attendu nouveau disque “Eiskeller”, son 3ème, écrit au 4ème sous-sol d’une ancienne glacière du 19ème siècle, en solitaire. Lumineux, réconfortant, émouvant, peut-être le plus bel album de Rover.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Venez tenter l'expérience et passer une soirée de pure musique avec Rover à l'Ecrin de Talant mercredi 17 novembre

Gagnez vos places pour Rover en écoutant France Bleu Bourgogne

Mètre Carré à Chatillon-Sur-Scène

Laissez-vous surprendre par ce spectacle de danse... dense... de la compagnie Alfred Alerte !

Chorégraphe martiniquais implanté en Bourgogne depuis le début des années 2000, Alfred Alerte se questionne aujourd’hui sur la notion de territoire. Une réflexion chorégraphique originale autour de l’insularité, des frontières, du vivre ensemble et de la solidarité.

Encore plus d'info ici.

Kimberose à La Vapeur

Kimberose est un destin à part. Infirmière, elle se rêvait chanteuse, mais n’osait pas franchir le pas. Il aura fallu attendre un déclic, une rencontre, pour que la jeune française pose sa voix de déesse sur les plus belles scènes. Aujourd’hui, dans les pas de Nina Simone ou d’Amy Winehouse, elle brille. Véritable sensation pop et soul de la scène musicale hexagonale, Kimberose est de retour avec son nouvel album intitulé "Out".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La nouvelle star de la soul est à La Vapeur de Dijon jeudi 18 novembre à 20h30

à lire aussi EXCLU - France Bleu Live avec Kimberose

Marchés de Noêl, le retour

Du 19 au 28 novembre, "Envie d'Ethique" et "Artisans du monde" organisent une nouvelle fois au coeur de DIjon un marché de Noël équitable. Retrouvez sur place bijoux, jouets, décoration...

L'affiche du marché de Noël équitable 2021

L'humoriste Constance est à Chenôve

Et elle nous a laissé un petit mot pour présenter son spectacle "Pot Pourri" :

Dans ce “Pot pourri” tu trouveras des anciens comme des nouveaux sketchs fourrés avec soin à la violence verbale poétique et libératrice. Chaque personnage te rappellera combien la comédie humaine est absurde et je te propose d’en rire plutôt que de te pendre. En bref si tu aimes l’humour un peu sale tu en auras pour ton pognon mon cochon."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Accrochez-vous, ça va secouer vendredi 19 novembre à 20h30 au Cèdre de Chenôve !

Gagnez vos places pour le spectacle de Constance en écoutant France Bleu Bourgogne

La saison culturelle de Quetigny bat son plein

"Meridio" par la compagnie Mehdia, samedi 20 novembre à 20h30.

Souvent venues d’autres styles chorégraphiques, MeríDio met en scène ces femmes qui ont choisi la danse hip-hop comme moyen d’expression artistique et qui l’infléchissent, l’influencent, l’enrichissent.

Danse de dialogue et de brassage, reflet de migrations et de croisements, MeríDio aborde avec subtilité l’égalité pour toutes et tous dans la vie comme sur scène.

Ecoutez France Bleu Bourgogne et ne ratez rien de la saison culturelle de Quetigny, d'autres beaux rendez-vous arrivent très vite

Les Bodin's en chair et en os... et au ciné !

Quelques jours après la sortie du film "Les Bodin's en Thaïlande", les comédiens Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet vous attendent dimanche 21 novembre à 13h30 au Ciné Cap Vert de Quetigny pour une séance exceptionnelle du film

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n'ont clairement pas le mode d'emploi … pas simple de dépayser des paysans ! Les Bodin's s'embarquent alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan.

Gagnez vos places pour rencontrer les Bodin's en écoutant France Bleu Bourgogne

Vous reprendrez bien un peu de Goldman ?

Si oui, les Goldmen vous donnent rendez-vous au Cèdre de Chenôve dimanche 21 novembre à 18h.

Retrouvez sur scène les tubes légendaires de Jean Jacques Goldman. Réuni autour d’Alain, véritable miroir vocal du chanteur iconique, le groupe Goldmen vous emmène “Jusqu’au bout de vos rêves“ avec un concert 100% live, 100% tubes, où chacun peut chanter ses refrains préférés depuis « Envole-moi » en passant par « Encore un matin » ou « il suffira d’un signe »…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le groupe Goldmen, réussit la magie de nous faire revivre les concerts mythiques du chanteur préféré des Français. Depuis 7 ans, ils parcourent les routes de France, Suisse et Belgique en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000.

Gagnez vos places pour Goldmen en écoutant France Bleu Bourgogne