Que faire en Côte d'Or du 17 au 23 janvier ?

« En Marge » Théâtre contemporain au Parvis St Jean à Dijon du mardi 18 au 22 janvier pour en savoir plus : http://www\.tdb\-cdn\.com/en\-marge

Les sorties de films ce mercredi :

"Nightmare Alley" Réalisé par _Guillermo Del Toro_Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins

Alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme

"Rumba la vie" de Franck Dubosc avec Franck Dubosc , Louna Espinosa , Jean-Pierre Darroussin

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

" DJAMIL le Shlag" dans le 1er Round au théâtre des feuillants à Dijon , jeudi 20 janvier à 20h , _un partenariat France Bleu Bourgogne _https://ngproductions\.fr/

Ce chroniqueur mais aussi humoriste ne manquera pas de vous faire rire avec son spectacle plus proche du match de boxe que du stand-up, Le Shlag part à la conquête du titre de plus gros punchliner. Fan inconditionnel de Mohamed Ali, il prend la scène pour un ring et cherche à toucher son public à la tête, au cœur mais surtout à l'estomac car son objectif est de vous plier en deux. Un délicieux moment pour se distraire !

«Tribute to Claude François » par Yannick à l’Agora de Genlis samedi 22 janvier à 20h30