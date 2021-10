Que faire en Côte-d'Or du 18 au 24 octobre ?

VITAA/SLIMANE au Zénith de Dijon le 20 Octobre

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Initialement prévu le 12 mars 2021 reporté ce mercredi 20 et jeudi 21 octobre 2021 à 20h00.

VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident.

VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo désormais certifié disque de diamant ! La réédition de ce premier opus, nommée Chapitre II avec 10 titres inédits, est sortie le 2 octobre dernier.

Infos et réservation (si vous n'avez pas eu la chance de gagner vos places sur France Bleu Bourgogne) en cliquant ici

Gaëtan Roussel en concert au Cèdre à Chenôve ce jeudi 21 octobre 2021

Vous l'entendez sur les ondes de France Bleu Bourgogne, allez le voir en concert ce jeudi 21 octobre sur la scène du Cèdre à Chenôve. Gaëtan Roussel vous régalera en interprétant son nouvel album Est-ce que tu sais. C’est le quatrième opus solo de l’auteur-compositeur-interprète Aveyronnais.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Infos et Réservation en cliquant ici

Marché de la Saint Simon le 24/10/2021 de 09h00 à 19h00 à Flavigny-sur-Ozerain

L’association Flavigny Animations et la commune de Flavigny sur Ozerain organise le marché de la Saint Simon avec le thème : vide-grenier, artisanat, gastronomie et produits régionaux.

Au détour des ruelles étroites du village, des animations rythmeront la balade. Alors que la dégustation gratuite de nombreux produits régionaux ouvrira l’appétit, il sera possible de se restaurer sur place, en divers endroits sur le marché. Ce sera l’occasion de déguster quantité de produits du terroir et bien sur les célèbres Anis ainsi que les vins du Domaine de Flavigny-Alésia. Dès 9h, la place sera laissée aux chineurs et amateurs de vieilleries en tout genre qui se presseront comme chaque année devant les étals des vide-greniers pour dénicher l’objet rare.

ILLUSIONS PERDUES

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Toutes les séances en Côte-d'Or ici.

Mais aussi...

Le jeudi 21 octobre 2021 à Semur-en-Auxois : soirée de lancement de l'Atlas de la Biodiversité Communale. Pour l’inauguration de l’Atlas de la Biodiversité Communale, la ville de Semur-en-Auxois organise une grande soirée de lancement. Elle se tiendra dès 18h30 à la Maison Pour Tous, 7 rue du champ de foire à Semur-en-Auxois.

Le Château de Bussy-Rabutin propose de s’initier à l’art du slam et à la redécouverte du plaisir d’écrire. À l'occasion de la 23e édition de "Monument jeu d'enfant", le Centre des monuments nationaux convie enfants et parents à célébrer les monuments en famille lors d'un week-end d'activités ludiques et pédagogiques. Les 23 et 24 octobre, petits et grands sont attendus dans 52 monuments du Centre des monuments nationaux partout en France. Palais, châteaux, sites archéologiques et abbayes se découvriront sous un nouveau regard, entre apprentissage et émerveillement.

Vide-grenier dimanche 24 octobre de 7h à 18h, organisé par le Tennis Club de Plombières lès Dijon à la Salle des Fêtes Eugène Vadot, 2 rue du Château d'Eau à Plombières-lès-Dijon