Que faire en Côte-d'Or du 1er au 7 novembre ?

Dijon fait la foire

Depuis le 30 octobre Foire Internationale et gastronomique de Dijon bat son plein et pour son 100è anniversaire, elle amis les petits plats dans les grands !

Pour cette édition spéciale, la gastronomie sera mise à l’honneur en tant que fil rouge de toutes les animations, tout en conservant les ingrédients qui ont fait le succès et la réputation de la Foire au fil du temps : ses exposants, son offre multiple et variée dans les secteurs de l’habitat, l’ameublement et l’équipement de la maison, la mode-beauté, l’artisanat du monde présenté cette année au sein d’un village international nouvellement créé…sans oublier sa convivialité et son ambiance à la fois familiale et festive.

Vous avez jusqu'au 11 novembre pour en profiter.

Macbeth, Verdi et Shakespeare à Dijon

Si pour vous "Macbeth" est le nouvel ordinateur de la marque à la pomme, il est vraiment temps d'aller faire un tour à l'Auditorium de Dijon et de découvrir la version opéra de ce classique de la littérature anglaise !

Verdi signe là sa première adaptation de Shakespeare et ce sont l'Orchestre Dijon Bourgogne et le Chœur de l’Opéra de Dijon qui l'interprètent.

Si vous avez manqué le début : Un grand guerrier apprend qu’il sera roi. Il assassine son souverain et monte sur le trône. Ce crime en entraîne d’autres, qui font l’union contre lui. Il finit donc par succomber les armes à la main.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Quatre représentations sont prévues cette semaine du 2 au 9 novembre. Toutes les infos ici.

Anthony Kavanagh à Talant

Êtes-vous heureux ? Une chose est sure, en sortant du spectacle d’Anthony Kavanagh vous serez gonflé à bloc. L’humoriste québécois au rire et à l'énergie contagieuse, partagera avec vous tout ce qui le rend happy.

Venez rire avec lui ce jeudi 4 novembre à 20h à l'Ecrin de Talant.

Le porteur d'histoire, encore un succès d'Alexis Michalik

Décidément il s'en passe des choses à Talant cette semaine ! Ce samedi 6 novembre à 20h, venez découvrir (ou redécouvrir) la pièce "Le Porteur d'Histoire" d'Alexis Michalik.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement…

Auront-ils Chenôve en cathéter ?

Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés Gourmands. Joviale et fédératrice. Saine et populaire. Instantanée et accueillante. En salle ou en plein air : même adhésion massive, même résonance collective. N’est-ce pas un tour de force de comptabiliser plus de 200 millions de vues sur YouTube pour le clip À nos Souvenirs ? Ou d’ériger un premier album, L’air de rien, en triple disque de platine ?

Samedi 6 novembre à 20h, la capitale de la fête sera Chenôve ! Suivez les sourires, il y a plein de souvenirs à se faire au Cèdre. Mimi nous servira peut-être à boire ?

Au cas où vous ne vous souveniez déjà plus des paroles, ça fait "Paya paya pa pa..."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Un grand festival de courts

Cette semaine marque aussi le retour du festival Fenêtre sur courts, le festival dédié au court-métrage qui anime les écrans dijonnais depuis 1995.

Depuis ces dernières années le festival dijonnais est devenu l'une des références françaises et européennes grâce à une programmation de qualité et un public de plus en plus nombreux.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ne manquez pas la soirée d'ouverture du festival le 6 novembre à 20h à l'Auditorium de Dijon et faites-vous une toile jusqu'au 13 novembre au cinéma Eldorado et à La Minoterie. Tout le programme ici.

Les Tit'Nassels à Beaune

Après 10 albums studio, Les Tit’Nassels sont de retour avec un double album qui mêle le grand sourire, le romantisme qui valse et la poésie qui boxe. Une oreille inattentive trouvera toujours une musique entraînante pour secouer la tête au rythme d’efficaces mélodies. Mais, derrière la vitrine, Axl et Sophie n’oublient pas d’être des auteurs, des poètes avec des messages à faire passer, une vision du monde à défendre quitte à taper là où ça fait mal, mais avec le sourire.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Envolez-vous avec les Tit'Nassels le 6 novembre à la Lanterne Magique de Beaune

