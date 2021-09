Que faire en Côte-d'Or du 20 au 26 septembre ?

Un hommage à Jean-Pierre Bacri, un festival immanquable pour tous les amoureux de littérature et des dizaines de kilomètres de rando à faire en famille, France Bleu Bourgogne est fière d'être partenaire des plus grands évènements de la semaine !

Le festival Cinétoiles à Semur-En-Auxois au 21 au 26 septembre

Gagnez vos pass festival en écoutant France Bleu Bourgogne cette semaine.

Cet événement devenu incontournable pour les amoureux du cinéma, propose de nombreux films, des avant-premières, des rencontres avec des réalisateurs, des comédiens, des techniciens, et des journées thématiques pour les scolaires et les professionnels du cinéma. Mais aussi des moments de convivialité avec des concerts, des animations, des débats et de merveilleuses rencontres.

Pour cette édition 2021 « COMME UN AIR DE FÊTE », c'est le comédien Jean-Pierre Bacri qui sera à l'honneur

Jean-Pierer Bacri © Radio France - France Bleu

Le festival Cinétoiles c'est :

* 16 films dont 8 Avant-Premières et un film d’animation

* 4 films avec Jean-Pierre Bacri

1 avant première : "Découvrez le film "Entre deux train" en compagnie du réalisateur Pierre Filmon.

Mais aussi des invités, des animations musicales du cirque, des rencontres et plein de plaisirs cinéphiles !

Le détail jour par jour sur le site du Cinéma l'Etoile.

Le festival francophone Rires et Vins au Féminin

La seconde édition se déroulera du 22 au 26 septembre au Darcy Comédie à Dijon. Se succéderont sur la scène dijonnaise Elisabeth Buffet, Julie Bigot, Laure Emonot. Tout le programme ici.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Livres en Vignes au Clos de Vougeot tout le weekend

C'est la première fête du livre organisée au cœur du vignoble bourguignon. Consacrée à la littérature générale et à celle du vin, de la vigne et de l’art de vivre, cette manifestation œnotouristique et culturelle s’adresse à un large public. Elle rassemble auteurs, éditeurs, lecteurs et visiteurs au château du Clos de Vougeot, une des plus belles « vitrines » que la région puisse offrir aux amoureux du livre, du vin, de la gastronomie et du patrimoine. Cette année encore plus d'une centaine d'auteurs sont invités.

Le château du Clos de Vougeot est l'un des sites incontournables de la Côte-d'Or © Radio France - Guillaume Farriol

France Bleu Bourgogne est partenaire de cet évènement

Parmi les animations les plus attendues, la 7ème édition de la Grande dictée œnologique de Lives en Vignes le samedi 25 septembre 2021 à 10h15 au Grand Cellier du château du Clos de Vougeot.

La dictée s’adresse au jeune public âgé de 10 ans à 17 ans et au public adulte sans limite d’âge avec deux catégories : Amateur ou Expert. Inscription obligatoire avant ce 23 septembre

Livres En vignes c'est aussi une exposition de bandes dessinées, des caricatures, un espace numérique, la cave aux arômes.

Le programme de cette édition 2021.

La Journée Départementale de la Randonnée Pédestre de Côte-d'Or.

Un évènement France Bleu Bourgogne

Ce dimanche 26 septembre, prenez vos chaussures, une gourde et un sac à dos et partez à l'assaut des sentiers de rando du département.

Cette année le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Côte-d'Or vous donne rendez-vous à Mâlain, devant la salle des fêtes. Il ne vous restera plus qu'à mettre un pas devant l'autre, et recommencer !

Château de Mâlain © Radio France - Philippe Renaud

4 parcours libres, balisés. Inscription sur place.

Circuit de 20 km - Dénivelé + 820 m. Départs libres entre 9 h et 10 h.

Circuit de 15 km - Dénivelé + 590 m. Départs libres entre 9 h et 11 h.

Circuit de 10 km - Dénivelé + 330 m. Départs libres entre 9 h et 13 h.

Circuit de 6 km - Dénivelé + 220 m. Départs libres entre 9 h et 15 h.

Randos familles guidées - Départs 10 h et 14 h. Inscription sur place en fonction des places disponibles.

En plus de ces randos, un marché de producteurs et d'autres animations sont prévues.

Détails et infos pratiques ici.

Le chemin de fer de la vallée de l'Ouche

Vous pouvez encore profiter de cette balade pittoresque sur cette ligne historique. Quelques kilomètres entre Bligny-Sur-Ouche et Pont-d'Ouche. Un trajet familial tracté par une locomotive à vapeur.

Le Chemin de fer de la vallée de l'Ouche © Radio France - Nicolas Mollaret

Mais aussi...