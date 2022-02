Que faire en Côte-d'Or du 21 au 27 février ?

Festival interactions au cellier de Clairvaux de Dijon à partir du 22 février jusqu’au 26 février ,un rdv avec des artistes locaux , nationaux et internationaux venus partager et vous faire découvrir l’art sous toutes ses formes , renseignements au 06.66.50.49.05 association CHKT

Du mercredi 23 au dimanche 27 février « Le Grand Cirque sur glace » au mail du général Delaborde de Dijon , un fabuleux spectacle pour toute la famille, un partenariat France Bleu Bourgogne et nous avons des pass famille à vous offrir au 03 80 42 15 15 , Écoutez-nous !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Quelques sélections des sorties ciné ce mercredi :

"Compagnons" comédie dramatique de François Favrat, Avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmaï

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Maigret" policier de Patrice Leconte, avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Zaï , Zaï , Zaï , Zaï" comédie de François Desagnat Avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Blacklight » Thrilleur de Mark Williams Avec Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Concert rock alternatif "Dirishug6 + Eggs" au singe en hiver de Dijon, mercredi 23 février à 20h renseignements au 03.45.62.89.16

Théâtre "Monsieur Chasse" du 24 au 26 février au Darcy Comédie de Dijon , entre mensonges et portes qui claquent, opérette et quiproquos, époux volages et femmes vengeresses... Prétextant des parties de chasse dans le nord de La France pour rejoindre sa maîtresse, Justinien Duchotel se retrouve bien malgré lui la proie d'un safari frénétique au mari volage par son épouse Léontine et le maladroit Moricet. Une comédie jubilatoire à voir absolument https://www.darcycomedie.com/programme

Aymeric LOMPRET , l’ humoriste vous présente son tout dernier one-man-show « Tant pis » au Théâtre des feuillants de Dijon , vendredi 25 février à 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne et des places sont à gagner au 03 80 42 15 15

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Musique du monde, concert "Bituca & Blackvoices" à la Péniche Cancale le vendredi 25 février à 22h , un concert rythmé à la chaleur de la samba

Dans le cadre du festival Arts et Scènes "Les Cornichons" concert rempli d'humour le samedi 27 février à 20h à la salle des fêtes de Bussy Le Grand , un spectacle dansant, chantant des années 80, à ne pas manquer ! Renseignements : 06 78 61 76 75

Exposition « Val Suzon, forêt d’exception » jusqu’au 22 mars 2022 à l’office du tourisme de Saint Seine l’Abbaye , découvrez la faune, la flore mais aussi des paysages naturels exceptionnels , cette exposition a été réalisée par le lycée agricole de Quetigny , l’entrée est gratuite renseignez-vous au 03 80 35 00 44