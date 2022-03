Vos idées de sorties en Côte-d’Or du 21 au 27 mars ?

Du 22 au 26 mars Théâtre contemporain "L'exercice du super héros" salle Jacques Fornier à Dijon, pour tout savoir http://www.tdb-cdn.com/l-exercice-du-super-heros

Les idées de sorties du grand écran ce mercredi :

"Le temps des secrets" comédie de Christophe Barratier avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey d'après le roman de Marcel Pagnol

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Bruno Reidal, confession du meurtrier" drame de Vincent Le Port avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent, Roman Villedieu

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"La brigade" comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"L'Âge de glace : Les aventures de Buck Wild" animation de John C. Donkin

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Spectacle de marionnettes « les vieux enfants » à Quetigny le vendredi 25 mars à 20h30 au petit théâtre des prairies , renseignez-vous et réservez au centre culturel au 03 80 48 28 43

Concert « Une nuit à l’opéra » au Polygone de Chevigny Saint Sauveur le vendredi 25 mars à 20h, de la Traviata à la Bohème, laissez-vous emporter par les plus beaux chefs d’œuvre lyriques et l’entrée est gratuite !

Spectacle d’humour au Darcy Comédie de Dijon les 25 et 26 mars à 21h15 « la folle histoire du couple » avec Caroline Bal et Bertrand Fournel , comment auriez-vous vécu votre vie de couple à une autre époque, un duo hilarant à ne pas manquer https://www.darcycomedie.com/

Soirée jeux de société au café théâtre le Saint Valentin à Toutry le vendredi 25 mars à 19h renseignements au 03 80 96 41 41

Salon des Arts & Saveurs à Châtillon sur Seine les 26 et 27 mars de 10h à 19h , salle Luc Schroder, un partenariat France Bleu Bourgogne, parrainé par la chef pâtissière du chateau de Courban , Saé Hasegawa et animé par Yannick Fanet, une quarantaine de stands avec des démonstrations culinaires, des présentations culinaires et plaisirs gourmands, un sympathique rdv culinaire qui va faire frétiller vos papilles https://www.facebook.com/LionsClubDeChatillonSurSeineEtDuPaysChatillonnais/

Foire aux vins et aux fromages les 26 et 27 mars à Is sur Tille, samedi de 15h à 22h et dimanche de 10h à 18h, salle Cosec , 45 exposants vous feront découvrir leurs produits régionaux , renseignez-vous au Comité des Fêtes de Marcilly-sur-Tille 03.80.95.10.95

Il est encore temps de fêter la Saint Patrick le samedi 26 mars à 19h30 à la salle des fêtes de Prenois avec le groupe de rock celtique Lemonfly, renseignements au 03 80 24 28 71 , présence d'un camion pizza à partir de 19 heures : pensez à commander au 06.38.98.68.40.

Théâtre « Allez ! On danse ! » samedi 26 mars à Ruffey Les Echirey à 20h30 à la salle des fêtes ERL Le Basmont , allez rire aux larmes pour 5 euros seulement

Broc'o' livres à Corcelles Les Monts dimanche 27 mars de 10h à 17h à la salle polyvalente , des livres, des disques, des CD et des DVD

Découvrir Joseph Kessel – L'histoire du XXème siècle à travers un destin exceptionnel, dimanche 27 mars – 15 h – salle Jean Gabin à Talant , splendide conférence sur le célèbre écrivain , il faut tout de même réserver au 07.81.98.20.27

Vide Dressing dimanche 27 mars à Aiserey de 9h à 16h30 salle polyvalente pour bébé, enfant adulte et jouets, buvette et petite restauration