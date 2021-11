Que faire en Côte-d'Or du 22 au 28 novembre ?

Lundi : un bon Blind Test !

Ambiance garantie pour le Blind Test du Ninkasi !

Le lundi, on décompresse avec une soirée blind test à Dijon ! Au Ninkasi, on aime s’amuser autour de la musique. Venez tester votre culture musicale lors des soirées blind test organisées tous les lundis soirs. Elles connaissent un vrai succès et sont l’occasion de passer une soirée entre amis tout en dégustant les bières (avec modération) et les burgers maisons. Les DJs du Ninkasi sauront faire chauffer vos neurones avec des mix inédits. Plusieurs thèmes sont proposés pour satisfaire tous les goûts et le niveau est accessible pour que tout le monde s’amuse ! Rendez-vous ce lundi 22 novembre à 20h30 au Ninkasi, 64b Rue Sully à Dijon. Entrée libre.

Mardi : un Atelier parents-enfants de 0 à 3 ans

Le Cercle Laïque Dijonnais et la Maison de Quartier Zermati vous proposent de venir jouer avec votre enfant de moins de 3 ans… Un temps d’échanges pour jouer ensemble et avec d’autres enfants. Des livres, des jouets, des tapis de motricité sont mis à disposition. Rendez-vous ce mardi 23 novembre de 9h à 11h - Atelier gratuit sur inscription au 09 51 57 85 60 ou par mail accueil.tivoli@cerclelaique.org - 44 Rue de Tivoli à Dijon.

Mercredi : "Docteur Anaël et Mister Corantin", un spectacle pour enfants

Anaël, un savant un peu fou, doit se rendre à une soirée costumée mais sa tenue a disparu. Épaulé par Corantin, son lapin chimiste, Anaël décide de recréer son costume avec l’aide des enfants. Un spectacle fantastique où se mêlent magie, ventriloquie, mime et humour dans un univers dynamique et fascinant. - Jeu : Anaël Meunier

Anaël Meunier, artiste complet

ca se passe ce mercredi 24 novembre à 15h et 17h au Bistrot de la Scène - 203 Rue d'Auxonne, à Dijon. - Tarif enfant et adulte : 7.50 € - Infos et réservations au : 03 80 67 87 39.

Jeudi : le Concert de Grand Corps Malade

Grand Corps Malade revient pour une tournée des Zéniths en France, Belgique et Suisse. Entouré de ses musiciens, il nous présente un concert plus rythmé que jamais. C'est à voir le jeudi 25 novembre 2021 à 20h au Zénith de Dijon (tarifs à partir de 30 €)

Vendredi : les Visites commentées des expositions du Consortium Museum

Le Consortium Museum, centre d’art contemporain situé à quelques pas du centre-ville de Dijon, vous accueille du mercredi au dimanche de 14h à 18h et jusqu’à 20h le vendredi. En ce moment et jusqu'au 9 janvier 2022 5 expos à découvrir :

Une des œuvres de Nicolas Party à découvrir au Consortium-Museum de Dijon © Radio France - Caroline PAUL

Pour approfondir votre découverte des expositions, le Consortium Museum propose des visites gratuites le vendredi à 18h30 (entrée et visite gratuites) : Nicolas Party & Heji Shin. Pour y assister, merci de vous présenter 5 minutes avant le début de la visite à l’accueil. Pour plus de renseignements, contactez le Consortium-Museum de Dijon : servicedespublics@leconsortium.fr / 03 80 68 45 55 - 37 Rue de Longvic à Dijon.

Et si on pensait tout doucement à Noël ?

A partir du vendredi 26 Novembre le Marché de Noël démarre à Genlis ! Les chalets sont en place sur le Marché de la Plaine dijonnaise à Genlis, la féérie s'installe, les gobelets Ecocup collectors sont prêts pour vous faire apprécier un délicieux vin chaud ou un bon jus de pomme chaud, ça se passe les Vendredi, Samedi et Dimanche dès le 26 novembre !

C'est bientôt ouvert !

L'opéra l'Isola Disabitata de Joseph Haydn est à voir à l'Auditorium de Dijon

Une célébration sobre et concentrée de l'amour. Un quatuor de voix d'une riche simplicité, chantant les joies des retrouvailles et celles des premières fois. L'orchestre omniprésent baigne le rivage de cette île déserte dans une clarté annonciatrice du romantisme.

Sur une île perdue des mers du Sud, une jeune naufragée se morfond depuis treize ans aux côtés de sa sœur cadette. Et rien de tel qu’une île pour conduire des expériences sociales ou sentimentales, à l’écart des influences du reste du monde. Costanza, la bien nommée, désespère de ne jamais revoir son époux : elle est convaincue qu’il l’a abandonnée, et en a tiré la conclusion que tous les hommes sont des monstres. Déjà, elle grave son testament sur un rocher… Silvia était trop jeune pour garder le souvenir de sa vie antérieure : la vie en pleine nature suffit à sa joie. Lorsque Gernando débarque enfin, accompagné de son ami Enrico, il ne sait pas si Costanza a survécu. Et Enrico ignore que Silvia ne connaît ni les hommes, ni l’amour… En quatorze courtes scènes, Haydn alterne les voix de ces cœurs qui se cherchent, et conclut leur quête sur un superbe quatuor final. - Direction musicale Leonardo Garcia Alarcon, projet de Fanny et Alexander. - Représentations de l'opéra l'Isola Disabitata le samedi 27 novembre à 20h et le dimanche 28 novembre à 15h à l'Auditorium de Dijon - Durée 1h15.

Conférence animée : "Joséphine Baker, un destin passionnant et romanesque..."

Le samedi 27 novembre 2021 aura lieu une conférence animée autour de Joséphine Baker qui entre au Panthéon le 30 novembre prochain. Mais quelle était cette femme dont le parcours singulier est peu connu par la majorité d’entre nous ? L’image d’une jeune danseuse gesticulant sur une scène de music-hall avec pour seul habit une ceinture de bananes à la taille ne peut s’arrêter là tant Joséphine fut de tous les combats. Découvrez le destin incroyable de Joséphine Baker, une femme éprise, avant tout, de liberté et de fraternité. Le Samedi 27 novembre à 16h30 à la salle de l'Académie des Sciences Arts et Belles Lettres, 5 rue de l'Ecole de Droit à Dijon (GRATUIT).